Lo que necesitas saber antes de Eurovisión 2022: cuándo actúa Chanel y los países que participan

Eurovisión 2022 cada vez está más cerca. Este martes arrancó el Festival al celebrarse la primera semifinal, que se emitió en La 1. En este evento, fueron elegidos 10 de los 17 países que competían por hacerse un hueco en la final. Junto a Ucrania, como el gran favorito, Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Moldavia y Países Bajos completan los clasificados en esta primera semifinal.

A ellos se suma Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, los países que componen el Big Five, por lo que tienen asegurado su puesto en la final sin tener que clasificarse previamente. Como consecuencia, han sido Albania, Letonia, Eslovenia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca y Austria los países que se han quedado fuera de la competición. Esta lista de participantes se completó este jueves tras la segunda semifinal, en la que han sido seleccionados Suecia, Polonia, Serbia, Australia, Estonia, República Checa, Finlandia, Bélgica, Azerbaiyán y Rumanía.

Este sábado llega el gran día, por lo que queremos hacer un repaso sobre todo lo que debemos saber antes de disfrutar de la gran final, además de todas las curiosidades sobre la celebración de este año. En primer lugar, es importante recordar que el certamen se celebra en Turín por la victoria de Måneskin del año pasado en el festival de Róterdam, Países bajos, con su canción 'Zitti e buoni'. De esta manera, es el tercer certamen celebrado en Italia tras las ediciones de 1965 y 1991 por la victoria de Gigliola Cinquetti con 'Non ho l'età' (1964) y de Toto Cutugno con 'Insieme: 1992' (1990).

Tras resultar victoriosos, diferentes alcaldes tuvieron que reunirse para determinar la ciudades en la que se celebraría el Festival. Los alcaldes de Milán, Nápoles, Turín, Pésaro, Bolonia, Reggio Emilia, Roma, Florencia, San Remo y Verona mostraron su interés para celebrarlo en sus ciudades.









Número de países que participan



No obstante, la ciudad seleccionada debía cumplir una serie de requisitos: contar con un estadio con una capacidad de audiencia de 8000 a 10000 personas, disponer de una sala principal con gran capacidad para albergar todas las actividades de producción, tener un aeropuerto internacional a menos de 90 minutos de la ciudad y disponer de un hotel con 2000 habitaciones disponibles próximo al evento. Teniendo todo esto en cuenta, la ciudad escogida finalmente, tras presentar su plan detallado, fue Turín, siendo el Pala Alpitour el pabellón escogido para celebrar el festival.

Respecto al diseño del escenario, el encargado es el estudio Atelier Francesca Montinaro. Esto también es un dato llamativo, ya que es la primera vez que el país anfitrión se encarga de ello. De igual manera, el logo y el eslogan de la edición está inspirado en la cultura italiana: 'The sound of beauty'. El resultado de este han sido líneas y formas geométricas que dibujan las vibraciones y la onda del sonido, utilizando los mismos colores de su bandera.

Otro de los cambios de este año se ha visto reflejado en el número de países que participan. En principio, iban a participar un total de 41 países, con la vuelta de Montenegro y Armenia. No obstante, como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, se decidió expulsar a Rusia de la competición. Asimismo, Alina Pash iba a ser la representante ucraniana, pero la televisión pública decidió prescindir de ella al ser acusada de ser prorrusa al aparecer en unas fotos con una sudadera que tenía los colores de la bandera de Rusia. Por este motivo, finalmente, será Kalush Orchestra quien se subirá al escenario.









Orden de actuaciones

Por otro lado, este año, hay artistas que repetirán como representantes en Eurovisión. Elitsa y Stoyan Yankulov-Stundzhi representarán a Bulgaria en el Festival, lo que ya hicieron en 2007, quedando en quinto lugar. Mahmood también vuelve para quitarse la espinita, ya que quedó segundo en 2019 con'Soldi'.Zdob si Zdub fueron en 2005 los primeros representantes de Moldavia en el certamen e Igor Didenchuk, miembro de Kalush Orchestra que participó en Eurovisión 2021 con GO_A, consiguiendo un quinto puesto con el tema 'Shum'.

Este sorteo siempre es muy esperado por los eurofans, ya que, en muchas ocasiones, el orden en el que salen a actuar influye en sus puntuaciones, concretamente por el Televoto. En la primera parte del a final de Eurovisión 2022 actuará República Checa, Suiza, Armenia, Portugal, Rumania, Noruega, Ucrania, Países Bajos, Finlandia, España, Francia, Alemania e Italia, concretamente en la novena posición tal y como eligieron, ya que el ser anfitriones les da el privilegio de elegir su posición exacta en la final. En la segunda parte saldrá Islandia, Australia, Suecia, Azerbaiyán, Polonia, Bélgica, Lituania, Serbia, Grecia, Estonia, Moldavia y Reino Unido.





Teniendo en cuenta esto, como cada año, la cadena organizadora, siendo este año la RAI, y los productores de la UER, encabezados por Martin Österdahl, han sido los encargados de asignar un puesto a cada país con el objetivo de ofrecer el mejor show posible para los espectadores. Es por esto por lo que, finalmente, las posiciones han quedado de la siguiente manera:

1. República Checa: We Are Domi – 'Lights Off'

2. Rumanía: WRS – 'Llámame'

3. Portugal: MARO – 'Saudade, Saudade'

4. Finlandia: The Rasmus – 'Jezebel'

5. Suiza: Marius Bear – 'Boys Do Cry'

6. Francia: Alvan & Ahez – 'Fulenn'

7. Noruega: Subwoolfer – 'Give That Wolf A Banana'

8. Armenia: Rosa Linn – 'Snap'

9. Italia: Mahmood & Blanco – 'Brividi'

10. España: Chanel – 'SloMo'

11. Países Bajos: S10 – 'De Diepte'

12. Ucrania: Kalush Orchestra – 'Stefania'

13. Alemania: Malik Harris – 'Rockstars'

14. Lituania: Monika Liu – 'Sentimentai'

15. Azerbaiyán: Nadir Rustamli – 'Fade To Black'

16. Bélgica: Jérémie Makiese – 'Miss You'

17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – 'Die Together'

18. Islandia: Systur – 'Með Hækkandi Sól'

19. Moldavia: Zdob ?i Zdub & Advahov Brothers – 'Trenule?ul'

20. Suecia: Cornelia Jakobs – 'Hold Me Closer'

21. Australia: Sheldon Riley – 'Not The Same'

22. Reino Unido: Sam Ryder – 'SPACE MAN'

23. Polonia: Ochman – 'River'

24. Serbia: Konstrakta – 'In Corpore Sano'

25. Estonia: Stefan – 'Hope'