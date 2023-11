Audio

Desde las 6 venimos acompañándote en la mañana del fin de semana de COPE que ha llegado a este 4 de noviembre.

Antes de todo lo que tiene que ver con la AMNISTÍA y las humillaciones de Sánchez -que, si empezamos a contarlas todas, no acabamos-, hoy hay que despedir a uno de los rostros de la televisión más conocidos. Revolucionó la forma de hacer los informativos en este medio y creo una seña de identidad que ha marcado a toda una generación de españoles. Ha muerto a los 92 años José María Carrascal.

Esto es de agosto de 1998. Ese día JOSÉ MARÍA CARRASCAL se despedía de los informativos de Antena 3 después de casi una década en la que la televisión le encumbró como uno de los gigantes del periodismo. Antes estuvo de correponsal en Berlín y en EEUU. Allí cubrió y contó momentos únicos de la historia como la caída del muro de Berlín, el escándalo del Watergate o la guerra de Vientam.

Y luego ha estado escribiendo hasta el último minuto. Su últimio artículo en el periódico ABC, con motivo de la jura de la heredera a la corona, lo tituló: “Dos isabeles y una Leonor, deseamos a la princesa mucha suerte por nuestro propio bien”.

Ha muerto Carrascal y es inevitable recordar hoy su forma particular de informar. Fue el primero en incorporar editoriales a los informativos, y, cómo no, es inevitable recordar sus coloridas corbatas. Como su trabajo, tenían personalidad propia. Y por COPE pasó en multitud de ocasiones. Era un buen amigo de esta casa y en este momento con los oyentes reflexionó sobre la muerte de sus amigos.

Pues con Carrascal se muere lo mucho que hemos vivido con él junto a la pantalla, a sus artículos o a sus libros. Recibió el Premio Nadal, la Antena de Oro de televisión, el Luca de Tena o el premio Bravo que concede la conferencia episcopal. Y si algo se puede destacar de José María Carrascal es que fue tan libre como humilde, divertido y respetado, cercano con los que empiezan en la profesión... por todo esto y mucho más hoy hay que recordar y honrar su figura.

Carrascal ha vivido con intensidad el incierto panorama político que dejó las elecciones del 23J. Y lo que tenemos por delante son “horas y días de mucha presión”. Y no sólo en lo meteorológico. Es el mensaje, literal, que lanzan desde el partido de PUIGDEMONT con dos destinatarios muy claros. El primero, evidentemente, es Pedro Sánchez, al que tienen cogido por donde más duele y al que van a exprimir hasta la última gota. Esto es lo mismo que decir que nos van a exprimir al conjunto de españoles.

Y al segundo al que va dirigido ese “quedan horas y días de mucha presión” es a Esquerra, a los de Junqueras, Aragonés, Rufián y compañía. Porque la batalla la libran contra el Estado, sí, pero también se juega en el tablero del independentismo, donde los republicanos y los de JUNTS son enemigos acérrimos, inmersos en un duelo que está empezando ahora y que concluye en 2025 cuando se celebren las autonómicas en Cataluña.

Puigdemont no tiene ninguna prisa. O, al menos, no la prisa que tiene Pedro Sánchez y ahora quiere conseguir argumentos en el relato, que es la palabra fetiche de la política moderna; la gran obsesión de los que la practican. ¿Cuál es el problema del ex presidente fugado? Una vez que Esquerra se ha adelantado con lo de la AMNISTÍA, con las bases para un referéndum ilegal, con la condonación de la deuda, con lo del relator, con el traspaso de cercanías, con más, y más, y más inversiones… a PUIGDEMONT no le queda otra que dar una vuelta de tuerca. Y alguno dirá, ¿aún más? Está claro.

El partido de la derecha catalana más supremacista comprueba que todo, absolutamente todo lo que le están pidiendo a Sánchez se consigue, que la humillación del candidato socialista no conoce límites, y lógicamente van a por todas.

Hay varios puntos que aún pueden concretar más respecto a lo de ESQUERRA. Y es lo que están intentando cerrar en estas horas de presión. Lo primero pasa por engordar la AMINISTÍA, es decir, ampliar los plazos y el número de personas a las que puede beneficiar.

Ya sabemos que quieren dejar limpios a los líderes políticos que dieron el golpe el 1 de octubre de 2017, a los que incendiaron las calles con técnicas y organización terrorista como los CDR, también a aquellos que convocaron en 2014 la consulta ilegal del 9 de noviembre, entre ellos Artur Mas.

Nada de esto, como si fuera poco, satisface a PUIGDEMONT. ¿Qué quedaría? Lo de los PUJOL. “Ya, pero es que son muchos”. Da igual, todos amnistiados. Incluida la madre superiora, que es como llamaban a Marta Ferrusola, la mujer de Jordi Pujol, para ejecutar sus operaciones fraudulentas.

Y al asunto de corrupción y fraude que rodea a la familia del ex presidente PUJOL habría que añadir una cuestión más. Es la conocida como OPERACIÓN VOLOH. Aquí está siendo investigado la mano derecha de PUIGDEMONT. Se llama JOSEP Lluís Alay y su cargo es el de jefe de la oficina del huido de la justicia. A este ALAY, entre otras cosas, se le investiga por desviar dinero público para actividades vinculadas al separatismo. Además, se trata de esclarecer dentro de la misma operación el supuesto apoyo de RUSIA al movimiento separatista catalán.

Esto no es descabellado. Si algo pretende PUTIN es desestabilizar Europa. Cuantos más rincones mejor. Así podrá maniobrar con mayor libertad.

Pues, nada, JUNTS también quiere que Sánchez y su ley limpien el historial delictivo o en fase de investigación, de una lista aún más amplia que la pactada con Esquerra.

“Ya pero es que este caso VOLOH, que investiga las conexiones del separatismo con el KREMLIN, está bajo secreto de sumario y no sabemos bien lo que tenemos que AMNISTIAR”. No hay problemas. Si se ha alcanzado lo anterior sin rechistar, esto también.

Y ahí está ahora mismo la negociación, pero que nadie tenga duda de que lo conseguirán. Luego concretarán la figura del mediador, relator o como quieran llamarlo… nos venderán algún perdón más -penal o fiscal-… y alguna inversión añadida a las que ya conocemos, y RESUELTO. Firmamos, y, antes de que acabe el mes, ya hay Gobierno.

Son horas y días de mucha presión. Es el mensaje que envían desde JUNTS y que ha podido palpar con el propio PUIGDEMONT la corresponsal de la cadena COPE en Bruselas PALOMA GARÍCA OVEJERO. Le pillaba justo a la salida de una de sus múltiples reuniones en el parlamento europeo.

No es que se esté haciendo de rogar o se esté haciendo el interesante. No. Lo que está manejando los tiempos a su antojo y va a llevar a Sánchez hasta donde quiera, como un auténtico pelele.

Cuando te han convertido en imprescindible, pues tienes autoridad para eso y más. Cuando Sánchez te ha dado hasta ahora todo lo que le has pedido, cualquier cosa se te hace poco. Es como a los niños caprichosos. Cuanto más les das, más quieren.

A la pregunta de cuándo se hará público el acuerdo que se da por seguro. Pues la respuesta solo la tiene el fugado. Ni siquiera Sánchez.

Él, de momento, ha puesto a funcionar a Francina Armengol, a la presidenta del Congreso, que para eso la nombró. Y le ha dicho: de aquí al 27 de noviembre, fecha tope para la investidura, habilita todos los festivos que en cuanto nos digan el sí, se convoca el pleno, no vaya a ser que pase mucho tiempo y se arrepientan.

Y, mientras tanto, hoy concluye la consulta que convocó Sánchez justo hace una semana en el Comité Federal. Si eres afiliado socialista, estás al corriente de pago con la cuota, tienes tiempo hasta las ocho de la tarde. La pregunta es para qué. Porque da igual lo que decidas y lo que votes. Sánchez tiene ya pactado todo con los separatistas de Esquerra y firmado en un documento.

La pregunta es tan tramposa como inútil, porque todos conocemos de antemano el resultado de esta consulta interna. ¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?

Y aquí habría que añadir. ¿Apoyas la AMNISTÍA? Tú, socialista andaluz, murciano o aragonés. ¿Estás de acuerdo con la condonación de la deuda más los intereses? ¿Y tú, socialista extremeño? ¿Qué te parece lo del traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat?

Así con todas y cada una de las cesiones. Pero no, no preguntan por lo que ya han pactado, por lo que da igual el resultado.

Como da igual lo que digan y opinen los barones socialistas que se atreven a alzar la voz. Con el asturiano Adrián Barbón pasa lo mismo que con Page. El PSOE tiene dos diputados por el Principado. ¿Van a votar a favor? Pues cualquier queja, si no la ejecutan, no sirve de nada.

Es que en el caso de ASTURIAS, lo que se les va perdonar a Cataluña es tres veces TODO el presupuesto del PRINCIPADO.

Pero, si no se oponen de forma efectiva, las palabras se las lleva el viento. Y Barbón. Y Page. Y cualquiera de los barones socialistas saben que lo de la AMNISTÍA se lo pueden llegar a perdonar. Que sus vecinos, socialistas o no, tengan que pagar la deuda de otros, no se olvida ni se perdona tan fácilmente.