Herraiz: "El precio de luz y carburantes nos quita dinero para ir al cine, pero no se mencionó en los Goya"

Audio La gala de los Goya, las elecciones en Castilla y León, la crisis de Ucrania y la celebración este 13 de febrero del Día Mundial de la Radio, en el editorial de Antonio Herráiz

Buenos días. Han dado las ocho, nos situamos al borde de la mitad de este mes de febrero y a que ¿no hay nada mejor que madrugar en un domingo?

Lo venimos anunciando. Ha entrado un frente que va a dejar precipitaciones en el noroeste peninsular. Galicia, Asturias, parte de Castilla y León… Luego por la tarde las lluvias se extenderán hacia el sur y el este, aunque de forma más débil y dispersa. La previsión es que a partir del martes volvamos a estar bajo la influencia del anticiclón y como hoy no va a llover en toda la península, la sequía va a ser cada vez más acusada.

Gala de los Goya



Lo último que nos deja este domingo es la fiesta del cine. La gala de los Goya, que ha terminado pasada la una de la madrugada después de tres horas y media de ceremonia, tiempo que no ha sido suficiente para que se hayan escuchado protestas por el disparatado recibo de la luz o por la escalada del precio de los carburantes. Da igual que estas subidas reduzcan el poder adquisitivo de los españoles, que tengan menos dinero en el bolsillo para no gastar en ocio, menos dinero para ir al cine. Hoy el mundo del cine no estaba para reivindicaciones y menos viendo entre el público al presidente del Gobierno.

Difícil para el sector, para la industria del cine y también para los espectadores.

Qué diferentes son las galas de los Goya con un gobierno de izquierdas en Moncloa que con un gobierno de derechas. En tres horas y media tampoco se ha escuchado con rotundidad el clásico “no a la guerra” con la mirada puesta en Ucrania. Esta noche no tocaba, en una gala celebrada en el Palau de las Artes de Valencia, con una película que ha acaparado los grandes premios: el Buen patrón, de León de Aranoa, con seis estatuillas, entre ellas a la mejor película, mejor dirección y guion original.









Por lo demás, han sido tres horas y media de gala, más de tres horas y media sí, ha terminado a la una y pico, en la que ha brillado la bellísima Kate Blanchett, con su flamante Goya Internacional y en la que la gran derrotada ha sido Madres Paralelas de Almodóvar, que se va de vacío de la ceremonia pese a contar con ocho nominaciones.

Conflicto entre Rusia y Ucrania

En el conflicto en la frontera entre Rusia y Ucrania, lo último es la conversación entre el presidente de EEUU Joe Biden y Vladimir Putin. Estuvieron algo más de una hora. Putin con el francés Macron cerca de dos. Y no hay avances significativos. Las posturas siguen inamovibles. El Kremlin no va a retirar sus tropas, lo que mantiene la amenaza de invadir Ucrania. Y EEUU repite que van a responder, según informó la casa Blanca tras esa conversación, con rápidos y costes graves para Rusia.

Siguiendo las directrices marcadas por EEUU, después de que hayan señalado una posibilidad clara de que Rusia lance un ataque, España, el Gobierno de Sánchez ha recomendado a los españoles que ahora mismo están en Ucrania que abandonen el país con vuelos comerciales. Y es una decisión que Sánchez ha comunicado al Rey y al líder de la oposición Pablo Casado.

Hay preocupación, hay temor y eso lo saben bien los ucranianos que viven en España. Tatiana Gunko, es profesora universitaria y recuerda que esta tensión la llevan arrastrando desde 2014. Ella ha tenido que despedir a amigos e incluso a alumnos que se han ido a la guerra. En su país, su familia y sus amigos se han tenido que acostumbrar al miedo.

Esta es la realidad. El día a día viviendo bajo una amenaza que puede precipitarse en cualquier momento. Rusia, Vladimir Putin volvió a negar primero ante el francés Macron, después ante Joe Biden, que tengan intenciones ofensivas. Pero no retiran los soldados y ayer se vio sobrevolar, de nuevo, a helicópteros rusos muy cerca de la frontera.

Elecciones en Castilla y León

Ya en casa, en Castilla y León, en menos de tres horas abren los colegios electorales. Cerrarán a eso de las ocho de la tarde y en torno a las nueve y media de la noche, el recuento de votos va a permitir conocer un resultado muy muy próximo al definitivo.

Hay muchas claves que pronostican un resultado abierto. La primera de esas claves nos la han venido dando las encuestas. Según todos los sondeos -y es en lo poco que coinciden-, ningún partido obtendrá hoy la mayoría absoluta, esos 41 procuradores necesarios para no depender de nadie. Otra de las claves va a ser la participación. El voto por correo ha bajado un 40% y las encuestas también pronostican un aumento de la abstención. ¿Las razones? Son unas elecciones autonómicas que no se celebran junto a las municipales, unos comicios adelantados, en medio de una pandemia y con una previsión meteorológica que da lluvias, aunque no durante toda la jornada.

En este caso, los analistas de los propios partidos prevén que una baja participación beneficiaría al bloque de izquierdas. En Castilla y León, para el PP, el resultado ha sido peor cuanto mayor ha sido la abstención. En 1995 arrasó con una participación de casi el 75%. En 2003 encadenó una nueva mayoría absoluta en unos comicios en los que fue a votar el 72%. En 2019, la perdió con el 66%, es decir, una abstención del 34%.

Más claves. Los posibles pactos. Tras anunciar el adelanto electoral, el PP aspiraba a acercarse lo máximo posible a la mayoría absoluta. Que se diera una situación parecida a la que consiguió Díaz Ayuso en Madrid, sin mayoría absoluta, pero con argumentos y votos suficientes para gobernar en solitario. Las últimas encuestas les alejan de esa opción y Vox aspira a entrar en el Gobierno de Castilla y León para intentar aplicar su programa. Y en el PSOE han visto cómo las diferencias se han ido ajustando hasta llegar con opciones. En ningún caso podría gobernar en solitario y la ecuación incluiría no solo a Podemos sino a esas fuerzas más locales, que se han identificado más con la España despoblada. ¿Hasta qué punto van a ser decisivas formaciones como Soria Ya, Por Ávila o Unión del Pueblo leonés?

Es otra de las incógnitas que se desvelará a partir de las 8 de la tarde, que es cuando cierran los colegios y que te vamos a contar en COPE en un programa especial dirigido por Ángel Expósito.













Crimen de Elche

Hoy estamos también en Alicante, en el pueblo de La Algoda. Esta pedanía de Elche vive hoy su primer día de luto oficial tras un triple crimen del que seguimos conociendo novedades. El autor confeso es Santi, un adolescente de 15 años que está detenido y que, tras prestar declaración, va a ingresar en un centro de menores.

El martes mantuvo una fuerte discusión con su madre. Siempre había sacado buenas notas, pero su rendimiento académico había bajado mucho en el instituto.

Sus propios amigos de clase lo habían notado y cuando le preguntaban, Santi respondía que “le daba pereza”. No solo las notas no eran buenas. Tampoco ayudaba en casa en la huerta que tienen de naranjos y granados, gestionada por su padre, que además trabajaba en una empresa de mantenimiento de semáforos.

Como castigo ante ese comportamiento, la madre de Santi le castigó retirándole internet. Sin wifi, no podía pasarse horas enganchado al móvil. Un problema porque era muy aficionado a las redes sociales y también a los videojuegos. Mantuvo una fuerte discusión con ella. No era la primera vez, pero en esta ocasión se le fue de las manos.El menor fue a por una escopeta de su padre, que era cazador, y mató a la madre y al hermano, de 10 años. El padre no estaba en la casa, un unifamiliar de esta pedanía de Elche. Estamos hablando de una zona con viviendas muy diseminadas. Cuando el padre llegó al chalet, también Santi le disparó y le mató.

No se lo contó a nadie. Dejó de ir al instituto Vicente Verdú donde estudia y cuando le preguntaron por su ausencia la justificó con un recurso sencillo en estos tiempos de pandemia: se había contagiado de COVID. No hacía falta demostrarlo de ninguna manera.

Los cadáveres los escondió en un cobertizo que hay en la misma vivienda en la que había cometido el crimen. El viernes fue preguntado por una familiar que echaba en falta a la madre y Santi confesó: había asesinado a los tres.

Es un asunto en manos de la justicia. El asesino confeso tiene que dar cuenta a la fiscalía de menores. ¿Qué le lleva a un joven aparentemente normal a cometer este crimen tan atroz? Matar primero a su madre, después al hermano, recibir al padre a tiros, esconder los cadáveres, mantenerlos ocultos e incluso contestar con el móvil de su madre, con el Whatsapp de su madre para que no la echaran en falta.

Es una conducta que no se maneja ni desde la lógica ni de la razón, pero Javier Urra ha comentado en 'La Mañana Fin de Semana' que normalmente no hay un trastorno mental transitorio, un brote psicótico, o una enfermedad mental.

Y este domingo no es uno más para este medio que estás escuchando en este momento: la radio. Hace justo diez años, la UNESCO estableció que el 13 de febrero se iba a celebrar el Día Mundial de la Radio. ¿Qué pretendieron entonces y qué pretenden ahora? Reconocer el valor social de este medio capaz de llegar a la audiencia más amplia.

A día de hoy, dentro de un plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Y atentos a este dato de España. El 54,6% de los españoles de más de 13 años escucha la radio de forma habitual, lo que supone que más de veintidós millones de personas, en un día normal, sintonizan una emisora o acuden a cualquiera de las alternativas que ofrecen para escuchar el programa que les gusta, bien internet, las aplicaciones móviles o incluso la TDT.

Para este año, la UNESCO ha elegido un lema que refleja muy bien una de las cualidades de este medio: la radio y la confianza. Y esto lo corrobora una encuesta publicada por la consultora GAD 3. El 68% de los consultados asegura que la radio es el canal que mayor confianza le genera para informarse diariamente. Le sigue la prensa en papel (63%), los periódicos digitales (58%) y la TV (58%). Los canales que menor confianza generan son las redes sociales: el 60% no confía en este medio para informarse.

Para muchos de los que estáis ahí, la radio es algo imprescindible. Nos ha venido informando, entreteniendo, enseñando y también acompañando desde hace más de cien años. Lo va a seguir haciendo y que estéis ahí, al otro lado, que seáis tantos, es el mejor de los regalos en este día mundial de la radio.

