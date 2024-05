Herraiz: "Al ministro de Cultura la jugada le ha salido mal y los taurinos están de enhorabuena"

Audio

Hoy los taurinos están de enhorabuena. El sector de la tauromaquia no podía recibir mejor noticia que la supresión del Premio Nacional que creo el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2011. Una eliminación que, al menos, en este momento, y con este Gobierno, genera a la fiesta más cuestiones positivas que negativas.

Lo primero que hay que decir es que retrata al ministro que ha tomado la decisión. Apelando al sectarismo más simplón y simplista, Ernest Urtasun (esto para los que no supieran, que serán muchos, el nombre del ministro de Cultura), sin contar con nadie más que con el partido que le llevó al Gobierno, es decir Sumar, sin someter a consulta la decisión, sin debatirla, ha suprimido el Premio Nacional de Tauromaquia.

Si por él fuera, habría precintado todas las plazas de toros, clausurado todas las ganaderías de bravo en España y habría encarcelado a toreros, banderilleros, picadores y hasta a los acomodadores de los cosos. De momento, para presumir ante los suyos de ser un valiente, de hacer frente a millones de aficionados ha decidido empezar por ese premio.

¿Va a dar más pasos contra la Tauromaquia? Pues ahí está ahora mismo la duda, porque, hasta el momento, en el PSOE, su socio en Moncloa, han conseguido guardar cierto equilibrio, sin molestar en exceso al sector y con dirigentes autonómicos con una manifiesta defensa de la fiesta.

Además de retratar al ministro, que claramente ha decidido anteponer su ideología, sus gustos personales, su forma absolutamente censora de entender la democracia, este premio ya digo que es positivo para la tauromaquia. El ministro Urtasun es desde hoy el mayor defensor de la fiesta de los toros.

No hay más que ver la respuesta contundente del sector y de las comunidades autónomas, las gobernadas por el PP y también por Castilla-La Mancha, con el socialista Emiliano García Page al frente. Y es una gran oportunidad para una respuesta de los aficionados en los tendidos o donde consideren.

Pero como estamos en la semana de la bulosfera, de los bulos interesados, también es una buena ocasión para desmentir todos los bulos que ha venido lanzando el ministro de Cultura y sus colegas de Sumar en las últimas horas.

Erigirse en portavoz de la sociedad en 2024, arrogarse la representación del pueblo, tiene sus riesgos. Y ante los bulos, los datos. El año pasado, acudieron a las plazas de toros de primera y segunda categoría 2 millones 600.000 espectadores. A esto hay que sumar plazas de otras categorías, con espectáculos taurinos que hacen un total de 4 millones y medio de entradas vendidas. 4 millones y medio de personas que pasaron por taquilla.

Se celebraron 154 festejos más que el año anterior, lo que supone un 11% más. Todo esto en plazas con aforo cuantificado. A lo largo y ancho de España se organizan festejos taurinos en todo tipo de formatos, encierros por las calles, por el campo, concursos de recortadores, sueltas de reses…

Estaríamos hablando de seis millones de espectadores en más de mil quinientos festejos sólo el año pasado. Y aquí cabría añadir a todos los que ven los toros por televisión, por plataformas o por las cadenas autonómicas, con unas audiencias muy altas, por cierto.

Además de repetir que es un espectáculo minoritario, Urtasun y su cuadrilla de Sumar no paran de repetir que la tauromaquia sobrevive porque está subvencionada. Valga como dato. Desde el ministerio que dirige, todo el dinero que se concede a la fiesta de los toros son:

Los 30.000 euros para el Premio Nacional de Tauromaquia que se acaba de cargar Los 35.000 euros destinados a la Fundación Toro de Lidia para reeditar libros clásicos del mundo de los toros.

Nada más. Esa es toda la subvención. Desde la Fundación del Toro de lidia, su presidente, el ganadero Victorino Martín, habla de mala noticia para la democracia y la libertad de expresión.

Pero todo lo que sea estar al margen del control, o de la órbita de este Gobierno sigo pensando que es una buena noticia. Y ahí está la movilización sin precedentes que ha creado en muchas comunidades autónomas, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, anunciando la convocatoria de premios.

Lo de Urtasun no deja de ser un estímulo para los que les gustan los toros. No hay nada más estimulante para un aficionado a algo que lo persigan o lo intenten prohibir. Es verdad que al ministro se le han olvidado dos cuestiones fundamentales, a parte de que hay que gobernar para todos, independientemente de tus gustos. A eso ya estamos acostumbrados.

Al ministro se le ha olvidado que los toros no son de izquierdas ni de derechas, aunque, en los últimos tiempos, los ataques contra la Fiesta y los intentos prohibicionistas vienen desde la izquierda. A las plazas va gente de toda clase y condición. Cuando un aficionado saca una entrada no le preguntan a quién vota.

Y luego, a Urtasun se le ha olvidado que es un espectáculo blindado por ley. Nos ha confirmado que no se ha leído bien el artículo 46 de la Constitución. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Contra los bulos y el sectarismo, los datos y las leyes. Ah, y el viernes empieza la feria de san Isidro con un cartel colgado desde hace ya días en la fachada de la plaza de las ventas que dice “no hay billete”. No hay respuesta más democrática a esta decisión que la libertad de asistir a un espectáculo legal y enraizado en nuestra cultura.

Luego está el dictamen de los relatores de la ONU sobre las leyes de concordia impulsadas por los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León y Valencia. De forma interesada, desde el GOobierno y sus terminales mediáticas se refieren a un informe de Naciones Unidas.

Y no, no es ninguna resolución de la ONU, son, en concreto tres relatores, entre los que está el argentino Fabián Salvioli, que si por algo se le conoce no es por reclamar una Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido durante la Guerra Civil y la dictadura, como si aquí los historiadores fueran incapaces de haber retratado con distintos enfoques lo que ocurrió. Salvioli que mantiene una relación muy directa con el juez español Baltasar Garzón, que tras ser inhabilitado es conocido por multiplicar la cuenta de resultados de su bufete en distintos puntos de el mundo, pero en especial en hispanoamérica.

Para este relator argentino y sus colegas, esas leyes impulsadas en las tres comunidades gobernadas por PP y VOX, que equiparan a las víctimas de uno y otro bando, corren el riesgo de invisibilizar a las víctimas del franquismo. Y pide preservar la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos. El dictamen viene tras la petición de Sánchez de estudiar los proyectos de ley de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

¿Qué dicen los aludidos? Pues que a ellos no les han preguntado y que como no los relatores no se han estudiado bien sus leyes el informe tiene errores de bulto e incluso bulos. Lo apuntaban el aragonés Jorge Azcón y el presidente de la comunidad valenciana Carlos Mazón.

Por cierto, estamos esperando a que los relatores de la ONU se pronuncien también sobre la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno Sánchez bajo el dictado de Bildu. Esa que equipara a las víctimas de ETA con las que el entorno de la banda considera como víctimas de la guerra sucia contra el terrorismo. Igual es porque están planteándose incorporar al club de relatores de la ONU a Josu Ternera.