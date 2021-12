Ángel Expósito: "Lo que se cuenta, comenta y adjetiva de Yolanda Díaz en Galicia es para archivar"

Audio

Pues estamos ya en Navidad, como quien dice. Este es el típico puente (de la Constitución y la Inmaculada) que sirve para decorar la casa o, al menos, para rescatar el árbol de Navidad, las figuritas del Belén y también (¿por qué no?) los recuerdos.

El tema de la semana ha sido (y lo que te rondaré) el coronavirus con tres o cuatro enfoques principales

1.- El debate sobre la vacuna obligatoria. Insisto y cada minuto que pasa estoy más convencido: La vacunación contra el covid debería ser obligatoria. Tengamos el 100 por cien, el 90 o el 50 por ciento de vacunados.

El bicho no entiende de fronteras, ni de Estatutos de autonomía, ni de Estados de la Unión Europea. Por cierto, cuánto vamos a echar de menos a Angela Merkel.

2.- Sobre la expansión de la variante Ómicron. Toda la precaución nada de bajar la guardia, por supuesto, pero no es aquello. Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar.

Pero insisto: Absolutamente, nada de bajar la guardia. Medidas, sentido común y vacunas.

3.- Y lo dicho por Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo y futura líder de no sé qué movimiento, reformulación, plataforma o 'chupipandi' de la izquierda.

¿Gobierno unido? ¿En serio? ¿Va de coña... no? ¿De verdad se cree lo que ha dicho o se lo han dictado y no sabe lo que ha dicho? No se fían unas de otros, no se soportan, van a degüello ante las próximas elecciones ¿y aún nos engañan con la monserga de la unidad? Por favor...

Lo dicho por Yolanda Díaz tiene muchas lecturas

1.- El tono es insufrible. Ese hablar bajito, ese disfraz... Acabamos de llegar de Galicia (ayer encendemos La Linterna desde Ferrol) y lo que se cuenta, se comenta y se adjetiva de Yolanda Díaz es para archivar.

Lo que pasa es que como es mujer y va de progresista y reformista, nadie se atreve a decirlo públicamente.

2 - En este sentido. Yolanda Díaz --de la mano de Ada Colau, Mónica Oltra y Mónica García (la de Errejón en Madrid)-- Yolanda Díaz va de progresista y reformista. Y 'superfeminista' divina de la muerte, por supuesto. Y mantiene, exhibe y se enorgullece del carnet del PCE. O lo que quede del Partido Comunista de España.

Esta señora, como aquella de Esquerra o la otra de la CUP, es de las que se exiliaría en Suiza. ¿A que no hay para vender sus neuras, revoluciones y reformas laborales en Cuba, China, Bielorrusia, Irán o en Venezuela?

3.- Sobre lo dicho. Sí es verdad que alertó de la gravedad de la pandemia... ¿Cómo ha podido seguir como ministra de este Gobierno? ¿Se da cuenta de lo que está llamando a Sánchez y al resto del consejo de ministros?

4.- Si es verdad lo que ha dicho Yolanda Díaz es para que dimita el Gobierno entero con ella dentro. Y si es mentira es para que la echen a la calle... ya.

5... Mi posdata: ¿Tu qué crees? ¿Qué es verdad o que es mentira? ¿El Gobierno sabía de la gravedad de la pandemia y nos mintió?...

¿Sabes qué? Yo creo a Yolanda Díaz.

Creo que tiene una ambición desmedida, creo que se lo tiene inmensamente creído y creo que Sánchez, ella, Salvador Illa, Fernando Simón y Pablo Iglesias nos mintieron como bellacos.

Todos ellos con el presidente a la cabeza incumplieron la Constitución y nos mintieron en el origen y explosión de la pandemia.

El Gobierno nos mintió (y nos miente) hasta con nuestros muertos.