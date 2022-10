Audio

Buenos días. Bienvenido si te incorporas a La Mañana del fin de semana de COPE. Domingo 9 de octubre que nos sitúa a las puertas del Pilar, del día de la hispanidad, fiesta nacional. Algún privilegiado habrá por ahí que haya podido pillar el puente, que se habrá convertido más en un acueducto. Y hoy las tormentas abandonan Baleares y se van a centrar en el Pirineo Catalán donde pueden ser localmente fuertes. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, con los contrastes entre el día y la noche y con máximas que van a superar los 30 grados en Sevilla o en Badajoz. En Bilbao llegarán a los 30 en una prolongación del veranillo de San Miguel que, a este paso, se une con el de San Martín.

Hay que comenzar en Moscú porque si hay una obra que demuestra el poderío de Vladimir Putin es el puente del estrecho de Kerch que une Rusia con la anexionada península de Crimea. Cuando el 15 de mayo de 2018, el presidente ruso inauguró el puente sus terminales mediáticas hablaron de la obra del siglo. Y él no escatimó en calificativos y llegó a recordar que ya en tiempos de los zares se había soñado con este puente.

Bueno, pues justo el día después de su cumpleaños, justo después de alcanzar los 70 años, recibía un regalo inesperado. Ese símbolo de sus ansias imperialistas sufría un ataque.

Una fuerte explosión que destruía dos tramos de la autovía, del puente que une Rusia y Crimea. Aquí hay que poner en cuarentena todas las versiones de uno y otro lado porque forman parte de la batalla de la desinformación de toda guerra. Todo apunta a un camión que estalló al paso de un tren de mercancías que transportaba combustible a través de la línea de ferrocarril del puente. Se desencadenó un incendio de grandes dimensiones y provocó la muerte de tres personas.

¿Quién está detrás de este ataque con visos claros de ser intencionado? Rusia señala al Servicio de Seguridad de Ucrania, aunque también miran dentro ante la permanente sospecha de contar con traidores en su ejército. Y desde Kiev no ocultan que es un golpe importante para los intereses de Putin. Incluso el presidente Volodimir Zelenski se permitía recurrir a la ironía.

De que el Kremlin sale nuevamente tocado no hay dudas. Este puente sobre el estrecho de Kerch tiene 19 kilómetros de longitud y opera como enclave prioritario para el suministro logístico en Crimena y en el sur de la Ucrania ocupada por Rusia. Cuando en 2014, Putin anexionó de forma ilegal Crimea, necesitaba algo más que la mera declaración que no reconocía occidente. Y para unir los dos territorios, separados por el estrecho de Kerch, ideó esta costosa infraestructura en la que invirtió más de 3.300 millones de dólares.

Ahora mismo la infraestructura está en parte dañada, los coches pueden circular, aunque con importantes restricciones porque se han multiplicado las inspecciones ante el temor de un nuevo ataque. Está blindado. Estos son los hechos y ahora todos se preguntan por la reacción de Putin. Y un día más se vuelve a hablar del armamento nuclear. ¿Es la excusa que necesitaba Moscú?

Lo último, que puede ser una respuesta ya inmediata, es que un ataque nocturno de las tropas rusas ha dejado 17 muertos en Zaporiyia. El alcalde de la localidad ha contado que han caído varios misiles contra edificios de apartamentos y algunas calles de la ciudad que han resultado dañados. Además de los 17 muertos, hay 40 heridos.

"Ha vuelto a subir tanto el diésel como la gasolina"

Hay una noticia que si has ido a llenar el depósito de tu coche en las últimas horas -hoy, ayer, o incluso el viernes-, seguro que ya la has notado en tu bolsillo. ¿Por qué? Porque después de una pequeña tregua, ha vuelto a subir tanto el diésel como la gasolina. Todo apunta a que no se va a quedar ahí y que la escalada va a continuar a lo largo de esta próxima semana.

El motivo es que OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo liderada por Arabia Saudí, se ha unido a Rusia y ha aplicado un fuerte tijeretazo en la producción de petróleo. El recorte es de dos millones de barriles diarios y está muy por encima de lo previsto. Se estimaba que podía ser de un millón o como mucho de un millón y medio de barriles al día.

Toman esta decisión porque quieren contener la cotización del barril brent, que es el de referencia en Europa. Hace cuatro meses, se situó en precios máximos y, desde entonces, había bajado un 25%. ¿Qué es lo que quieren ahora la OPEP y Rusia? Acabar de un plumazo con el leve superávit de petróleo que hay en el mercado, lo que implicaría una subida inmediata en el precio.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esto tiene una respuesta clara en las estaciones de servicio. Apenas unas horas después del anuncio -que fue el miércoles-, el precio del diésel y de la gasolina empezó a subir. Aquí hay que recordar el efecto cohete-pluma. Implica que el precio de los carburantes sube como un cohete, es decir, rápidamente, cuando el petróleo sube, pero cuando baja, la gasolina y el diésel lo hacen como una pluma, poco a poco.

Cuando te hablamos del precio del litro de carburante siempre te hablamos de media y antes de los descuentos. El fin de semana pasado, el litro de gasolina costaba un euro con 68 céntimos. Hoy, cinco céntimos más. El del gasoil, 1,81 y hoy 1,89, ocho céntimos más. Y el temor ya digo es que siga subiendo. A nadie se nos ha olvidado los máximos que alcanzaron en el mes de junio. Por encima de los dos euros con 10 céntimos la gasolina, y de 2,20 el gasoil.

¿Vamos a llegara esos niveles? Es una pregunta para la que, ahora mismo, nadie tiene respuesta, pero la previsión no es buena. Sobre todo, porque lo que han hecho es un simple anuncio y ya ha empezado a subir el precio. Y eso que, habitualmente, los recortes de producción se ejecutan al mes siguiente del anuncio, así que en este caso empezarían en noviembre. Pero ya lo estás notando.

Esto no es bueno para los que tienen que utilizar habitualmente el coche o la furgoneta. No es bueno para los que no tienen alternativa, pero tampoco es positivo para los que ni siquiera tienen coche. La subida del precio de los carburantes acarrea incrementos de precios de otros productos. Además, cuando nos acerquemos al otoño y al frío, será otro añadido más para las calefacciones, para las calderas cuyo combustible es el gasoil. Todo esto es lo interesante y lo importante, que es lo que realmente, más pronto o más tarde nos termina afectando a todos.

"La ruptura del Gobierno de Cataluña puede terminar salpicando a la política nacional"

Y luego, ya después, hay que seguir mirando a Cataluña donde la ruptura del Gobierno puede terminar salpicando a la política nacional. La salida de Junts del Ejecutivo de coalición con Esquerra deja solos a los republicanos que tienen dos tareas inmediatas. La primera es buscar recambios y conformar un nuevo equipo de consejeros. La segunda es garantizarse los apoyos que le permitan seguir en minoría en el gobierno, mientras en el parlamento aprueban cuestiones relevantes.

En cuanto a lo primero, como suele ocurrir, se empiezan a barajar nombres, que no es lo más relevante. Dicen desde Esquerra que tratarán de incluir expertos independientes. Esto lo suelen repetir siempre los presidentes de todos los gobiernos y luego la realidad es que los escogidos, en un porcentaje abrumadoramente mayoritario, forman parte de los aparatos de los partidos y de la militancia.

Lo segundo, son los apoyos. Aquí el PSOE ha repetido un mensaje que deja poco lugar a la duda. Cataluña necesita estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que se dejan querer y lo hacen por obligación. Necesitan a Esquerra para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Por eso el líder del PSC, Salvador Illa, trata de ser lo suficientemente sutil para que no se note demasiado.

Mano tendida. Esto todos lo entendemos, aunque después o antes o entremedias Illa repita que no a acudir al rescate de nadie. ¿Le viene bien esta ruptura del independentismo a Sánchez? ¿Los de Esquerra van a estar ahora más suaves en sus exigencias de cara a los presupuestos sabiendo que necesitan a los socialistas en Barcelona? Probablemente, pero que nadie se engañe.

Si algo caracteriza a los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña, es que siempre han sido claros en sus intenciones. Son los del “lo volveríamos a hacer” cuando les preguntas por el 1 de octubre de hace justo 5 años. Y son los que apuestan sin disimulo por el referéndum y por la independencia, aunque eso suponga dar un golpe a la democracia, como en su día hizo el hoy indultado Oriol Junqueras, cuya hoja de ruta está clara.

Esto para que luego no se nos olvide con quién pacta Pedro Sánchez. A los que no se les olvida y lo sufren cada día como un martillo pilón es a los barones autonómicos que, a siete meses de las elecciones autonómicas y municipales, ven cómo esas alianzas peligrosas añaden más piedras en su camino.