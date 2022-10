Antonio Herraiz: "¿Los que declaran retribuciones anuales de más de 21.000 euros al año son poderosos?"

Audio

Muy buenos días. Seguimos en La Mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que hemos empezado a las 6 y que te acompañamos hasta las ocho y media de un domingo en el que, a medida que avance el día, a esta hora todavía no, se van a alcanzar máximas propias del verano. Ahí están los 34 a los que van a llegar en Jaén, los 33 de Sevilla o los 30 de Toledo. En ese momento la manga corta será suficiente pero la noche ha sido lo suficientemente fresca para que, si sales ahora, todavía te tengas que cubrir algo más.

Lo primero es el debate que ha reabierto en las últimas horas el presidente Pedro Sánchez con el objetivo de defender la rebaja fiscal propuesta por su Gobierno. Por un lado, se niega a bajar el IVA de los productos básicos y se resiste a deflactar el IRPF para que el incremento real de ingresos no se lo coma la inflación. Es decir, que los contribuyentes no tengan que pagar más impuestos porque les han subido el sueldo para hacer frente al IPC, aunque ese incremento salarial no se iguale en ningún caso a la inflación.

Todo esto lo descarta el Gobierno de PSOE y Podemos y su propuesta plantea una diferenciación entre ricos y pobres que tiene muchos matices. ¿Por qué? Porque los que declaran rentas por encima de los 21.000 euros al año no se benefician de la reforma fiscal de Sánchez.

Y los que ganan menos de 14.000, tampoco, porque ni tienen obligación de declarar, ni siquiera aquellos que les contratan tienen obligación de aplicarles ninguna retención fiscal, por lo que difícilmente pueden obtener beneficios de la rebaja. Esto deja fuera de ese ajuste de la reforma a unos 15 millones de empleados y a 8 millones de pensionistas.

Si de lo que se trata es de aliviar la carga fiscal a los que menos ganan ahí encontramos un claro desajuste. Aun con todos estos datos, el presidente insiste en que su objetivo es defender a la clase media.

Poderosos y minoritarios. ¿Acaso los que declaran retribuciones anuales superiores a los 21.000 euros al año son poderosos? En 2020, el sueldo medio anual fue de 24.000 euros. Y en esa horquilla que va de los 30.000 a los 60.000 euros al año hay más de 4 millones de españoles que para el Gobierno son ricos y que, por tanto, no se van a beneficiar del plan fiscal del Ejecutivo. Minoritarios tampoco son.

Hilando con esta cuestión, Sánchez, durante su intervención en el Foro La Toja Vínculo Atlántico, abría otro debate. Y lo abre al negar la deflactación del IRPF, que es la fórmula de que una hipotética subida salarial que ya se la ha comido la subida de los precios no te suponga luego pagar más en la declaración. ¿Y por qué se resiste? Porque dice el presidente que es mejor que ese dinero lo tenga el Estado para repartirlo entre los más necesitados. Y apela a la moralidad de los que más ganan.

Entrar en lo que es moral y lo que no es moral en materia fiscal, nos llevaría un buen rato. Cabría preguntarse si es moral dejar sin beneficios fiscales a un trabajador que declara 21.000, 22.000 o 23.000 euros al año y subir el sueldo de diputados y asesores un 3,5%.

Habría que preguntarse también si es moral no bajar el IVA de los productos básicos mientras mantienes un Gobierno mastodóntico con 22 ministerios, cientos de altos cargos y más de 800 asesores. O si es moral el impuesto de patrimonio que desincentiva el crecimiento, la competitividad y que, por tanto, genera menos inversión y trae más pobreza.

Por eso, hablar de moralidad cuando te refieres a los impuestos y a la carga fiscal que marcas es un tanto peligroso. Habrá que ver si además de Valencia, hay más comunidades socialistas que ahondan en la senda abierta por Madrid o Andalucía. Entre otras, se mira a Castilla-La Mancha, también en manos del PSOE, donde esta semana celebran un debate de política regional.

Hay noticia en Ucrania. Apenas unas horas después de ese pomposo anuncio de Putin, anexionando 4 regiones tras un referéndum tramposo e ilegal, las tropas rusas se veían obligadas a retirarse de Limán. Esta ciudad situada al este de Ucrania se encuentra dentro de la región de Donetsk, que es una de las 4 que dice Putin que ya son territorio ruso.

Ya habíamos dicho que aunque suponen el 15% del territorio ucraniano, el Kremlin no las controla en su totalidad.

En otro éxito militar de Kiev, sus tropas cercaron a las rusas y después de la huida, algunos militares, de forma simbólica enarbolaban la bandera ucraniana y la colocaban con cinta aislante en enclaves estratégicos de Limán.

Esto de colocar la bandera y difundir las imágenes, forma parte también de la propaganda que, en este caso, los dos bandos se esfuerzan en extender más allá del frente bélico. Desde Kiev también han filtrado en las últimas horas un vídeo que, aseguran, es de la ciudad más importante de Siberia. Allí, reclutados, movilizados, se ve a varios soldados rusos. Y, según la versión ucraniana, mientras los oficiales no les ven, sus familiares les proporcionan comida.

Y en el mensaje del ministerio de Defensa Ucraniano concluye: Oigan, que alguien les diga que la comida en el cautiverio ucraniano es mejor que en el ejército ruso.

Bueno, al margen de las estrategias propagandísticas de los bandos en liza en cualquier guerra, aquí lo importante es qué es lo que va a hacer la comunidad internacional, llámese Unión Europea o llámese OTAN después de la anexión ilegal de esas cuatro regiones y después de que Putin prometiera defender esas supuestas conquistas con todos los medios.

Ya sabes que el presidente ucraniano ha pedido la entrada formal en la OTAN, algo que ya le han dicho que de forma inmediata es inviable, y por eso no se cansa de pedir más armas.

Se trata de reducir la clara desventaja con la que Kiev se enfrenta al ejército de Moscú. En el foro La Toja Vínculo Atlántico también ha intervenido el alto representante de la Unión Europa para asuntos exteriores, Josep Borrell. ¿Y qué pide? Ayuda militar y humanitaria para Ucrania.

Es evidente que la guerra a Putin no le ha salido como quería. Que lo de la ciudad de Limán, con la retirada de las tropas rusas apenas horas después de la anexión a Rusia de la región de Donetsk, es un nuevo desastre. Pero que nadie se fíe de esos fracasos porque ni Putin se va a retirar por completo ni va a ceder. Y por eso, sobrevuela la amenaza de un posible ataque con armas nucleares. Ahí es donde el problema se agravaría aún ás.

Una de las citas importantes de este 2 de octubre mira a Brasil. Hace justo una semana te contábamos la relevancia de las elecciones generales en ITALIA, porque es la tercera economía de la Unión, porque se presagiaba un cambio que luego se consolidó y porque la postura del Gobierno Italiano ante el desafío de Rusia ha sido, hasta ahora, muy importante en el plano de las sanciones a Rusia.

¿Por qué son muy importantes las elecciones de hoy en Brasil? Porque es la primera potencia de América Latina. Hay 157 millones de brasileños llamados a las urnas. Deciden si quieren que les siga gobernando la derecha del actual presidente Jair Bolsonaro, o la izquierda de Lula da Silva. Las encuestas dan clara ventaja a Lula en lo que sería su resurrección política después de su paso por la cárcel por delitos de corrupción.

En España hay viviendo cerca de 100.000 brasileños, en Brasil residen 135.000 españoles en la que es la primera potencia de Amércia Latina. Aún así el que intente buscar conexiones entre estos comicios y la situación de España, ante unas generales dentro de un año se equivoca. Pasó hace siete días con Italia donde hubo muchos que se esforzaron en establecer comparaiones. Ni Italia es España, ni Hermanos de Italia es Vox, aunque sean primos hermanos. Así que las comparaciones con Brasil, pues no lo veo de mucha utilidad.

Y lo que se ha visto este SÁBADO en Cataluña es la crónica anunciada de un fracaso y de un engaño. Los partidos separatistas, o mejor, ante la división del Gobierno catalán, las plataformas ciudadanas independentistas, bien regadas con fondos de la Generalitat, han intentado recordar lo que fue el 1 de octubre de 2017.

Lo que se ha visto es mucha nostalgia y también mucha frustración. Es lo que tiene prometer a los tuyos una quimera que ni a corto ni a largo plazo puedes cumplir. Y, todo, para seguir garantizándote continuar en el poder. Eso es, en parte, el separatismo catalán, que se enfrenta a su eterna confrontación. Ahora se han invertido los papeles y entre ellos presentan a Junts, el partido de Puigdemont, como el más beligerante para seguir la senda de la independencia. En cambio, ven al presidente Pere Aragonés, de Esquerra Republicana, como un traidor que apuesta por el diálogo con Sánchez.

Gritos de dimisión, dimisión dirigidos contra Pere Aragonés. En Gerona llegaron a quemar un muñeco con su figura. La pregunta es... ¿qué sería de movimientos como la Asamblea Nacional Catalana si no llevaran diez años recibiendo multitud de subvenciones públicas? Mira aquí se podría entrar también en el debate de la moralidad de los impuestos al que entraba Pedro Sánchez. Por si el presidente ve moral que se financie con dinero de todos colectivos que lo que tratan es de romper España.

Durante el sábado se sucedieron las protestas contra el Gobierno catalán, en la plaza de Sant Jaume desplegaron una montaña de urnas como las que se emplearon en el referéndum ilegal del 1 de octubre y apareció Puigdemont. Apareció en una pantalla desde su retiro de Waterloo y fue el único al que no abuchearon cuando apareció su imagen.

Esto es el independentismo. El honor para un foragido que sigue fugado de la justicia. En cuanto a lo inmediato, el presidente Aragonés ya ha dicho que no va a restituir al cesado Puigneró, de Junts, del partido de Puigdemont. Y lo que vayan a hacer los postconvergentes lo han dejado en manos de la militancia, que es lo mismo que decir: vamos a aguantar porque se nos acaba la fiesta. Si Juts rompe con Esquerra en el Gobierno catalán, los republicanos mirarán al PSC de Salvador Illa. Los de Esquerra apoyan a Sánchez en Madrid, los socialistas a los republicanos en Barcelona y todos contentos.