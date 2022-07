Guillermo Vila: "Sánchez está frustrado por lo bien que lo hace y que las encuestas le vayan tan mal"

“Buenos días, bienvenido, recibe un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de La Mañana del Fin de Semana, estamos encantados de acompañarte desde ahora y hasta las ocho y media de la mañana. En uno de los sábados con mayor números de desplazamientos por carretera del año. Este fin de semana, entre los que se van y los que vuelven, se esperan casi siete millones de desplazamientos.

Oye, cabe España entera en uno de esos viajes, eh.. la madre conduciendo con sueño, el padre dormido al lado, o al revés, la abuela, detrás, contándole a su nieta qué diferentes eran esos viajes antes, en el seiscientos y sin aire acondicionado y sin la tableta esa en la que el pequeño está absorto viendo Lady Bug.

A lo mejor has madrugado para evitar el calor y los atascos y a esta hora andas ya por Despeñaperros. O llegando a Valencia. O quizá andas todavía tratando de despertar a los niños.

Del cuánto queda papá al podemos parar un rato pasando por el en esta gasolinera no, que he visto en Google que es de las más caras. Estoy seguro de que este será el panorama hoy de muchas familias españolas, que encaran este verano en una especie de carpe díem, un ya vendrá el otoño con su crisis, pero, ahora, después de tanto tiempo, nos merecemos unas vacaciones. Aunque vayan a ser las más caras que se recuerdan.









El futuro no parece muy halagüeño

Mira ayer conocimos los datos de la inflación del mes de julio, que, por tercer mes consecutivo, siguió subiendo. Ya está en el 10.8 por ciento. Se dice pronto. La vida es hoy de media casi un 11 por ciento más cara que hace un año. Eso de media, claro, porque los carburantes se han encarecido cerca de un 40 por ciento. Y la luz cuesta hoy 129 euros el kilovatio hora más caro que el año pasado. La carne de vacuno es hoy un 13 % más cara y el cerdo un 8,6 %.

En un año los pescados y los congelados han subido un 10 %. El cereal se ha encarecido un 18 % y el pan registra un ascenso del 13 %.

En todo caso, lo peor es el dato de la inflación subyacente. Es decir, aquella que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los productos frescos, que son los más volátiles. Bueno puesta esta también ha subido seis décimas, hasta el 6,1 por ciento. Es la muestra, dicen los expertos, de que el auge de los precios no es algo estacional, la inflación ha venido para quedarse.



El dato de la inflación hay que combinarlo con el del producto interior bruto del segundo trimestre del año, que también conocíamos ayer, y que arroja un balance que puede parecer sorprendente: la economía española creció de abril a junio un 1.1 por ciento. Pero, claro, al analizar las razones de este ascenso, vemos cómo ha sido el consumo privado, el turismo internacional y la construcción lo que está sujetando la renta nacional. Los expertos creen que las familias están tirando de los ahorros de la pandemia y que, el dato de la construcción tiene que ver con el miedo a la subida de tipos de interés y, por tanto, al seguro encarecimiento de las condiciones para firmar una hipoteca. El futuro no parece muy halagüeño.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Lo malo es culpa de la guerra de Putin y lo bueno es gracias a las políticas de Sánchez

Por eso llama la atención la poca prudencia del Gobierno, porque no hay que ser un experto para ver que es la recuperación del turismo y de servicios como la hostelería lo que está sujetando la economía española, y no las medidas del Gobierno.

Y fíjate que artimaña utilizó ayer el Ejecutivo para analizar estos dos datos que estamos comentando, el de los precios -malísimo- y el del crecimiento del PIB -engañosamente bueno-. El ministerio de Economía trataba de justificar el aumento de los precios con el argumento de que se debe a factores externos. Textualmente, según apuntan desde el ministerio de Nadia Calviño, la inflación "es un fenómeno global y una de las principales consecuencias de las tensiones geopolíticas", que están generando "un incremento continuado de los precios de la energía, especialmente del gas, y también de los alimentos". Hasta aquí las comillas.

Pero claro, al hablar del crecimiento económico, entonces eso ya es mérito del Gobierno y se debe, vuelvo a poner las comillas, “a la eficacia de las medidas de política económica” puestas en marcha por el Gobierno”. Conclusión: lo malo es culpa de la guerra de Putin y lo bueno es gracias a las políticas de Sánchez.

Bueno pues con este panorama, el presidente del Gobierno comparecía ayer ante la prensa para hacer balance de su gestión durante este curso político que termina. Y la verdad, aunque nadie esperara que Sánchez hiciera demasiada autocrítica, sí sorprendió el nivel de tamaña autoestima.

Repitió lo de escudo social, defendió los impuestos a la banca y a las empresas energéticas y aseguró, otra vez, que este es el Gobierno de las clases medias.

Defendió el logro de conseguir la excepción ibérica para reducir el precio de la electricidad y sus ayudas al sector de los transportes.

¿Hizo alguna autocrítica? ¿Ha hecho algo mal el Gobierno en estos meses? A tenor de lo escuchado ayer, Sánchez debe estar muy preocupado. Porque, de ser cierto el balance triunfalista que hizo, donde todo fue maravilloso, lo raro es que las encuestas le vayan tan mal.

Debe sentirse frustrado el presidente. Con lo bien que lo hago todo, se dirá frente al espejo cada mañana en Moncloa, ¿por qué el pueblo no se da cuenta? ¿Por qué el PP de Feijóo sigue creciendo, encuesta a encuesta, hasta los mismos límites de una hipotética mayoría absoluta que ya no parece imposible?

Y así todo, eh... hemos tenido que enfrentarnos a la pandemia, a la guerra, todo lo hacemos bien...

No nos engañemos: ningún Gobierno hará nunca un balance crítico con su propia gestión. Pero, hombre, para todo hay límites. Y la versión edulcoradísima que nos presentó ayer Sánchez de la realidad de nuestro país... es que no cuadra. Se mire por donde se mire. Y no cuadra porque, por muchos altavoces que tenga Sánchez, esa Brunete mediática de la que habla Herrera, luego la gente va a la compra y tiene que pagar tres euros por una docena de huevos y ahí ya no hay propaganda posible.









Sin corbata, subiendo la temperatura del aire, bajando la de la calefacción

En cuanto a los anuncios, bueno, Sánchez anunció un nuevo decreto ley en materia de incendios, de lucha contra el fuego. Se aprobará este lunes. Y lo más importante: un paquete de medidas de ahorro energético que aprobará el Consejo de Ministros esta misma semana. Aún no conocemos el detalle, pero ya se han filtrado alguna de las novedades que incorporará el Ejecutivo a ese proyecto: El Gobierno instará a oficinas, negocios y transportes a controlar la temperatura. El objetivo es que en verano los aires acondicionados de locales, establecimientos y transportes no estén por debajo de los 27 grados, mientras que en invierno los sistemas de calefacción no deberían superar los 19 grados. Parece que en un primer momento, estas medidas no afectarán a las familias, las que, en todo caso, el presidente nos volvió a pedir ayer prudencia.

Bueno, eso y que no nos pongamos la corbata si no es necesario. Él mismo se presentó ayer ante los medios sin corbata, aunque, eso sí, con una americana que, francamente, tenía pinta de dar bastante calor.

Y esto, por cierto, no pasaría de anécdota, si no fuera porque, tras explicar lo de la corbata como una ayuda para reducir el consumo energético, el presidente se subió a un helicóptero para dirigirse a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Un trayecto de apenas 26 kilómetros que se hace en unos 20-25 minutos en coche. En coche se consumirían unos 5 litros de gasóleo, en el súper puma en el que voló quemó unos 180 kilos de queroseno.

Y esta al final, es la clave de todo: pesa mucho más la realidad que el relato”.