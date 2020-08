Iván Alonso: “Sin responsabilidad individual no vamos a atajar esta complicada situación”

Audio

La preocupación no deja de crecer en nuestro país por el coronavirus. España suma en dos semanas más nuevos contagios que Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Acumulamos 37.537 diagnósticos en 14 días. Somos el país de Europa Occidental con más contagios superando a los británicos. La realidad ahora mismo aquí es que los brotes no paran de aumentar y estamos ya en cifras de contagios similares a las del mes de abril. Madrid, Cataluña y Aragón siguen siendo las comunidades que más casos acumulan.

Aragón, que ayer notificaba más de 600 nuevos casos, es la región de toda Europa en la que hay mayor número de personas contagiadas por el coronavirus en relación al número de sus habitantes. Ayer, Cataluña más de 1.000 nuevos mientras Madrid no ha entregado datos totales.

Pero es que hay zonas que están dando la voz de alarma como por ejemplo Valencia. Allí se han triplicado los ingresos hospitalarios en apenas un mes. O en Castilla y León, donde se ha pedido a las 36 zonas de alto riesgo por contagios, evitar las reuniones de más de diez personas. Una situación que afectaría a centenares de pueblos. Poblaciones que ven cómo se puede repetir en cualquier momento lo que pasa, por ejemplo, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Allí llevan ya 2 días aislados sin poder salir ni entrar al pueblo y no es la única que en las últimas horas ha sufrido este nuevo confinamiento, por así llamarlo.

Los 430 vecinos de Villarta de los Montes, en Badajoz ya no podrán abandonar el municipio ni tampoco entrar nadie en él. Aislamiento social decretado por la Junta de Extremadura con “efecto inmediato” desde ayer por la tarde tras detectarse 24 nuevos positivos.

Tengo la intranquila sensación de que nos estamos acostumbrando, estamos asumiendo que este tipo de aislamientos van a ser habituales. Y que creemos que con ellos se va a controlar la propagación del virus. Y la realidad es que todavía no podemos bajar la guardia. Sin responsabilidad individual no vamos a atajar esta complicada situación.

'RADAR COVID', LA APP RASTREADORA DE CONTAGIOS

Por eso, a parte de este tipo de medidas tan radicales, por llamarlas de alguna forma, es necesario seguir encontrando otras medidas que sí pueden ser consensuadas entre gobiernos regionales y el Ejecutivo central mucho mejor. Medidas como, por ejemplo, esa aplicación móvil de rastreo que llega un pelín tarde a nuestro país, teniendo en cuenta que hay varios países europeos que ya la tienen.

Ya sabes que la prueba piloto tuvo lugar en La Gomera hace varias semanas y a partir de este lunes, se va a extender el uso de esta versión piloto a otras comunidades autónomas, sobre todo a las de mayor riesgo. Sheila fue la primera en instalarse esta app que tiene un funcionamiento muy simple, avisa de si has estado en contacto con alguna persona que ha dado positivo.

Básicamente hace eso, rastrear pero claro, y volviendo al tema de la responsabilidad social, si la utilizamos, algo recomendable, tenemos que poner de nuestra parte y notificar si presentamos síntomas para que las personas con las que hayamos estado cerca puedan saberlo y actuar con tiempo.

A ver si esto ayuda a controlar un poco la situación y a acotar cuanto antes los brotes para evitar que se siga disparando esa cifra de contagios que hace muy difícil la labor de los rastreadores en nuestro país. Que además ya sabes que son menos de los que debería haber.

ESPAÑA, EN EL PUNTO DE MIRA DE EUROPA

Y es necesario controlarla para que nos dejen de vetar en Europa, nos dejen de poner restricciones, cuarentenas y problemas a la hora de que lleguen turistas. Porque casi la totalidad de países Shengen recomiendan no viajar a España. Ya sabemos, la cuarentena impuesta por Reino Unido a todo el que llegue de nuestro país o la prohibición de Bélgica a viajar a varias zonas españolas, pero es que la práctica totalidad de los países Schengen ha emitido recomendaciones en contra de viajar a determinadas zonas de España, Por ahora, tan solo cinco países, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia, no han aconsejado no viajar a España o determinadas regiones española por temor a la expansión del coronavirus. Así que, aparte de para controlar la situación sanitaria y social, también hay que mirar por nuestra industria turística...

Por cierto que a lo mejor te preguntas, como lo hacemos todos, que cómo van las posibles candidatas a vacunas de las que tanto hemos hablado en las últimas semanas. Pues ojo a la vacuna rusa. No le estamos prestando mucha atención a esta o a la que el Gobierno chino asegura que ya posee, pero parece que avanzan tanto como para poder usarlas en octubre. Pero claro, es difícil creérselo porque podría ser propaganda pura y dura de estos dos regímenes autoritarios.

75 AÑOS DE LA BOMBA ATÓMICA DE NAGASAKI

Y hoy 9 de agosto hay que recordar un aniversario trágico. Se cumplen 75 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Nagasaki, Japón. Ya sabes, Estados Unidos acababa de lanzar otro artefacto similar 3 días antes, el 6 de agosto de ese mismo año, 1945, sobre la localidad de Hiroshima. Tras estas dos detonaciones, los japoneses se rendían y con ello terminaba la segunda Segunda Guerra Mundial.

Justo hoy se cumplen eso tres cuartos de siglo de que 35.000 personas fallecieran al instante y otras 40.000 por los efectos secundarios de “Fat Man”, como se llamó a esa segunda bomba atómica.

Los testimonios de los supervivientes, que quedan pocos, tienen que perdurar por siempre en la memoria porque son trocitos de historia que no se deben olvidar sobre todo en una época en la que de cuando en cuando vemos como esa carrera nuclear armamentística continúa con Estados Unidos y Rusia a la cabeza. No parece, por tanto, (y ojalá me equivoque) que el desarme nuclear que tanto se pide desde la ONU y diversas organizaciones, esté próximo.