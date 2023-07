Herraiz, sobre la entrevista de Zelenski en COPE: "Que te mire cuando te habla, dice mucho de esa persona"

Audio

Este primer día de julio tiene un gran protagonista. Sus decisiones han marcado el compás del conjunto de la Unión Europea en este último año y medio. Es el personaje que todo periodista querría entrevistar. Y, entre los elegidos que ha conseguido hablar con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, está el director de la linterna de COPE, Ángel Expósito.

¿Y qué fue lo primero que le preguntó Expósito a Volodimir Zelenski? Una cuestión que es clave para conocer la dimensión de la guerra en Ucrania. Cuántos muertos ha dejado la invasión rusa en territorio ucraniano. Hay estimaciones oficiales, como la de Naciones Unidas, que habla de 7.000 civiles asesinados. Medio millar, serían niños. Pero la propia ONU reconoce que es una estimación que se queda corta. Si miramos lo que han deslizado los servicios de inteligencia de países como EEUU o Reino Unido esa cifra es muy superior. Ya a finales del año pasado, el general estadounidense de más alto rango apuntó que cerca de 100.000 soldados rusos y otros tantos ucranianos habían muerto o habían resultado heridos en la guerra de Ucrania. Hablaba de bajas. Y dejó caer que al menos 40.000 civiles habían muerto en la guerra.

Es uno de los datos que las partes involucradas en cualquier conflicto se resiste a desvelar, pero que es importante para saber hasta qué punto llega el drama humanitario. Y por eso le preguntó Expósito a Zelenski.

La otra cuestión que da buena cuenta de las repercusiones que ha tenido esta guerra para el pueblo ucraniano es el número de refugiados. Al poco de producirse la invasión rusa, 6 millones de ucranianos abandonaron su país. Y en estos casi 500 días, según los últimos datos difundidos por ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 8 millones de personas se han visto obligados a salir del país. Luego está también la cifra de desplazados internos. Los que dentro de la propia Ucrania las bombas y la guerra les han llevado a otro punto. Estaríamos hablando de más de 5 millones en un país, que antes de la invasión tenía una población de 41 millones de habitantes.

Es difícil conocer cuántos han regresado. Sí sabemos que España, a día de hoy, ha acogido a 170.000 ucranianos, de los que más del 60% son mujeres. Por todos ellos le preguntó Expósito a Zelenski.

Hay un momento de la entrevista, en el palacio presidencial ucraniano, en el que a Zelenski le preguntan sobre su riesgo personal. Sobre si se siente amenazado o cómo lleva que su vida corra permanentemente peligro. Y se compara con Putin.

A mí me quiere matar Rusia y a Putin todo el mundo. A Zelenski jamás se le podrá reprochar su valentía y su firmeza.

Son algunos de los momentos más destacados de la charla que siguió Ángel Expósito en el Palacio de las Quimeras de Kiev. Buen viaje de vuelta y enhorabuena, Ángel.

Herrazi, sobre Guardiola: "Ahora tiene 4 años por delante, en ese Ejecutivo autonómico con Vox, para lavar su deteriorada imagen"

¿Y de Extremadura qué? De Extremadura una evidencia que es mucho más que una obviedad. Que María Guardiola, del PP, va a ser la primera presidenta de esta comunidad gracias al acuerdo de Gobierno de Vox. Esto hay que subrayarlo en medio del ruido que ha generado un pacto que ha tenido una complicada digestión después de que la propia Guardiola repitiera allá por donde fuera que con los de Abascal ni a cruzar la calle.

¿Por qué es importante destacarlo? Porque en unos días, y mucho más después del 23 de julio, lo que la próxima presidenta extremeña dijo o dejó de decir de Vox quedará en un segundo plano. De momento ha conseguido desalojar al PSOE del Gobierno de una comunidad tradicionalmente socialista. Y ahora tiene 4 años por delante, en ese Ejecutivo autonómico con Vox, para lavar su deteriorada imagen. Eso solo lo va a conseguir con una gestión certera.

Lo que está claro es que los números sin VOX no le salían. Era evidente el PSOE de Vara, que fue quien ganó las elecciones, aunque con el mismo número de escaños que el PP, jamás le habría dado su apoyo gratis. Asi que la conclusión es que para este viaje no hacían falta alforjas. Para terminar pactando no hacía falta tal.

Se está comparando la forma en la que se selló el pacto en Valencia con lo de Extremadura. Lo de Valencia fue rápido y sin dolor. Y lo de Extremadura ha sido un dolor de cabeza para Feijoo que ha visto óomo la atención en la campaña para las generales se centraba en un problema que le ha restado más que le ha sumado.

PP y Vox están llamados a entenderse y no solo en aquellas comunidades autónomas en las que ningún partido ha conseguido la mayoría absoluta. Falta Aragón, donde las conversaciones están más avanzadas, y Murcia, donde hay más diferencias. Esos pactos van a marcar lo que pasará a partir del 23 julio. Eso lo sabe Pedro Sánchez que en Bruselas tardó poco en demonizar los pactos entre PP y Vox.

Sánchez pactó con Podemos después de asegurar que no lo haría porque no dormiría tranquilo. Sánchez ha pactado con Bildu después de repetir que jamás lo haría. Lo ha hecho con independentistas. Pero, no, el PP no puede pactar con Vox. Lo del cambio de opinión se lo ha tomado prestado María Guardiola al presidente Sánchez.