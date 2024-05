Antonio Herraiz: "Al margen del resultado; la gran victoria de Puigdemont es que seguirá mandando"

Muy buenos días. Desde las seis te venimos acompañando en 'La Mañana Fin de Semana' de COPE que es sábado de reflexión en Cataluña y que es sábado de Eurovisión, ese festival musical con tantos seguidores como detractores, con eurofans militantes y con los que hace tiempo que perdieron el interés, si es que algún día lo tuvieron.

A parte de los artistas, de sus canciones, de las rivalidades, del sistema de votación, no es raro que se incorpore el componente político. Y los hay que este año quieren que se juzgue a la cantante israelí, no por su actuación hoy en la ciudad sueca de Malmo. Antes de que haya abierto la boca ya está siendo juzgada por lo que está haciendo el Gobierno de su país, por lo que está haciendo el Gobierno de Netanyahu en Gaza. Lo cual no deja de esconder un antisionismo hostil, que no es nuevo, y que sigue expandiendo la izquierda bajo el argumento de un pacifismo tan genérico como abastracto.

Y la presión que está recibiendo esta cantante es brutal. Se llama Eden Golan, tiene 20 años, y está sufriendo el acoso directo de los que se han subido a esa corriente que aparentemente va contra el estado de Israel, pero en la que etrás está el odio y occidente y todo lo que representa.

Protestas de este viernes y que se han venido repitiendo durante toda esta semana en la ciudad de Malmo, que es donde se celebra el festival. Además, han ido subiendo de tono a medida que se acerca la cita de esta noche y también de forma casi proporcional a las opciones de ganar la canción de la joven Eden Golan.