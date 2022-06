Herraiz: "Oltra prefiere defender la democracia del fascismo antes que apoyar a una niña víctima de abusos"

Audio

Entramos en otro día de mucho calor. Si nos fijamos en las máximas que adelanta la Agencia Estatal de Meteorología, se van a superar los 40 grados en Zaragoza, en Pamplona o en Logroño y los van a alcanzar en Vitoria. Atentos a los 39 a los que van a llegar en Bilbao o San Sebastián. Esto en la mitad norte. En el centro, soportarán los 40 en Toledo y Guadalajara, o los 39 en Soria.

Suben, por tanto, las temperaturas en Navarra, País Vasco y en el valle del Ebro. ¿Todavía más? Pues sí… aunque, el domingo, el intenso calor nos va a dar un respiro. Lo comparan en la AEMET con la traca final de un castillo de fuegos artificiales. Los instantes previos hasta que se acaba, son siempre de una intensidad máxima. Y eso es lo que vamos a vivir y en algunos casos a sufrir durante este sábado.

Se han superado récords de altas temperaturas en un mes de junio, tanto de máximas como de mínimas. El calor ha ido de más a mucho más desde el pasado fin de semana. Y ya mañana las máximas bajarán entre 5 y 10 grados, que, aunque siga haciendo calor no será tan asfixiante.

INCENDIOS

La bajada de temperaturas, la posibilidad de lluvias a partir de mañana mejora las expectativas de los servicios de extinción que durante toda la noche han seguido trabajando contra el fuego. Lo peor, a esta hora sigue en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora.

El fuego ha avanzado en dirección al municipio de Linarejos. Ahí se han centrado los trabajos esta noche, en impedir que las llamas alcancen esta localidad y que llegue también hasta Santa Cruz de Cuérragos. A lo largo de este viernes, han tenido que seguir evacuando más pueblos por la cercanía de las llamas. En total, más de un millar de vecinos de una docena de pueblos. Entre ellos Villar de Ciervos, donde vive María José.

Se estima que en la sierra de la Culebra han ardido 11.000 hectáreas. Esto en Zamora, en Aragón, ya se han quemado más de 1.700 hectáreas en Nonaspe, Zaragoza, y las llamas han obligado a evacuar un camping de Caspe…En Castellón, las llamas han rodeado el pueblo de Caudiel y sus 660 vecinos han sido desalojados. Y en Cataluña, hay varios focos activos… Preocupan especialmente los que se registran en la provincia de Lérida . El que más preocupa es el que afecta a Lladurs.

Esta es ahora mismo la situación sobre el terreno. La que está completamente achicharrada es la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. Su imputación era cuestión de tiempo, lo sabía ella y lo sabía el presidente Ximo Puig, por lo que la nula respuesta a su nueva condición judicial no ha sido improvisada.

Oltra le había dicho a Puig que no iba dimitir, aunque la imputaran y, de momento, lo ha cumplido.

Han pasado más de 40 horas desde su imputación y si el presidente todavía no la ha destituido es porque, en primer lugar, asume tener en su Gobierno a una portavoz a la que la Fiscalía acusa de crear un entramado para proteger a su ex marido, condenado a 5 años de cárcel por abusos sexuales a una menor. Puig acepta que siga en el cargo una persona acusada de desacreditar el testimonio de una niña abusada. El “hermana, yo sí te creo”, aquí no valió.

¿Por qué no ha destituido ya Ximo Puig a Oltra? Es una pregunta que todavía no ha respondido. ¿Cuánto está influyendo la amenaza de sus socios de reventar el Gobierno si la cesa? ¿Cuánto está influyendo la investigación abierta contra el hermano de Ximo Puig, acusado de hacer negocios irregulares y de recibir subvenciones que no le correspondían entre 2015-2018? ¿Hay o no hay un pacto de no agresión entre el PSOE y Compromís?

Pues es algo que tendrá que responder Ximo Puig, que de momento se limita a esperar para que sea Oltra la que de el paso de renunciar.

Tomar decisiones que no llegan por ninguno de los dos frentes que las tienen que tomar. Puig no destituye a Oltra y ella se niega a dimitir. La vicepresidenta no aclara ninguna de las acusaciones que le lanza la fiscalía. Se limitó a tirar de manual y a decir que todo es una invención de la ultraderecha. Lo que sí confirmó es que no dimite porque “tiene que defender la democracia frente al fascismo”. Lo defender a la víctima, lo deja para otro momento.

TOCADA POLÍTICAMENTE

El “exactamente” no es del todo rotundo porque le pilló bebiendo agua, pero tampoco lo es porque sabe que está tocada políticamente. Y ya decimos: ninguna palabra de apoyo hacia la víctima, que ya es mayor de edad, ni media palabra de condena a los abusos sexuales cometidos cuando trabajaba como educador en un centro tutelado de menores.

En las últimas horas se está hablando mucho de la Constitución, de la tutela judicial efectiva y de la presunción de inocencia. Es verdad que una imputación, ahora denominada investigación, no es un hecho extraordinario. Y siempre tiene que prevalecer la presunción de inocencia, esa que jamás respetó Mónica Oltra cuando se erigió en el gran azote contra políticos del PP, como la alcaldesa Rita Barberá o el presidente Francisco Camps.

Esto es lo que decía Oltra en 2011 tras la dimisión de Camps. “Tenía que haber dimitido en el momento de la imputación”. De las 10 imputaciones que elevaron a Camps, en 9 de ellas ha salido limpio, absuelto, con el caso archivado, muchas de esas causas impulsadas, por cierto, por la propia Oltra. Tiene una pendiente aún por resolver.

Las recetas que valían para Francisco Camps o para Rita Barberá no se las aplican ellos ahora

Pero no solo Oltra. También el presidente Ximo Puig era de la misma opinión. Cargo imputado, cargo que tiene que dimitir o, si se resiste, ser destituido.

Las recetas que valían para Francisco Camps o para Rita Barberá no se las aplican ellos ahora. Es más. Atentos al código ético de Iniciativa del del Poble Valencià, que es el partido de Oltra y que forma parte de la coalición Compromís.

Artículo 11.11 de su régimen disciplinario. En caso de imputación (investigación judicial) por hechos relacionados con la hacienda pública y seguridad social y delitos contra la administración pública, violencia machista, corrupción, etc, que el Consejo Ejecutivo estime fundamentada, en reunión extraordinaria exigirá la dimisión inmediata de los cargos públicos. En caso de no hacerlo será el partido quien lo ejecute, adoptará medidas provisionales y trasladará una propuesta de acuerdo a la Mesa Nacional. Nada de eso ha ocurrido, ¿en parte por qué? Como el partido de Oltra es ella, lo dirige ella, decide ella, viendo la que se le venía encima, en abril cambiaron su código ético para salvarla de la quema. Dejaron este punto tan difuso que les permite decir ahora que no lo incumplen.

Conclusión. No dimite y deja retratada su hipocresía. Nos encantaría escuchar a esta hora lo que han dicho de este asunto las Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero. Tarea imposible. No han dicho nada. Con su silencio, parece importarle poco los abusos sexuales cometidos a una menor ni tampoco que desde la consejería de Oltra, según la fiscalía, se urdiera un plan para taparlo, para que no se hablar a de él.

Día que pasa, día que más se agrava la crisis en el Gobierno de Ximo Puig a menos de un año para las elecciones autonómicas en esta comunidad.

19J: JORNADA DE REFLEXIÓN

Hablando de comicios autonómicos, hoy jornada de reflexión en Andalucía. Ya hemos hablado del poco sentido que tiene mantener este día en el que las redes sociales ofrecen la posibilidad de saltarte la reflexión. Nos libra, eso sí, de tener que escuchar la turra de los mítines.

La auténtica reflexión va a llegar mañana cuando se conozca el resultado. Si Juan Manuel Moreno gana las elecciones, como apuntan las encuestas, pero sin mayoría absoluta, tendrá que decidir si tiene margen para gobernar en solitario o tiene que pactar con Vox. Si la victoria del PP se acerca a la mayoría absoluta, aunque no la consiga, los de Santiago Abascal tendrán que decidir si mantienen el órdago que han lanzado en campaña: o entran en el Gobierno o no darán ningún tipo de apoyo a Moreno Bonilla por pequeño que sea.

Independientemente del calibre de la derrota del PSOE, se va a mirar en clave nacional y Sánchez y sus ministros se van a esforzar en destacar que nada de eso, que son unas elecciones exclusivamente autonómicas. Esto ya lo intentaron en Madrid y no coló, en Castilla y León y tampoco y ahora volverán a repetir la estrategia.

Habrá que ver también el hundimiento de Ciudadanos que si es del nivel de Madrid o de Castilla y León dejará ya sin argumentos a Inés Arrimadas. Y luego está por ver también cómo aguanta la izquierda de cara ese proyecto que va a impulsar Yolanda Díaz y que, por cierto, va a presentar apenas un par de días después de que uno de sus principales apoyos, Mónica Oltra, declare como imputada.

Estas son las grandes reflexiones que tendrán que hacerse el domingo y no hoy, un día en el que la inmensa mayoría llega ya con el voto decidido.

Los movimientos importantes de por dónde van a tirar unos u otros, el escrutinio, los resultados, todo lo que rodea una jornada electoral que trasciende el ámbito andaluz, lo vas a poder seguir en directo mañana en unprograma especial aquí en Cope con Carlos Herrera al frente a partir de las siete y media de la tarde.