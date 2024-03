Escucha el editorial de Antonio Herraiz del Domingo de Resurrección en La Mañana de Fin de Semana

Es 31 de marzo, no es un día más, ni mucho menos. Es Domingo de Resurrección. Es jornada de fiesta con mayúsculas, que da sentido a lo que hemos vivido durante toda la Semana Santa y que nos permite reemprender la vida con mucha más esperanza. El día en el que tenemos la convicción de que todo ha merecido la pena. Tras la pasión, después de la muerte, llega la resurrección que es la vida con todos sus argumentos.

Pues con el permiso de la lluvia, la imagen de Cristo Resucitado deberá recorrer hoy todos los rincones de España. Da igual que sea una ciudad grande, como Sevilla, o un pueblo pequeño, con apenas un puñado de vecinos. La procesión del Resucitado, las del encuentro glorioso, como la que se vive en la plaza del Pilar de Zaragoza, en Cartagena. La de Cuenca, con el encuentro entre Jesús Recitado y María del Amparo. O con la Virgen de la Alegría, en Valladolid. Así por todas las capitales y pueblos.

Y luego hay tradiciones también muy extendidas a lo largo y ancho de España, como es la quema de Judas.

¿Qué tiempo vamos a tener hoy? Malo. Sigue la borrasca Nelson que se traduce en inestabilidad, lluvia, viento y nieve.

Las precipitaciones van a ser casi generalizadas, pero si hablamos de Andalucía, si hablamos de la vertiente Atlántica o de los Pirineos, aquí van a ser muy intensas. Así que todos los cofrades que tienen previsto salir de procesión hoy, lo van a volver a hacer mirando al cielo o al móvil. Y todo después de una Semana Santa de cancelaciones, de suspensiones por toda España.

El Sábado Santo ha vuelto a ser jornada también de suspensiones. En Valladolid, en León. Sí salieron en Sevilla. En fin.

El Papa presidió la Vigilia Pascual

Quien no se ha perdido la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro de Roma ha sido el Papa. Ya dijimos ayer que no había dudas sobre su estado de salud y que lo del Vía Crucis era algo puntual. Por muchas razones. Porque arrastra la intensa actividad de esta semana, porque tiene 87 años, por sus problemas respiratorios y porque las noches en Roma siguen siendo frías y el aire en la colina del Palatino es húmedo. Con ese contexto, permanecer dos horas al aire libre no era lo más recomendable.

Esta tarde noche, en la Basílica de San Pedro, le hemos visto presidir la ceremonia que comienza siempre a oscuras para recordar el sepulcro de Jesús y que termina luminosa con la luz brillante de la Resurrección.

Y en este Domingo de Pascua, está previsto que el Papa realice la bendición Urbi et Orbi, una bendición que se extiende a todo el mundo y que se realiza desde el balcón central de la basílica vaticana.

Regreso a casa

Hoy es una jornada de regreso para millones de personas. Volveremos a ver retenciones y hay que pedir especial atención porque la lluvia siempre complica la conducción. En aquellos lugares en los que es festivo el Lunes de Pascua pueden apurar sus vacaciones. No es laborable en media docena de comunidades. En Cataluña, en Comunidad Valenciana, en Baleares, en País Vasco…

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y una vez termine la operación retorno será momento de hacer balance turístico. Las lluvias no han afectado a todas las provincias por igual. En Andalucía, sí que se han producido cancelaciones y lo ha contado a La Mañana del fin de Semana de COPE, Sonia desde su hotel de Málaga.

En cambio, en la costa catalana, o en la valenciana, el efecto ha sido justo el contrario. Es decir, como la previsión en esta zona era mejor que en el resto, pues se han producido reservas de última hora.

En todo caso, la ocupación media se va a situar estos días en torno al 80% que no es, ni mucho menos, un mal dato.

Las lluvias de Semana Santa nos dejan también buenas noticias en los embalses, principalmente de la cuenca del Guadalquivir. Ahí están los últimos datos actualizados de la confederación hidrográfica de este río. La subida es más que significativa.

Hace una semana, los embalses de esta cuenca almacenaban 2.423 hectómetros cúbicos. Hoy tienen 535 más, lo que eleva sus reservas a casi el 37%.

Si lo miramos con un poco más de perspectiva, la variación es incluso más significativa. En España el año hidrológico comienza el 1 de octubre. Desde esa fecha de 2023, los embalses de la cuenca del Guadalquivir han duplicado sus reservas, con un aumento de 1.490 hectómetros cúbicos.

¿Las lluvias se han notado en toda Andalucía por igual? No, y hay están los embalses de Málaga y Almería, que sólo han aumentado un 6% en la última semana. De momento, hoy y al menos la primera parte de la próxima semana va a estar marcado por la inestabilidad, lo que no deja de ser una buena noticia.

Maratón electoral sin tregua

Y vamos a estrenar un mes, que es abril, que va a suponer la apertura de un maratón electoral sin tregua. Lo primero, son las autonómicas en el País Vasco el 21 de abril. Tres domingos después llegarán los comicios en Cataluña. El 12 de mayo. Y ya para junio, aquí en España, el domingo 9, las europeas.

Lo inmediato es el inicio de la campaña electoral en el País Vasco, que oficialmente comienza este viernes. En la madrugada del jueves al viernes, aunque ya desde el mismo momento en el que se convocaron los comicios, la carrera está lanzada, en campaña permanente.

¿Qué tenemos hoy? Pues eso que los nacionalistas llaman el día de la patria vasca, el Aberri Eguna, que surgió en 1932 para conmemorar los 50 años de la conversión del fundador del PNV. Conversión no religiosa, sino el paso del carlismo al independentismo.

Este año, en el Aberri Eguna se va a volver a escenificar la pugna entre el PNV y BILDU por ver quién reclama con más fuerza, con más ardor, lo del derecho a decidir. Quien es, ya no más vasco de los dos, sino más separatista. Y no dejan de mirar a Cataluña, porque en la negociación para que Sánchez salvara la investidura, los relevantes fueron los de Junts. Los votos del partido del fugado han sido decisivos y el presidente del Gobierno les ha dado todo lo que han pedido.

En el País Vasco, la duda es si Bildu, es decir, los herederos del brazo político de ETA, van a arrebatarle al PNV la hegemonía del soberanismo. Y los de Otegi, que no es candidato a lehendakari, cuentan con dos puntos a su favor. El primero es que gracias al blanqueamiento de Sánchez y del PSOE han logrado desprenderse de sus nexos con la banda terrorista. Aunque sólo sea por una cuestión de imagen. Y lo segundo pasa por la desintegración de la izquierda a la izquierda del PSOE. Podemos y Sumar se presentan por separado con opciones reducidas, lo que hace que el voto útil de la izquierda más radical, especialmente de los jóvenes, vaya a ir a Bildu.

¿Qué dicen las encuestas?

Pues si establecemos una media, los sondeos apuntan a una victoria del PNV por la mínima, y en la evolución de esos barómetros se viene apreciando una subida de Bildu.

En ese escenario el PSEE volvería a ser decisivo, aunque luego en el Ejecutivo vasco pasa tan inadvertido que a la mayoría se nos ha olvidado que esta legislatura ha gobernado junto al PNV.

Hay que decir que en el País Vasco todos los partidos han apostado por caras nuevas. Imanol Pradales, en el PNV, Pello Otxandiano, en Bildu, Eneko Andueza, en el PSEE, o Javier de Andrés, en el PP. Veremos por dónde se decanta esa pugna entre los separatistas y el papel que juegan los socialistas, porque en MADRID necesitan el apoyo tanto de los del PNV como de los de Bildu.