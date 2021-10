Herráiz: "Lo de la presunta crisis de Gobierno es bisutería al lado del precio de la luz y de los carburantes"

Audio

Muy buenos días. No hay mejor manera de empezar el sábado que madrugando. Bienvenidos a los que os incorporáis a ‘La Mañana del Fin de Semana’ de COPE donde te vamos a acompañar hasta las ocho y media, que es cuando llega César Lumbreras y 'Agropopular'.

Hoy remiten las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en el Mediterráneo. Especialmente abundantes han sido en la comarca de la Safor, en Valencia. Más de 100 litros en Gandía o más de 150 Tabernes de Valldigna. En las calles de Cullera se han visto auténticos ríos…

También se produjeron incidencias en Almería, donde la lámina de agua llegó a alcanzar 20 centímetros en la capital. Lluvias que van a ir remitiendo poco a poco porque a lo largo de este sábado se impone de nuevo con fuerza un anticiclón. Las precipitaciones se van a limitar a la isla de Ibiza y al entorno del cabo de la Nao, en el extremo sur del golfo de Valencia. En el resto, cielos poco nubosos que dejarán temperaturas agradables en toda la península, especialmente en la mitad sur, con 26 de máxima en Córdoba o 24 en Badajoz.

LA LUZ Y LA GASOLINA SIGUEN SUBIENDO

Antes de entrar en lo último del diputado de las rastas, de Alberto Rodríguez, antes de entrar en si hay crisis o no hay crisis en el Gobierno de coalición, que da para una novela folletinesca, para el público poco exigente, antes de eso, vamos a lo importante. A las cosas del comer, las que nos van vaciando el bolsillo poco a poco hasta dejarlo con telarañas.

Y ahí está elprecio de la luz, que hoy se paga un 3,75% más cara que ayer y que sigue por encima de los 210 euros el megavatio hora. Si lo comparamos con el mismo día del mes anterior, estamos hablando de 5 veces más.

Si nos fijamos en el precio de los carburantes, nos pasa lo mismo. Siguen en máximos históricos. Aquí hay que establecer una media porque el precio varía dependiendo en la comunidad en la que te encuentres. También varía si hablamos de las gasolineras convencionales o las denominadas low cost, de bajo precio. Aun así, de media, la gasolina sin plomo 95 está por encima del euro y medio el litro, y el gasoil rondando de media el euro con 40 céntimos el litro.

Aquí podemos comprarlo con el mínimo que alcanzó con la pandemia. Con 50 céntimos más barato de media. O incluso con la evolución que han sufrido los precios de los carburantes durante este mes, desde el 1 de octubre. Entre siete y ocho céntimos más caro, que en un depósito de 50 litros son cerca de 4 euros más, solo en lo que llevamos de mes.

LA RESISTENCIA DE BATET ANTE EL SUPREMO

Esto es lo importante. Pero cuando las cosas del comer acorralan al Gobierno, el manual del marketing político dice que hay que sacarse un conejo de la chistera para despistar. Por empezar por lo último, hay que hablar de la presidenta del Congreso Meritxell Batet, hay que hablar de la ministra de Asuntos Sociales, que se llama Ione Belarra y es de Podemos, y hay que hablar de Alberto Rodríguez, que es el diputado canario también de Podemos condenado por patear a un policía hace siete años.

Este Alberto Rodríguez para que todos le pongamos cara es el diputado de las rastas. La condena era firme, pero en el PSOE, Batet ha intentado dilatar todo lo que ha podido la consecuencia inmediata de esa sentencia: una inhabilitación que le impide seguir como diputado en el Congreso.

El jueves, Batet, presionada por Podemos, resistiéndose a aplicar una sentencia que sabía que tenía que ejecutar, pidió al Supremo que le aclarara los términos de la sentencia que, por otro lado, estaba lo suficientemente clara.

A las pocas horas, contestaba el presidente de la sala de lo penal del Supremo, el juez Marchena. Lo primero que hace es reiterar lo que ya le dijo al condenado. Que la pena que se le impuso implica su obligada inhabilitación. Y a partir de ahí el juez tiró de retranca. O ironía, lo que prefieran. Y le dijo a Batet que no está entre las funciones del Supremo la de asesorar a otros órganos judiciales constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia firme. Vamos, que por el cargo que ostenta, Batet debería conocer de sobra lo que tenía que hacer.

Y en ese callejón sin salida, a Batet no le quedó otro remedio que ejecutar lo obvio. Lo contario sería un delito de prevaricación. Conclusión, Alberto Rodríguez, el diputado de las rastas tendrá que dejar su escaño para malestar de los suyos que no tardarán en recolocarle. En el ministerio de Igualdad, en el de asuntos sociales o en el de consumo de Garzón. Al tiempo. El resto, pues más fuegos artificiales. Como la amenaza de Podemos de querellarse contra la presidenta del Congreso, contra la socialista Batet por retirar el escaño a Alberto Rodríguez. Y la falta de respeto de una ministra del Gobierno, que es Ione Belarra que acusa a la Justicia de Prevaricar. Acusación apenas unas horas después de que Pedro Sánchez hablara de respeto.

Lo que tendría que hacer Pedro Sánchez es destituir a Ione Belarra como ministra de Asuntos Sociales. Por acusar a la Justicia, sin pruebas, de prevaricar, y por no respetar la separación de poderes, pero no lo va a hacer. Y no se esperen que se vaya a romper el acuerdo de coalición por esto, ni con la querella anunciada de Podemos contra Batet. Ni tampoco por la última polémica a cuenta de la reforma laboral.

Esto entra dentro del manual del marketing político que dice que hay que cuando las cosas del comer acorralan al Gobierno hay que sacar un conejo de la chistera para despistar. Si se consigue entretener al personal, se habla menos de lo que a todos nos está haciendo más pobres, como la luz y los carburantes aunque nos prometieron que saldríamos más fuertes.

Todo comenzó con un tuit, con un mensaje de la ministra de Asuntos sociales, que está en todas las salsas. En un Gobierno serio, no parece que una red social, no parece que Twitter sea el escenario más apropiado para evidenciar un presunto problema entre los dos socios. Pero, bueno, teniendo en cuenta de quién estamos hablando, pues vale. ¿Qué es lo que dijo Belarra? Que solicitaban una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, para abordar la gestión y ejecución de los compromisos.

En resumen, que tienen un ataque de cuernos porque en Podemos quieren tumbar la reforma laboral y la ministra Calviño, que se ha tenido que envainar unas cuantas, y aquí vuelve a pedir paso, Calviño lo que quiere son retoques.

EL TC Y EL ESTADO DE ALARMA

Y lo importante, además de la subida imparable de los precios, es todas las derivadas que se han abierto una vez que el Constitucional tumbó el primer estado de alarma, una situación que podría repetirse en el pleno que se celebra la próxima semana en el Alto Tribunal que debate la nulidad del segundo estado de alarma. De tumbarlo, sería un nuevo varapalo para el Gobierno.

Lo que hemos conocido en las últimas horas son las consecuencias que va a tener que asumir Sánchez tras anularse el primer estado de alarma, el que entró en vigor el 14 de marzo.

El constitucional no le dijo a Sánchez que no tenía que haber tomado medidas. Pero que la prohibición de movimientos, entre otras libertades cercenadas durante ese período, tenía que haberse realizado con otro paraguas legal, no el estado de alarma sino el estado de excepción.

Lo que le toca al gobierno ahora es devolver las multas que se impusieron durante esos días. No son pocas. Estamos hablando de 1 millón 142 sanciones que se pusieron entre ese 14 de marzo y el 21 de junio que es el período en el que se prolongó el primer estado de alarma. Tienen tarea para estar entretenidos durante un tiempo.

Porque no será suficiente con anular los expedientes que hay en curso. Lo que tienen que hacer también es devolver el dinero a los que ya han pagado la multa. Y, en principio, el compromiso es que lo tiene que hacer de oficio. Es decir, si a ti te pusieron una multa por saltarte el confinamiento o no cumplir el toque de queda y ya pagaste la sanción, no tienes que recurrir. Es la administración, la que a través de sus registros y sus programas informáticos tiene que acceder a tu expediente ya abonado.

De momento, no han especificado cómo lo van a hacer. Pero parece evidente que se tendrán que poner en contacto con los afectados, para que los que ya hayan pagado consignen una cuenta bancaria y se les reintegre el dinero. No hay datos actualizados de quién ha pagado y quién no, pero estamos hablando de ese millón 140.000 multas con un importe que asciende a 115 millones de euros.

CADENA 100, POR ELLAS

Y ya está todo listo para el evento solidario del año: Cadena 100, Por Ellas.

Es Vanesa Martín y el himno de esta edición de Por ellas, una de las citas musicales de referencia en España que vuelve después de año y medio de pandemia.

¿Que quién actúa? Además de Vanesa Martín, en el Cadena 100 Por Ellas estarán Malú, Antonio Orozco, Pablo López, Sergio Dalma, Melendi, La Pegatina, que es un grupo divertidísimo que a mí me encanta… en fin. Artistas de primer nivel en un evento presentado de la mano de El Corte Inglés a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Las entradas se agotaron nada más ponerse a la venta. Luego hubo una ampliación, cuando se levantaron las restricciones de aforo y pasó lo mismo. Así que, si no tienes entrada, si no vas a poder acudir al Palacio de los Deportes y quieres escuchar el concierto, Cadena 100 es el lugar al que tienes que acudir.