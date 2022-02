Herraiz: "Después de la que han montado en el PP, ahora nos dicen que pelillos a la mar. No es serio"

Audio

"Buenos días. Hemos llegado al último día de la semana y ¿a que no hay nada mejor que madrugar un domingo? Comienza aquí 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE. Y el desplome de las temperaturas que todos notamos ayer, va a ser un episodio puntual. Hoy se vuelven a recuperar los termómetros, aunque todavía sin llegar a los elevados registros que tuvimos el viernes. Mañana lunes la subida se notará aún más.

La noche ha sido fría. Ha helado en el Sistema Ibérico y en los Pirineos, que es lo que suele hacer en las madrugadas de febrero en el Sistema Ibérico y en los Pirineos. Además de ese ascenso de las temperaturas, ¿para hoy qué? Se esperan lluvias débiles por la mañana en el extremo norte; además, hasta el mediodía nubes y posibles precipitaciones en el estrecho y en otros puntos de la Andalucía más oriental.

Del serial del PP, ya te venimos contando que los dos bandos enfrentados van a ir desvelando sus cartas de forma escalonada. No han descansado ni en fin de semana. ¿Hasta cuándo? Esto no es un juego de azar que los que se sientan a la mesa dependen de la suerte. No. Aquí todos tienen una estrategia y ahora hay que dilucidar quién tiene la carta buena que le permita ganar la partida.

Lo último es una inesperada marcha atrás. La dirección del PP dice ahora que retira el expediente informativo que le habían abierto a Isabel Díaz Ayuso y que podría haber terminado con su expulsión del partido. Dan por buenas las aclaraciones que ha ofrecido la presidenta de la Comunidad de Madrid y ¡pelillos a la mar! Aquí no ha pasado nada y todos tan amigos. ¿Y para esto una auténtica guerra civil?





Pues para intentar entenderlo mejor, para explicarlo hay que ir al principio. Ha sido medio año en el que de forma interna se ha ido extendiendo una sombra de corrupción sobre Isabel Díaz Ayuso por unos contratos con una empresa en la que trabaja el hermano. La presidenta denunció que la habían estado espiando los suyos, los propios. Una vez se descubrió esta semana, tuvo que renunciar un asesor del alcalde de Madrid, Ángel Carromero, señalado por hacer el trabajo sucio contra Ayuso. El jueves, Génova abrió expediente a la presidenta madrileña y el viernes, aquí en 'Herrera en COPE', escuchamos primero a Pablo Casado y después a Isabel Díaz Ayuso. Los reproches, las acusaciones fueron de alto voltaje.

Todo esto y mucho más se lo dijeron aquí, por separado, luego vino ese comunicado de Ayuso precisando la cantidad que habría cobrado su hermano por las gestiones para la compra de mascarillas en China. No eran 286.000 euros sino 55.000. No era una comisión, sino una factura por las gestiones para traer las mascarillas. Desde el viernes no hemos sabido nada de los dos. Hasta ahora, esa es su última comparecencia pública. Pero después de todo lo que escuchamos en 'Herrera en COPE' los movimientos internos se intensificaron.

El espectáculo estaba siendo inaudito, con una guerra fratricida retransmitida en directo, y los barones comenzaron a presionar a Pablo Casado para que, como presidente del partido, pusiera freno al espectáculo que estaban dando.

El gallego Núñez Feijóo exigió una reunión entre los dos, cara a cara, los dos solos; que ese encuentro fuera sin intermediarios, es decir, sin uno de los dirigentes que más tensiones ha generado en este enfrentamiento: el secretario general Teodoro García Egea.

Ese encuentro entre Casado y Díaz Ayuso se produjo el viernes por la tarde. Y de lo que ha trascendido oficialmente es que la reunión terminó sin acuerdo. La dirección dice que supuso un avance; en cambio, el entorno de la presidenta madrileña califica el encuentro de “infructuoso”. ¿Por qué? Porque según estas mismas fuentes cercanas a Ayuso, Casado pidió a la presidenta madrileña que publicara un comunicado negando que había sido investigada por el PP. A cambio, levantarían el expediente informativo que le han abierto. Y, como te puedes imaginar, no estaban dispuestos a desdecirse de lo que están convencidos. No iban a decir que no había sido espiada cuando tienen datos de que ha sido así.

A las pocas horas de que el entorno de la presidenta madrileña filtrara este escenario, desde la dirección lo negaron. La retirada del expediente era gratis. Sin nada a cambio, sin la necesidad de publicar ningún comunicado. ¿y para esta decisión, llámenla bajada de pantalones o como quieran, hacía falta montar este espectáculo?

Esto es lo oficial, lo que ha trascendido de uno y del otro frente. Pero los movimientos internos superan lo público y también el ámbito de Madrid. Decíamos ayer que un mal menor, que un posible parche para reconducir esta situación podía ser la salida de Teodoro García Egea. Así lo han venido exigiendo en privado numerosos dirigentes del PP.

El número dos del partido, el secretario general es el que mantiene el cuerpo a cuerpo con Ayuso y con su director de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ex ministro y ex portavoz del Gobierno con Aznar, que es otro de los grandes protagonistas de este culebrón, aunque esté en la sombra.

A esa opción, a la salida de Teodoro García Egea se ha sumado también en las últimas horas la ex presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Ella está, claramente, con Díaz Ayuso.

La entrevista a Pablo Casado a la que se refiere Aguirre en la radio pública catalana es la que ella también escuchó en 'Herrera en COPE'.





La cabeza de Teodoro García Egea “no es suficiente”

Para arreglar todo esto en el PP, ¿sería suficiente con la dimisión, destitución, renuncia de Teodoro García Egea? A estas alturas parece que no. Y es el escenario en el que nos encontramos. Los barones han movido sus fichas para que Pablo Casado convoque un congreso nacional en el que se decida el liderazgo del partido. Esa cita es cada cuatro años, debería celebrarse este 2022 antes de julio, pero los dirigentes autonómicos son conscientes de que es inviable llegar a esa fecha en las actuales circunstancias. Se socarran todos.

Como Casado es incapaz de zanjar una crisis -que va a más- ven que ese congreso es la única alternativa para poner freno a una sangría que está salpicando la imagen del principal partido de la oposición.

La cabeza de Teodoro García Egea ya no es suficiente así que congreso extraordinario. Y ahora mismo es la vía que cobra más fuerza ante a la imposibilidad que Ayuso y Casado acerquen posturas. La pregunta es quién. ¿Quién está ahora mismo capacitado para liderar el PP?

Ahí se mira a Galicia, al presidente Núñez Feijóo, cuatro mayorías absolutas seguidas le avalan, pero hay que recordar que Feijóo se apartó de la carrera para suceder a Rajoy hace cuatro años y nadie da por seguro que aceptara ahora el marrón en las circunstancias actuales.





Pues esa presión para la convocatoria de un congreso, el clamor de los barones también para poner fin a este disparate es lo que le ha llevado a Pablo Casado a anunciar que retira el expediente. A cambio de nada. ¿Será suficiente para calmar las aguas? ¿Ayuso se va quedar de brazos cruzados después de que los suyos le hayan acusado de corrupción y de tráfico de influencias?

Ahí están ahora mismo las preguntas que se van a ir respondiendo en las próximas horas, pero no hay muchas dudas: Ayuso no va a olvidar de forma inmediata, como si nada, todo lo que ha pasado en las últimas horas y en los últimos días. Han estado espiando a su familia desde el propio PP y eso no se olvida.

A lo largo de esta 'Mañana del Fin de Semana' de COPE vamos a ir desglosando este serial, hay novedades del naufragio del pesquero gallego en aguas de Canadá.

Audio





Las familias de los desaparecidos del Villa Pitanxo: "Que no les abandonen"

Comenzamos a ponerle nombre a la tragedia porque ya han sido identificado los nueve cadáveres que han podido ser rescatados. Otros 12 marineros permanecen desaparecidos en aguas internacionales. Ahora mismo, confirman a COPE las familias, no se les está buscando. De ahí su queja.

Está previsto que hoy domingo, el Gobierno flete un avión de vuelta España en el que viajarán los tres marineros que sobrevivieron al naufragio y los cuerpos de los 9 pescadores rescatados”.