Cristina L. Schlichting, sobre Yolanda Díaz: "Se le ha visto el plumero, pero la piedra ya está arrojada"

Vídeo

Yo que Pedro Sánchez me lo hacía mirar. Ay Yolandita, Yolandita, Yolanda Díaz. No vamos a revelar nada si decimos que las manifestaciones del ocho de marzo eran un peligro que no solo lo sabían Yolanda Díaz y Podemos, es que lo sabíamos nosotros y lo sabía la gente, o acaso no recordáis cuántas veces le dijimos al presidente que Italia estaba con el virus hasta arriba y que esa era una situación que las autoridades sanitarias decían que era enormemente peligrosa.

¡Claro que lo sabía el Gobierno! Lo que pasa es que le interesaba seguir con la propaganda y decir que aquí no pasaba nada. Ahora dice Yolanda Díaz que tiene pruebas negro sobre blanco, que ella había hecho un informe para el Ministerio de Trabajo y para las empresas advirtiendo de lo que se venía encima. Y después dice que no. Que el Gobierno lo ha hecho muy bien en temas de pandemia.

Pero claro, ya se le ha visto el plumero. Ya se ha visto que le han obligado a decir donde dije digo, digo Diego. Pero lo cierto es que la piedra está arrojada y vamos a ver qué pasa en el futuro esta señora quiere presentarse a la carrera presidencial como primera mujer en esa situación y tiene detrás mucho apoyo de la izquierda. Y hay muchos partidos a la izquierda del PSOE que están buscando líder y están buscando unidad. Esto no ha hecho más que empezar. Insisto, Pedro Sánchez, tiéntate la ropa.