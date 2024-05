El circuito de Imola despliega una pancarta gigante en el 30 aniversario de la muerte de Senna

Miles de brasileños se dieron cita este miércoles en el circuito de Interlagos, en São Paulo, para recordar el legado eterno del triple campeón de Fórmula Uno Ayrton Senna, fallecido hace exactamente treinta años en el circuito de Imola, durante el Gran Premio de San Marino.

Este miércoles, miles de fanáticos se vistieron de corto y corrieron sobre los 4.309 metros de asfalto del trazado de Interlagos, donde Ayrton protagonizó algunos de los momentos más sobresalientes y recordados de su trayectoria al volante.

El Autódromo José Carlos Pace albergó también una exposición con parte del acervo de 'Magic' Senna, quien murió el 1 de mayo de 1994, en el punto álgido de su carrera, después de que se rompiera la barra de dirección de su Williams FW16 Renault y se estrellara contra un muro de protección del circuito de Imola.

Por otra parte, en el circuito de Imola, a las 14:17 (GMT +2) de este miércoles, se guardó un emotivo minuto de silencio como sentido homenaje al brasileño Ayrton Senna, legendario piloto de Fórmula 1 que perdió la vida exactamente a esa hora hace este miércoles, 1 de mayo, 30 años.

