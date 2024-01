Herraiz: "Lo que Puigdemont quiere es que se retuerza el artículo 150 de la Constitución"

Audio

Buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en LA MAÑANA del FIN DE SEMANA de COPE. Es domingo, es 14 de enero, y hoy en Valencia, en Murcia, en Sevilla, en Málaga, te va a sobrar casi la manga larga en cuanto empiece a calentar el sol. Van a estar por encima de los 30 grados con temperaturas más que veraniegas.

Ha terminado el retiro espiritual del Gobierno en la finca de Quintos de Mora de Toledo y para la mayoría ha concluido igual que empezó, porque no nos han aclarado ninguna de las últimas cesiones que esta semana han acordado con los separatistas. Hemos visto a los ministros muy casual -a algunos más que otros-, informales, para la foto la mayoría se han quitado los abrigos, aunque pegara el frío en los Yébenes, y poco más.

Entre lo que siguen sin aclarar, entre lo que más tensión interna está generando, en el seno del propio gobierno de coalición y también con el resto de socios parlamentarios está la cesión de las políticas de inmigración a la Generalitat de Cataluña.

El objetivo de JUNTS está claro y mira a las elecciones autonómicas, que están previstas para el primer trimestre de 2025, aunque nadie se atreve a asegurar que ARAGONÉS vaya agotar la legislatura. La cercanía de esos comicios y el pulso a cara de perro con Esquerra Republicana explican todos los movimientos de PUIGDEMONT.

También lo de la INMIGRACIÓN. Aunque desde el 23 de julio Sánchez haya tratado de revestir al partido del fugado de una formación progresista, JUNTS encarna la derecha más rancia de Cataluña. La más supremacista, de precedentes xenófobos. Y en 2018, se lo reprochaba el propio Sánchez al entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, del partido de PUIGDEMONT.

Da igual del tema del que hablemos. La fonoteca retrata a Sánchez, también con este tema. Los herederos de convergencia, si es que queda algo de ellos, eran el LE PEN español, y ahora son un partido de los más progresista. Todo sea por seguir en MONCLOA.

Con la exigencia de las competencias en INMIGRACIÓN, Junts trata de neutralizar a una parte del independentismo claramente ISLAMÓFOBO. Y lo que tratan es de RENTABILIZAR un dato que les ha ofrecido el último CIS CATALÁN. Los encuestados creen que los de PUIGDEMONT son de los más preocupados por la gestión de los extranjeros.

Esto es solo una parte que explica la exigencia de las competencias de INMIGRACIÓN. Luego hay casos concretos. Se está poniendo el foco en el municipio barcelonés de CALELLA, cuyo alcalde, que es de JUNTS, lidera la petición de expulsión de los inmigrantes multireincidentes. Mira, en esto los de PUIGDEMONT coinciden con VOX. En Calella, un pueblo que no llega a 20.000 habitantes, lindando con Badalona, el 18% de su población son extranjeros. Y el discurso del alcalde es claro. Si no se integran, no tienen cabida en nuestro país. Hay una docena de esos inmigrantes que acumulan más de 200 detenciones. El alcalde se llama Marc Buch.

Se entiende perfectamente. No hace falta traducción. El caso de CALELLA es significativo, pero se puede extrapolar a otros de Cataluña. Y con los antecedentes de JUNTS, no es de extrañar que quieran las competencias de INMIGRACIÓN. También para decidir cuántos son trasladados a su comunidad y vigilar así algo esencial para el separatismo, que puedan ejercer el suficiente control sobre ellos y presionar para que aprenden pronto y bien la lengua catalana. Este sábado, el secretario general de Junts, el indultado JORDI TURULL, era claro. Cataluña debe tener una política de estado de inmigración.

La historia se repite. La claridad de los separatistas choca con los rodeos del Gobierno cuando tienen que explicar alguna de las cesiones que han alcanzado con JUNTS. Lo que el partido de PUIGDEMONT quiere es que se retuerza el artículo 150 de la Constitución, que permite la transferencia o delegación de competencias a las regiones. Lo que intentan pasarse por el forro es una cuestión que se han cansado de repetir los juristas esta semana: estamos hablando de INMIGRACIÓN, que según la propia Constitución es una competencia exclusiva del Estado.

El Gobierno tiene que explicar qué es lo que va a hacer la Generalitat con esta competencia. Si va a determinar la cuota de inmigrantes que permite que sean trasladados desde las regiones receptoras como CANARIAS o ANDALUCÍA.

El desafío europeo es brutal, en la Unión Europea no llegan a una postura común de máximos, y aquí jugando a parcelar el asunto. En lugar de mirar hacia adelante, vamos dando pasos para atrás.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hoy en una entrevista en el periódico EL PAÍS, el presidente del Gobierno no aclara que competencias migratorias va a ceder a JUNTS.

Se limita a asegurar que las materias viculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. Esto, sobre el papel, está claro, pero con el historial de cambios de opinión de Sánchez, que a nadie le extrañe que este sea uno más. Sólo hace falta que se lo exija el fugado.

A las ocho vamos a situarnos en CANARIAS, para hablar con el responsable de la pastoral de migraciones de la Diócesis, un día antes de que el Papa reciba a los tres obispos de CANARIAS y al presidente del archipiélago para abordar esta cuestión, que sin duda, es una de las máximas preocupaciones del Santo Padre.

Seguimos con la mirada puesta en Galicia. En esta semana que estamos a punto de estrenar nos vamos a situar justo a un mes para las elecciones autonómicas. Son el 18 de febrero. Esta cita electoral es clave para entender lo que está pasando con la crisis de los pellets, esas bolitas de plástico que han llevado los focos -algunos más que interesados- a Galicia.

¿Qué es lo que sabemos? O, al menos, lo que han confirmado oficialmente. Que entre todos los pellets sueltos que se han ido recogiendo por las costas gallegas se han llenado 80 sacos de unos 25 kilos cada uno.

Sabemos también que el buque portacontenedores con bandera LIBIA -origen de estos micro plásticos- perdió parte de su carga, al caer al mar seis contenedores. ¿Qué es lo que no sabemos? Cuántos sacos de pellets quedan en el mar, si siguen dentro de los contenedores y esto lleva a desconocer también cuándo llegaría el vertido a la costa.

Según la información proporcionada por la armadora, en el contenedor donde iban los pellets, se almacenaban 1.050 sacos de 25 kilos cada uno, es decir, 26.250 kilos de esas pequeñas bolitas de plástico que poco a poco van apareciendo por las costas gallegas, y en menor medida por Asturias, Cantabria y el País Vasco.

Ahora mismo, se está trabajando en 54 de las 900 playas gallegas y la Xunta asegura que lo están haciendo con un operativo que además de los 300 profesionales destinados cuenta con dos helicópteros, cinco buques y siete embarcaciones. Hay previsión de corrientes marinas y de vientos y esto puede provocar que sigan llegando pellets. En esas playas, decenas de voluntarios como SUSO.

Todo esto es lo que se sabe, también lo que no, y luego está la refriega política. Ya tenemos la foto del viernes de Yolanda Díaz con la criba, como una voluntaria más. Y ahora sólo falta que acuda el ministro Óscar Puente o el portavoz socialista Patxi López, que a los dos les va la marcha. Y saben más de tiempos electorales que de pellets.

Es precisamente la cita electoral del 18 de febrero la que ha engordado esta crisis. El frente de izquierdas está tan disperso como las bolitas de plástico y ya no saben que hacer.

Por un lado, el PSOE, por otro Sumar, por otro PODEMOS, y luego el Bloque Nacionalista Galego que aspira a seguir siendo segunda fuerza por delante de los socialistas.

Esa dispersión, les ha llevado, a la desesperada a tratar de buscar otro NUNCA MAIS, aunque este vertido no tenga nada que ver -ni de lejos- con el del PRESTIGE. Esto ha colmado la paciencia de los pescadores y de todas las gentes de Galicia que viven del mar. Por eso quiero que escuches a Daniel Castro Fernández. Es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de MUXÍA. No tiene ninguna duda. Si no hubiera elecciones dentro de un mes, el vertido apenas habría tenido difusión.

Porque la refriega política les está perjudicando. Sobre todo esa sobredimensión que algunos están intentando dar a esta crisis. Daniel Castro pone como ejemplo Tarragona. Sus costas sufren vertidos de estos micro plásticos desde hace décadas. Al menos llevan 5 años con una contaminación continuada.

¿Qué volumen tienen estos vertidos? Son muy difíciles de cuantificar porque son persistentes en el tiempo, pero se habrían recogido más de 700.000 microplásticos en 2021 y más de dos millones el 2022. De esto casi no se ha hablado hasta ahora y ahora, tras lo de Galicia, lo ha utilizado la Generalitat de Cataluña para ampliar el expediente por contaminación a cinco empresas químicas de Tarragona, que se suman a otras ocho ya investigadas.

¿Qué es lo que les preocupa a los pescadores y a los que viven del mar? Que la imagen de su producto salga deteriorada. Que los clientes, los que acuden a las pescaderías tengan miedo, por la desinformación de estos días.

El patrón mayor de MUXÍA asegura que el pescado y el marisco está sano, que no se ha visto afectado y lo explica de forma gráfica. ¿Tú te comerías una piedra? Un centollo no se va a comer un pellet.