Herráiz: "La regulación del precio de los antígenos llega tarde"

Audio

Hace frío y es la tónica que se viene repitiendo a lo largo de toda la semana. Un tiempo anticiclónico con cielos limpios de nubes, sol por el día, pero en cuanto empieza a caer la tarde los termómetros caen en picado. A esta hora, temperaturas de 7-8 bajo cero en puntos del Pirineo leridano y de -6 grados en muchas zonas de Aragón, de las dos Castillas, de Cataluña o de la Rioja. Con este frío hiela, y si vives en cualquiera de estas regiones y sales a esta hora a la calle, te vas a encontrar con una buena escarcha. Hoy seguirá estando despejado en general, pero sin descartar alguna precipitación débil aislada, tendiendo a despejar en el tercio sureste peninsular.

Novak Djokovic

Novak Djokovic; sabíamos que no estaba vacunado. Sabíamos, y hay documentos que lo certifican, que no se aisló tras dar positivo por coronavirus el pasado mes de diciembre. Y conocíamos también que no dijo la verdad cuando aseguró que no había viajado a otro país antes de llegar a Australia.

Con todo este cóctel, entró en el país y sigue intentando jugar hasta el último minuto el Open de Australia que empieza este mismo lunes. De momento, el partido lo disputa no en la pista sino en los tribunales.

Ahora mismo tiene retirado el visado. Es la segunda vez que se lo cancelan las autoridades australianas. Y el motivo es claro: por razones de salud y buen orden. Esto tiene una traducción. El ministro de Inmigración considera que la actitud puede servir de argumento para los antivacunas e intensificar su estrategia.

¿Qué es lo último? Lo último es que tras la retirada del visado, el número uno del tenis ha sido detenido. Se encuentra en un hotel que sirve como centro de detención de inmigrantes. El mismo en el que fue recluido el día 6 cuando se le anuló el permiso de entrada por primera vez.

Ahora su caso queda en manos de los tribunales. El lunes empieza el Open de Australia y los abogados de Djokovic quieren que juegue el torneo. A partir de ahí, su estrategia pasas por demorar todo lo posible su deportación y que, al menos de inicio, comience el torneo. Mañana la Corte Federal de Australia aprobará o no su deportación.

Lo que deja claro este caso es que ni el número uno del tenis mundial debe de estar por encima de las normas de un país. Las reglas de Australia eran claras y Djokovic no las ha cumplido. A partir de ahí, la justicia decidirá.

PRECIO DE LOS TEST

Por lo demás, hoy es el día… Es el día elegido por el Gobierno en el que se hace efectivo el precio máximo de los test de autodiagnóstico del COVID. Si entras a una farmacia a comprar una de estas pruebas de antígenos no te van a poder cobrar más de 2,94 euros. ¿Por qué hoy y no hace un mes, o dos meses, como venían reclamando las asociaciones de consumidores y también el Consejo General de Enfermería? Esta es una pregunta a la que no ha respondido el Gobierno, que ha permitido desproporcionados márgenes de beneficios en un elemento que se ha convertido en indispensable en muchos hogares.

Para que te hagas una idea. Solo en la semana de Navidad se vendieron 7 millones de test en España. Esa cifra se superó la semana de Nochevieja y Año Nuevo con 8 millones y medio de test. En total, las familias españolas hemos gastado un total de 108 millones de euros en test de antígenos, según datos de la consultora IQVIA para la cadena COPE. Su precio ha oscilado entre los 4 y los 12 euros. Y todas estas cifran refuerzan esa pregunta de por qué ahora y no antes. En Sanidad dicen que es porque había un problema de escasez y no se ha podido hacer cuando realmente más test se han vendido, con lo que, una vez más, se llega tarde.

Hay más dudas que el Gobierno deja sin resolver. La explicación de por qué en España no se venden test de antígenos en supermercados y en el resto de Europa sí también es igual de difusa. Dicen que es por hacer descansar la estrategia en las farmacias, por rigor, por dar más seguridad a los ciudadanos…

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aquí, por tanto, no se permiten más opciones y lo cierto es que en Alemania, en Francia, en Bélgica, Suiza, Italia o Países Bajos sí puedes comprar un test de antígenos en un supermercado. De hecho, se da la paradoja de que un Mercadona de Portugal sí puede venderlos y uno de España, no, porque no les dejan.

Un elemento más que añadir. Aún con el precio máximo, el límite que entra en vigor hoy en nuestro país, encontramos diferencias de precio. Aquí 2,94. En Alemania y en Portugal, en torno a los 2 euros. 1 euro más barato por cada test.

Las farmacias se van a encontrar hoy con un problema. Que todos los test que han adquirido este tiempo atrás y que lo tienen en stock, que no lo han vendido, lo van a tener vender a un máximo 2,94. Como en la mayoría de los casos los compraron por encima de ese precio, tendrán que asumir la diferencia. Hemos estado en la farmacia de Cristina. Ella no tiene ahora mismo muchas pruebas de autodiagnóstico, pero hay compañeros que almacenan cientos e incluso miles de test.

Y esa es la queja de las farmacias. Que todos esos test que han comprado a un precio muy superior, van a tener que asumir la diferencia. En Navidad se vio la escasez de estos test. Hasta el punto, que el cartel más repetido en la puerta de las farmacias era “no tenemos antígenos”, para ahorrarse dar la misma respuesta negativa a todos los que entraban a preguntar.

Ahora que la venta de estas pruebas ha caído en picado, ¿tiene sentido esta regulación? Bueno, pues aunque tarde, aunque muy tarde, y de forma incompleta porque no han dado el salto a los supermercados, pues es un parche positivo.

INCIDENCIA DISPARADA

Se venden menos test de antígenos en la farmacia que durante Navidad, pero la incidencia sigue disparada. En el último registro, Sanidad ha notificado más de 160.000 nuevos positivos y 139 muertos. La incidencia se acerca a los 3.200 puntos, con un crecimiento de 36 puntos en las últimas 24 horas. ¿Es un dato que nos acerca al final de la sexta ola? La subida se ralentiza poruqe hemos visto incrementos diarios esta semana de 200 puntos. Además, hay datos de CCAA que tienden a la estabilización. Todo apunta, por tanto, a que a medida que nos vayamos alejando de la Navidad, donde se intensificaron los contactos, hará que la curva se relaje.

INFLACIÓN

Hay otro dato, que no tiene que ver con los contagios, pero sí con la pandemia, o con las consecuencias económicas de la pandemia. Es el de la inflación. Aquí hay que remontarse a 1992. Podría preguntarte. ¿Fuiste, quizá a la Expo de Sevilla? ¿O a las Olimpiadas de Barcelona? 1992. Pero no, no vamos a 1992 por esos acontecimientos. Desde ese año, desde marzo del 92 en España no subían los precios tanto. El IPC se ha disparado al 6,5% en diciembre, son apenas dos décimas menos del dato avanzado por estadística y confirma una escalada que lejos de ser pasajera y puntual, lleva afianzándose desde, especialmente, el último trimestre.

Esto lo estamos notando todos. El Gas Natural ha subido un 11 por ciento. Atentos a los que tengan este combustible en su calefacción. Los carburantes, de media, un 25%. Y el gran responsable del crecimiento de los precios es la electricidad. En concreto, la electricidad se disparó un 72% en tasainteranual. Cuidado porque este dato no tiene en cuenta las bajadas de impuestos sobre la luz. De no tener esas rebajas, la subida sería del 96,8%.

Sube la luz, los carburantes, el gas natural… y a partir de ahí, sube todo. Desde el pan y los cereales, hasta las hortalizas, la carne y las legumbres.

¿Hasta cuándo esta escalada de precios?

Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, apunta a que a lo largo de este 2022, vamos a continuar viendo niveles de inflación en torno al 3%. Y no es un dato menor, que no solo afecta a las familias. Si los precios siguen disparados, si la inflación sigue descontrolada, habrá que retocar los tipos de interés. Y con la deuda que arrastramos, no será una buena noticia.

CALIDAD DE LA CARNE ESPAÑOLA

¿Y hay novedades en cuanto a la polémica sobre la calidad de la carne que exportamos? Hay una muy relevante. El ministro Garzón sigue en el cargo. La oposición, especialmente el PP, insiste en su destitución. Que esperen sentados, que con las elecciones autonómicas en Castilla y León, Sánchez no va a mover absolutamente nada. Y después de estos comicios, todo se diluirá.

Pero ya decimos que hay una novedad importante. Al ministro de Agricultura le costó varios días salir a defender a los ganaderos españoles. Y lo hizo a su manera. Bueno, pues ha tenido que venir el comisario europeo de agricultura a poner orden y a defender la calidad de la carne que exporta España.

El comisario de agricultura es polaco. Tiene un nombre un poco difícil de pronunciar. Janusz Wojciechowski. Pero su argumento es lo suficientemente claro. Ha tenido que venir alguien de fuera, de Polonia en este caso, que es de donde es el comisario europeo, para defender sin rodeos a nuestra industria cárnica. Y esto lo ha dicho en Madrid, con el ministro Luis Planas al lado. Además recalcando que no sólo es comisario de agricultura y desarrollo rural. Es también auditor en materia de seguridad alimentaria de la Unión Europea.

Y para que tengamos todas las claves, o lo esencial de lo que dijo, también se centró en el tamaño de las explotaciones.

Este es otro debate. Pero el problema del ministro de Consumo, el problema de Garzón es que lo mezcló todo, hizo más de activista y de comentarista que de ministro. Tratando de reinvindicar un cargo que con una dirección general habría sido más que suficiente.