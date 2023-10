Herraiz: "Desde que Sánchez tomó las riendas del PSOE, los órganos del partido tienen una función testimonial"

Audio

Buenos días. Sigues en LA MAÑANA del FIN de SEMANA DE cope. Te acompañamo desde las 6 y nos vamos hasta las 8 y media que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a AGROPOPULAR.

El tiempo sigue inestable, como manda en otoño. Esto es bueno para los agricultores, para los ganaderos, y para los embalses, es decir para todos. Hoy un nuevo frente entra por el atlántico y se va a ir extendiendo con lluvias a buena parte de la península. Lo van a notar más en Galicia, y en el suroeste tanto de Asturias como de Castilla y León. Las precipitaciones llegarán también, aunque de forma más débil, al resto del Cantábrico y del centro.

Por lo demás, seguimos pendientes del desafío migratorio que está golpeando de lleno a España, con la llegada de cerca de 29.000 personas a Canarias en lo que va de año y que evidencia los agujeros que tiene el sistema. La prioridad debe ser atender a todos los que lleguen, darles una asistencia humanitaria… Aquí no cabe más debate. Pero desde el Gobierno se trata de imponer un relato con el que tapar su falta de trasparencia.

¿Que un alcalde se atreve a denunciar que se ha enterado por un grupo de WhastApp de la llegada de 140 personas a su pueblo procedentes de Senegal? Ese alcalde es un racista.

¿Que una presidenta autonómica critica que el Gobierno se está limitando a pasar el problema a las comunidades y a los ayuntamientos, con opacidad, de noche y sin transparencia? Esa presidenta es una XENÓFOBA.

Pues mira, no. Es compatible apoyar una asistencia para todas estas personas que han llegado y cruticar la enorme descoordinación fruto de la improvisación del Gobierno.

Ahora mismo, es imposible ofrecer la cifra exacta de personas que han sido trasladadas desde CANARIAS a la Península. Son miles. Seguramente la cifra se acerque ya a las 10.000. 2.000 a Cataluña, un millar en la comunidad de Madrid, unos 900 a Andalucía, 400 a Extremadura, Galicia o Aragón y 500 a la Comunidad Valenciana… En fin.

Enseguida te cuento cuál es el recorrido legal, los trámites administrativos y los plazos que se les aplica a los inmigrantes que llegan a la península. El primer problema se da en Canarias, porque el traslado es para mayores de edad y no siempre es fácil determinar que tienen más de 18 años.

¿Y después qué? Esa es la gran pregunta a la que ni nuestra legislación ni nuestro gobierno tienen respuesta. Como máximo, según la ley pueden estar 60 días en un centro de internamiento, en un CIE. Pero en esta situación de desbordamiento total la realidad es muy distinta.

Tras un mes en estos alojamientos en el que las ONGs les proveen de servicios básicos, salen y ni se les puede expulsar ni se les puede detener. Continúan deambulando por nuestro país sin que el Estado tenga más control sobre ellos.

Esa es una de las grandes críticas a la gestión migratoria por parte del Gobierno. Ese posible efecto llamada que se produciría en caso de saberse que, tras llegar a nuestro país y estar un mes alojado en un hotel, albergue o centro de internamiento, puedes seguir sin ningún tipo de control. Una crítica, por cierto, que al Ministro Marlaska no le gusta que le hagan

Marlaska no está para presumir mucho en materia migratoria. En su historial manchado de multitud de borrones arrastra por ejemplo la gestión del incidente en la valla de Melilla en 2022, que dejó al menos 23 muertos.

Aquí hay que precisar que no es un problema exclusivo de España. Ni de Grecia. Ni tampoco de Italia, que son tres de los países de la Unión que sufren mayor presión. La Unión Europea tiene que articular una solución a este drama que lejos de frenarse va a seguir creciendo con el paso de los años porque a tiro de piedra de Europa, a unos 1500 kilómetros de distancia, que es lo que separa Senegal de Canarias, hay países sumidos en la miseria y con una explosión demográfica que va a más.

Aquí en España, la opacidad y la falta de transparencia no parecen tampoco la mejor manera de abordarlo.

Hoy la noticia se sitúa en la calle FERRAZ de Madrid. En concreto en el número 70 que es donde se ubica la sede del PSOE. Los socialistas tienen un órgano, el COMITÉ FEDERAL, que es el que, en teoría, decide la política del partido; las cuestiones más relevantes.

Pero decimos en teoría porque desde que Pedro Sánchez volvió a tomar las riendas del PSOE, esto fue en mayo de 2017, ha ido adquiriendo tal poder que los órganos del partido, todos, incluido este COMITÉ FEDERAL, han pasado a tener una función meramente testimonial.

Por eso casi nunca hay sorpresas, por lo general son una balsa de agua en la que Sánchez sonríe, los suyos le aplauden y hasta luego Mari Carmen. Lo forman cerca de 300 dirigentes, pero si repasamos uno a uno, el secretario general controla a la práctica totalidad. De hecho, él ha colocado a la gran mayoría para que obedezcan oportunamente. Y los que sí que se abren a la crítica, pues está por ver si dentro de ese órgano dicen lo mismo que fuera de la sede, con un tono elevado y contundente como han hecho esta semana. Seguro que estás pensando en un presidente autonómico socialista del que ahora hablamos.

Si nos ceñimos a la convocatoria, Sánchez ha diseñado comité de este sábado, que comienza a las diez y media, para recibir una carta blanca a cualquier pacto con los separatistas. Van a lanzar una consulta a la militancia en la que el resultado se conoce antes de que voten. No se pregunta por la amnistía, no. Tampoco por el referéndum de autodeterminación que exigen a Sánchez con los que está negociando para ser investido presidente.

¿Y entonces por qué se les pregunta? Primero por ese cuento, por esa arcadia feliz de acuerdo de Gobierno que han firmado “querido Pedro”, “querida Yolanda”, esta semana con SUmar. Ese pacto por el que todos trabajaremos menos horas cobrando lo mismo o más, todo el mundo podrá comprarse una casa a precio razonable y, no se olvide, servirá para luchar contra el cambio climático.

Es como si se pregunta por la paz en el mundo, el pleno empleo o el fin de la pobreza. ¿Quién va a votar que no? Pues esto es lo mismo. Otra cosa es si preguntaran directamente por la amnistía o el referéndum. Que habría que ver, porque la mayoría de los del comité federal del PSOE están con Sánchez.

Hoy se espera que a esta reunión en FERRAZ acuda Emiliano García-Page, que es el único barón socialista que el 28 de mayo consiguió revalidar la mayoría absoluta. Aquí hay que aclarar que el COMITÉ FEDERAL es un encuentro a puerta cerrada.

Luego sacará una nota el PSOE diciendo que todos han dicho amén con reverencia al líder y se ha acabado. La pregunta es si Page va a seguir reivindicando su oposición a los pactos de su secretario general con el soberanismo ante ese foro seguidista de Sáchez en el que ha convertido el comité federal.

Aunque PAGE exponga las contradicciones a las que está cayendo el secretario general de su partido, aunque le lea la cartilla con lo de la AMNISTÍA y el REFÉNDUM, no parece que le vaya a inquietar en exceso a Sánchez ni a su guardia pretoriana.

La amnistía la dan por hecha tanto en FERRAZ como en MONCLOA. Por hecha y por amortizada. Ahora lo que tienen que aclarar es todas las desigualdades territoriales que van a generar si terminan claudicando a las exigencias separatistas. La amnistía puede colar como animal de compañía, pero cuando a un andaluz, a un extremeño o a un castellano manchego, le cuentes que van a pagar más o a recibir menos que un catalán y un vasco, igual no le hace tanta gracia. Aunque sea socialista.

Y luego está el informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Lo ha elaborado a propuesta del Congreso y, de entrada, ya la propia limitación del estudio contiene una evidente intención. ¿Por qué no un estudio completo, minucioso sobre abusos sexuales en el conjunto de España? Que incluya todo. Desde el ámbito educativo, con colegios públicos, no solo religiosos concertados, que incluya el ámbito sanitario y también el seno de las familias, que es donde -está demostrado- más abusos se producen.No, aquí el ÚNICO interés era poner el foco en la IGLESIA CATÓLICA.

Esta es la primera cuestión que confirma la parcialidad y el informe del DEFENSOR DEL PUEBLO. Además, esa supuesta auditoría mezcla casos probados con encuestas. Primero los casos probados bailan. El informe sólo habla de 487 testimonios regocidos, cuando la Iglesia publicó en junio un informe en el que contabilizaba 927 víctimas de abusos sexuales a menores. Y luego lo del Defensor del pueblo, que hace una extrapolación demoscópica, que no deja de ser torticera y que abre una tremenda confusión porque mezcla esa estimación estadística con lo que no dejan de ser delitos muy graves.

Concluye la encuesta en la que se apoya el informe del defensor del Pueblo que el 11 por ciento de los españoles habría sido víctima de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. En el seno de las instituciones eclesiásticas, un 0,6% del total, lo que deja un laguna evidente dentro del estudio: ¿Y el resto qué? ¿No importan o no interesan las víctimas de otros ámbitos? ¿Quién les repara su dolor?

Aquí hay que repetir lo que ya hemos dicho muchas veces y por lo que la IGLESIA ha pedido perdón y no se va a cansar de hacerlo. Con que hubiera un sólo caso, un solo caso de abuso sexual en el seno de la IGLESIA, mas aún si la víctima es menor, debe ser motivo de condena rotunda. El Papa Francisco ha puesto voz en multitud de ocasiones a ese perdón y a esa condena. Esto, evidentemente, debe ir acompañado del castigo penal y también del eclesiástico. Y así se ha hecho.

Pero, lamentablemente, la IGLESIA CATÓLICA, en este escándalo de los abusos no es ni mucho menos una excepción. Y se ha centrado el foco en esta institución y lo ha hecho especialmente un medio de comuniación, que es el PAÍS, que ha arrastrado al Congreso y después al Defensor del Pueblo con no pocas especulaciones en función de esa encuesta, lo cuál no deja de hacer un flaco favor a las víctimas reales.

¿Hay que hacer frente a este problema social tan grave? Evidentemente, pero no sólo en el ámbito de la IGLESIA.

El lunes la Conferencia Episcopal Española celebrará una Asamblea Plenaria Extraordinaria en la que los obispos estudiarán el informe presentado por el Defensor del Pueblo... Valorarán además la solicitud del Despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega del informe que están elaborando sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia... Un informe encargado por la propia Conferencia Episcopal...

Bueno, una voz más en este asunto, que confirma que todo está perfectamente diseñado y orquestado. No es un detalla menor. Pedro Sánchez ha participado este viernes en una cumbre en Bruselas con el resto de líderes de la unión. El presidente omparece después del consejo europeo y admite tres preguntas. Ya sabes que es marca de la casa la limitación de preguntas, sobre todo, desde las elecciones del 23 de julio. Ninguna cuestión iba sobre el tema de los abusos. Y aunque no venía a cuento, antes de marcharse, Pedro Sánchez dice esto...

Pues así se tiró Sánchez hasta 4 minutos, 4 minutazos para responder a una pregunta que nadie le había planteado, lo cuál confirma que cuando de lo que se trata es de señalar a una institución cualquier método es bueno. En este caso, la IGLESIA suele ser el blanco preferido de la izquierda.