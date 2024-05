Antonio Herraiz: "Pon un Óscar Puente en tu vida y sabrás lo que es el fango y el insulto"

Buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE en este Día de la Madre que, en cuanto al tiempo, va a ser un calco al sábado, incluso con algo más de calor en la mitad sur y en Levante.

Mañana que viene blanca, blanca. Con emoción contenida, eso sí, con celebración apagada por el examen de Champions del miércoles. Pero eso no debe quitar ningún mérito a la trigésimo sexta liga que ha conseguido el Real Madrid.

Óscar Puente, en el punto de mira tras sus palabras contra Milei: Feijóo pide su "cese o dimisión" El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado que el ministro Óscar Puente, "dimita o sea cesado" por haber provocado "una crisis política" con Argentina 04 may 2024 - 13:54

A falta de cuatro jornadas para que concluya la Liga, con solo un partido perdido en esta competición y con una contundencia incuestionable, los blancos son los nuevos campeones de Liga. Y ahora quieren y buscan redondear la temporada metiéndose en su sexta final de la Champions en los últimos diez años.





Óscar Puente: los bulos y la tensión diplomática con Argentina

Vamos terminando una semana que comenzó con la reaparición del presidente del Gobierno tras cinco días de reflexión. Lo hizo en la festividad de San Pedro Mártir, con un Pedro -Sánchez-más mártir que nunca y como salvador de todos y de todo. Se presentó como nuestro particular Ave Fénix frente a los bulos y frente a los insultos.

Esa contención, esa limpieza del fango, Sánchez solo se la ha venido exigiendo -a lo largo de toda esta semana- a la oposición, a PP y Vox, y en ningún caso se ha puesto ante el espejo de la realidad, que es el que te suele dejar en cueros.

Pero, para contestarle con el fango somos nosotros, presidente, el bulo somos nosotros, para desnudar ese mensaje tan calculado como impostado, no le han hecho falta adversarios políticos. Para desenmascarar el guion del presidente no han sido necesarios los Feijóo o los Abascal de turno. No. Pon un Óscar Puente en tu vida y sabrás lo que es el fango y el insulto.

Apenas unas horas después de escuchar a su líder clamando por el fin de los bulos, salió ante los suyos el ministro de Transportes, que nunca defrauda. Fue en unas jornadas de adoctrinamiento para militantes socialistas en Salamanca. Puente les habló de las redes sociales, a las que dedica buena parte de su tiempo y de tu dinero. Ya nos desveló hace un mes que tiene a su equipo rastreando y monitorizando lo que se publica cada día de él. Y admitió que, en ocasiones, tiene un punto de agresividad en Twitter, pero siempre con una justificación, no se vayan a creer.

Yo pensaba que el Gobierno estaba para solucionar los problemas de los españoles, pero Óscar Puente nos ha desvelado una cualidad más en la que se empeña con ahínco. Jugar duro en las redes. En realidad, esto nos lo demuestra a diario. Tampoco descubre nada.

Y para no pasar inadvertido, para que le hagan caso, que es lo que -reconoció- pretende, se le ocurrió remover un poco el fango, la fangosfera de su ministerio y, por tanto, del Gobierno al que pertenece, y se acordó del presidente de Argentina. De Javier Milei. Que pasaba por ahí. Y lo hizo para lanzar una acusación velada. Sugirió sin concretar. Enfangó sin pruebas, que no deja de ser, si no lo demuestra, un bulo.

¿Y a qué sustancias se refiere Puente? ¿Por qué no se moja y se deja de lanzar sospechas? No parece que esté hablando de Ceregumil. No parece que se esté refiriendo a algún complemento energético con ingredientes naturales. Lógicamente, no menciona directamente la palabra droga porque sabe que entonces se mete en un auténtico lío. Pero ahí suelta la insinuación que, si no lo demuestra, es un bulo. Ahí deja la acusación velada. Los que exigían al contrario el fin de los insultos.









Y, claro, Óscar Puente está acostumbrado a que no se la devuelvan con la misma intensidad. Que no le receten la misma medicina. Pensaría, total, Argentina está a más de 10.000 kilómetros de distancia de España, no van a reparar a lo que diga un ministro de transportes español.

Y no ha sido así. El Argentino Javier Milei no lo ha dejado pasar por alto y ha entrado en el cuerpo a cuerpo con un comunicado rotundo y redoblando la acusación que le lanza Óscar Puente. Advierten al Gobierno de Sánchez que tiene problemas más importantes por los que ocuparse en España -y esto es textual- como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa.

Desde la presidencia de Javier Milei recuerdan a Sánchez que en Argentina decidieron cambiar el modelo que les trajo miseria y decadencia en su país y concluyen: es el mismo modelo que aplica el Partido Socialista en España. Y la acusación más fuerte es cuando señalan a Sánchez por poner en peligro a la clase media con sus políticas socialistas, que solo traen pobreza y muerte.

¿Qué fue antes el huevo o la gallina? Aquí no hay duda. No parece que Milei hubiera salido con ese tono tan combativo, tan beligerante, tan agresivo, de no haber sido atacado por el ministro Puente, acusándole de ingerir sustancias.

La policía de los bulos convertida en un bulos en sí misma ha tenido su respuesta y ha obligado al Ministerio de Exteriores a tratar de apaciguar la cuestión porque comenzaba a abrirse un conflicto diplomático de consecuencias incalculables.

¿Qué ha dicho Exteriores? ¿Qué ha señalado el departamento de José Manuel Albares? Pues lo primero ha sido omitir el origen de la disputa. En un comunicado, ocultan las insinuaciones que Óscar Puente lanza contra Javier Milei. Como si el duro comunicado de la presidencia argentina hubiera surgido de la nada. Y sin entrar en el origen, se limitan a decir que los términos que utiliza la oficina de Milei son rotundamente infundados y no se corresponden con las relaciones de dos países y de dos pueblos hermanos.

Esto no ha conseguido apaciguar al Gobierno de Argentina. Su ministro de interior, Guillermo Francos, en radio MITRE, una cadena argentina, pedía a Pedro Sánchez la destitución de Óscar Puente.

¿Qué creen que ha dicho Óscar Puente? ¿Reconocer que, quizá, se le fue un poco la lengua al asegurar que Milei toma sustancias? ¿Asumir que lanzó un bulo sin aportar las pruebas necesarias? Pues no. Como Feijóo también había pedido su cese, pues fue a por él. En redes, con dureza con ese tono de agresividad que admite. Y le dijo al líder del PP que es imposible distinguirle de la extrema derecha. Pues vale. Acabas de abrir un conflicto diplomático con Argentina, con un país con una relación histórica con España, con vínculos comerciales directísimos, y el problema es de Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué es un bulo?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es un bulo? ¿Y tú me lo preguntas? Bulo... eres tú.





La confesión de Pedro Sánchez sobre sus días de reflexión

De todo esto no habla el presidente en su entrevista de hoy en el periódico 'El País'. Le faltaba este medio para completar su turné por los medios afines. Y Sánchez tampoco defrauda. Nos vuelve a emocionar. Dice que durante su retiro espiritual apenas pudo comer.

¿Qué le convenció para seguir? Habla de la movilización del sábado pasado en Ferraz. Como si de un clamor popular se tratara. Aunque solo fueron 12.000. Y así todo. Luego pretende que le creamos cuando niega que todo fuera una puesta en escena y una maniobra completamente guionizada.