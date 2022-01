Herraiz: "Podemos a quien le tiene que gritar 'No a la guerra' es a Rusia"

Audio

En España, el presidente Sánchez sigue sin contar en público cuál es su postura. Sería deseable que lo hiciera en una comparecencia sin límite de preguntas. Nos hemos quedado con lo que dijo el viernes su ministro de Exteriores: iremos de la mano de la OTAN y de la Unión Europea. Como desde Podemos continúan marcando territorio y distanciándose de esa línea del PSOE, lo que ha hecho Sánchez es publicar un escueto mensaje en redes sociales.

Siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con los representantes de la UE y la OTAN, así como con líderes europeos. Es el momento de la diplomacia. Apostamos por la unidad, la distensión, la solidaridad y el diálogo para resolver la crisis con Rusia. pic.twitter.com/Spb40nMFoZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 22, 2022





Sale en una foto en su despacho, posando, haciendo que habla por teléfono, no nos dice con quién, con su maletín delante de la pantalla del ordenador. Para que se vea bien el rótulo de presidente del Gobierno. En el mensaje nos cuenta que está siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con los representantes de la UE y la OTAN, así como con líderes europeos….

DISPARIDAD DE OPINIONES ANTE EL CONFLICTO EN UCRANIA

Y que apuesta por "la unidad, la distensión, la solidaridad y el diálogo" para resolver la crisis con Rusia; y dice que "es el momento de la diplomacia”. Este mensaje está claro a quien va dirigido: a sus socios de Podemos. Que siguen señalándole y abriendo una grieta cada vez mayor. El último, el ex vicepresidente Pablo Iglesias.

Claro que todos queremos paz. Pero a Pablo Iglesias se le olvida lo fundamental. Es Rusia quien amenaza a Ucrania desplegando esos 100.000 soldados que no se han movido en los últimos días. No hay duda. El no a la guerra que se lo griten a Rusia.

La invasión, una nueva incursión de Moscú en Ucrania sigue en pie. El motivo ya lo hemos explicado. Putin no quiere que la OTAN se expanda por el Este porque acercaría Ucrania a Occidente y se alejarían sus deseos de controlar totalmente esta vieja república soviética.

¿CUARENTENAS DE 5 DÍAS ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA?

¿De la pandemia qué? Ante la ausencia de datos oficiales del Ministerio de Sanidad durante el fin de semana, el indicador que nos marca la tendencia son los registros que sí adelantan las Comunidades Autónomas. Bajan los contagios en Madrid, en Aragón, en Cantabria… La incidencia en Andalucía sigue siendo alta, pero tienen 37 hospitalizados menos que el viernes. También 68 hospitalizados menos por coronavirus en centros de Cataluña. Las dos comunidades han incrementado levemente la presencia de pacientes COVID en UCI…

A medida que nos vamos alejando de Navidad -ya han transcurrido las dos semanas después de Reyes-, se espera que la tendencia siga bajando. Por eso se ha abierto un debate. ¿Es el momento de reducir las cuarentenas? Lo piden comunidades de distinto color político. La Comunidad de Madrid, del PP, Castilla-La Mancha, del PSOE. En nochebuena ya se redujo de 10 a 7 días. Si te contagias tienes que estar aislado en casa ese periodo. Pero además de estas regiones, también los empresarios quieren que se acorte aún más.

En COPE hemos preguntado a José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y de Salud Pública en la Universidad de Valencia. Ahí está esa opción. No es descabellado reducir la cuarentena a 5 días, es decir, dos menos que ahora. Aun así, este catedrático, viendo la evolución de la pandemia, no es partidario de tratar el coronavirus como una gripe ordinaria. Al menos por el momento.





INTEGRACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SORTU A DAVID PLA, ÚLTIMO JEFE DE ETA

Y las últimas horas se ha materializado una noticia que confirma lo que es BILDU. No es que no lo supiéramos, pero en esa estrategia de pactos en la que el PSOE ha ido de la mano de los de Otegi, han tratado de blanquear a esta formación, que es lo que es: el partido heredero del brazo político de ETA.

La noticia es que el último responsable de la banda terrorista,David Pla, se ha integrado en la nueva dirección de Sortu. La formación está incluida en Bildu y es una de las muchas marcas con las que los proetarras se han ido colando en la esfera política. Ahí está la novedad, que tampoco sorprende. Un jefe de ETA dentro de la dirección de una de las terminales políticas del partido de Otegi. El discurso es la cantinela de siempre y ya nos lo sabemos. Derecho de autodeterminación, soberanía de los pueblos y el camino de la independencia.

Aquí lo importante es recordar quién es David Pla, que dirigió una ETA agonizante, sin apenas capacidad operativa para cometer atentados gracias al trabajo de las fuerzas de seguridad. Luego vino aquella pantomima, en la que la banda quiso escenificar que ya estaba en las últimas; esa performance de 2011 en la que declararon el cese definitivo de la actividad armada. Uno de los tres encapuchados era David Pla. Arrastra varias detenciones, entre ellas en 2000, acusado de apoyar al comando terrorista que pretendía atentar contra el entonces alcalde de Zaragoza, José Atarés. Ha cumplido condena por pertenencia a banda terrorista en España y en Francia.

Bueno pues este David Pla forma parte de la dirección de Sortu que apuesta por la liberación nacional. Traducido, la independencia del País Vasco.

Su elección coincidía con el aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez. Tal día como hoy, un 23 de enero de 1995, el entonces concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián comía en un restaurante de la zona vieja y el terrorista Txapote le asesinó de un tiro en la nuca.

Su familia le recuerda cada año en el cementerio donostiarra. Allí, su hermana Consuelo Ordóñez, decía que lo de David Pla entrando en la dirección de SORTU es un claro ejemplo de puertas giratorias.

Por cierto, David Pla era el jefe de ETA cuando la banda asesinó a dos guardias civiles en Calviá, en Mallorca: Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada. Además de entrar en la dirección de Sortu, podría ayudar a esclarecer la autoría de este atentado que, a día de hoy, se desconoce.

Y una cosa más, su nombramiento vuelve a retratar a Pedro Sánchez, que repitió hasta cansarnos que no iba a pactar con Bildu, pero que lo ha convertido en uno de sus principales aliados para seguir en Moncloa o para llegar, con la abstención de los proetarras, al Gobierno de Navarra.

