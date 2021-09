Herraiz, sobre el 11-S: "La salida precipitada de Afganistán confirma el fracaso y amplía los riesgos"

Audio

Muy buenos días. Sigues en 'La Mañana Fin de Semana', el programa que cada sábado y domingo aquí en la Cadena COPE te acompaña de seis a ocho y media. Te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo en este 11 de septiembre que trae pocos cambios en el tiempo. La novedad es que no se descartan algunos chubascos y tormentas en el litoral de la comunidad valenciana y de Cataluña.

INCENDIO EN MÁLAGA

Del tiempo llevan pendientes desde el miércoles en Málaga. En concreto en la zona de Estepona donde sigue activo el fuego que ha arrasado ya más de 5.000 hectáreas. El fuego todavía no ha podido ser perimetrado y las llamas avanzan sin control. Estamos ante un incendio que cuenta con los principales enemigos de cualquier fuego. Altas temperaturas, fuerte viente e incluso uno de los episodios que más peligro oculto tiene. Es un fenómeno que se llama pirocúmulo. Se trata de humo que se transforma en nubes y que puede terminar en vientos destructores y tormentas eléctricas que acaben encendiendo nuevos fuegos. Esto provocó incluso que parte del operativo, durante varias horas, tuviera que retirarse al menos una horas.

Lo prioritario es controlar ahora mismo las llamas. En eso se emplean los servicios de extinción. Durante esta tercera noche han trabajado 250 profesionales por tierra, con 14 vehículos pesados y 3 unidades de maquinaria pesada. Al activarse el nivel 2 del plan de emergencias, puede solicitarse la ayuda de la unidad militar de emergencias. Esto es lo prioritario. Controlar el fuego. Pero también determinar las causas, el origen del incendio. Y todo apunta a que ha sido intencionado. Empezó por la noche, en dos puntos diferentes, y en un lugar donde apenas podían entrar los medios terrestres. Como era de madrugada, los aéreos, tampoco.

Tercera noche seguida con el incendio activo. Cómo han sido las últimas horas después de una jornada muy difícil en la que se juntó todos los enemigos de cualquier incendio. Altas temperaturas, viento y ese episodio que explicábamos llamado pirocúmulo. Cómo ha sido la noche.

20 AÑOS DEL 11-S

Es la noticia de este sábado en el que no es un día más. Se cumplen 20 años de los atentados de Nueva York contra las torres gemelas. Además de 3.000 muertos, el ataque cambió el mundo para siempre. Desde entonces, somos más vulnerables y lo hemos vivido en España el 11M, en los atentados de las Ramblas en Barcelona o no muy lejos en Francia, con el ataque en la sala Bataclán de París, cuyo juicio ha comenzado esta semana. Por eso hay que mirar a lo que está pasando en Afganistán, donde no sólo EEUU, toda la comunidad internacional ha perdido gran parte de su credibilidad. Después de dos décadas de presencia en el país en el que se diseñó el 11S, la precipitada salida confirma la derrota y también los riesgos.

Dos décadas después, la guerra iniciada por el terrorismo islamista sigue en pie y en ningún caso deberíamos acostumbrarnos a ese terror. Veinte años después, los restos y desafíos contra esta amenaza, se multiplican.

PRECIO DE LA LUZ

De las cosas domésticas, las que nos afectan cada día está el precio de la luz. Y la pregunta es, ¿otro día con el precio de la luz más caro de la historia? Bueno, hoy es un pelín más barato que ayer, pero estamos hablando de 150 euros el kilowatio hora, lo que supone que es el sábado más caro de la historia. Son 110 euros más que el mismo sábado que el año pasado en una escalada sin freno con una subida del 230% en un año. Es el más alto de toda la Unión Europea y el Gobierno sigue sin concretar cómo va afrontar este disparate. El martes anuncian más medidas, de momento sin concretar.

Se abre la puerta a que el fracaso o la falta de conocimiento de una materia no sea impedimento para pasar de curso

SIN RECUPERACIONES

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hay un asunto más que hemos conocido en las últimas horas. Información que llega desde el Ministerio de Educación. Anoten. Si eres alumno de EGB sabes que cuando suspendías tenías la opción de recuperar en septiembre. Te tirabas todo el verano estudiando y podías aprobar lo que no habías conseguido superar durante todo el año. Eso cambió para los actuales alumnos de ESO.

En la mayoría de CCAA esa convocatoria extraordinaria se adelantó a junio. Qué dice ahora Educación. Que como los alumnos tienen poco tiempo para preparar ese examen extra y un número reducido lo supera, pues que eliminan directamente esos exámenes de recuperación. ¿Cuándo? Pues la intención es suprimirlos este mismo curso. Y aquí surge la pregunta inmediata. Entonces ese alumno de ESO no tiene opción de recuperar la materia y ahí acaba. No. Al equipo de profesores decidirá qué es mejor para la evolución del alumno teniendo la posibilidad de pasar de curso directamente. El número de asignaturas pendientes no se tendría en cuenta y la intención es que la nota, la calificación, no sea el único criterio de evaluación. Esto es solo para los alumnos de ESO porque en bachillerato se mantienen estos exámenes de recuperación.

Conclusión. Se abre la puerta a que el fracaso o la falta de conocimiento de una materia no sea impedimento para pasar de curso. Si se permite el suspenso para pasar de curso, esto anima al alumno a dejarse una asignatura. O dos. ¿Se mejora así la exigencia? Evidentemente, no.