Correas: "Los violentos de Barcelona se hacen selfis para decir 'yo estuve allí'"

Hoy esperamos en Barcelona unos 24 grados. La temperatura en social es bastante más difícil de pronosticar. En la tarde noche de ayer aconteció la tormenta perfecta. Los Mossos y al Policía Nacional recibieron una lluvia intensa de bolas de acero, adoquines arrancados, botellas, cabezas de martillos, piedras... decenas de barricadas ardiendo, en una Barcelona irreconocible.

Muchos de los violentos que han hecho del centro de Barcelona su campo de batalla tienen hoy sus vídeos para el recuerdo, sus selfis para decir "yo estuve allí", pero no han conseguido nada más allá de fastidiar la vida a los vecinos, comerciantes, a los negocios de la zona o a los turistas. Los mismos que encima van a pagar ahora la factura.

Y aún va el Ministro de Interior en funciones y dice que Barcelona es una ciudad que “se puede visitar con total tranquilidad”. En fin, que se lo diga a los más de 200 policías heridos en 5 días. No era el mejor día para que el ministro dijera algo así, con más de 50 detenidos y casi 200 de heridos en conjunto, en las capitales catalanas.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez está en fase zen. Esperando a que amaine la tormenta. Y de la Generalitat... en fin. Ayer la Generalitat emitía un comunicado en el que llamaba a aislar a los violentos. Y ¿dónde estaba el President, Quim Torra? Se supone que pendiente de todo a través de una reunión de seguimiento de los altercados. Esto es, algo así, como poner al pirómano a ejercer de bombero.

Alguien incluso ha hecho un foto montaje en el que se ve a Torra vestido de Nerón, tocando el arpa mientras observa como se quema Barcelona. Pues mira, no está mal tirada la simbología.

No se desprende Torra de la fonoteca, de ese recuerdo, de ese apreteu, del apretad amigos de los CDR. Y algunos se lo han tomado al pie de la letra y aprietan pero él, Torra, está en la sombra y el fugado en Waterloo. A Puigdemont la fiscalía belga le ha dejado en Libertad tras notificarle la nueva Euro Orden de detención. A ver qué pasa ahora. Está citado el 29 de octubre

Desde luego no va a ser Torra quien pague el mobiliario destrozado de los bares, no será Torra quien esta mañana, cuando toque abrir el negocio, la tienda o el kiosko no puedan ir a trabajar, nos será de los que pierdan dinero porque los clientes han salido despavoridos del hotel o del restaurante, o ni siquiera han llegado, los que no tiene género por que los camiones no han podido descargar o el que ha perdido esa mercancía tras horas en la carretera. Y así una larga lista de afectados, sin carné político, que van a pagar esta factura

Por cierto que La Guardia Civil ha clausurado por orden de la Audiencia Nacional la página web de la iniciativa Tsunami Democràtic desde la que se estaba llamando a la movilización contra la sentencia del procés. Estas diligencias contra Tsunami Democratic, que están bajo secreto, se han abierto por indicios de un delito de terrorismo.

En resumen, que hoy vuelve a salir el sol en Barcelona, que los radicales no han conseguido absolutamente nada salvo, mira por donde, eclipsar las manifestaciones independentistas del día de ayer