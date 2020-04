Ángel Correas: "Vistos los volantazos en la gestión, agárrense que en la desescalada vienen curvas"

Audio Escucha el monólogo de Ángel Correas en 'La Mañana Fin de Semana'

Arranca esta jornada de sábado partiendo de una tragedia que, sin embargo, dada la dimensión de la epidemia del coronavirus en España, asumimos incluso como un dato esperanzador.

Damos como positivo el terrible dato que refleja la muerte de “sólo” 367 personas en 24 horas. Y lo hacemos porque es la cifra más baja desde hace un mes. Sigue descendiendo la estadística que sitúa los fallecidos en nuestro país en más de 22.500 muertos. Ojo que se dice pronto la cifra pero es mucha gente y son muchas las familias afectadas.

Según el Gobierno baja también el níumero de contagios y por primera vez se registran más personas curadas que contagiadas. Decía el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, que "ésta vez sí" se ha doblado la curva.

Sería una buenísima noticia, un dato muy esperanzador si no fuera porque tiene truco. Sanidad ha vuelto a cambiar el sistema de cómputo y, a diferencia con los días anteriores, estos últimos datos de ayer no recogen los positivos de los test rápidos de anticuerpos. Ahora sólo se han computado los de los test PCR, que es la prueba más fiable. La cifra ha bajado porque quitas de un plumazo miles de contagios de las pruebas rápidas.

Este lío de las cifras en la gráfica y la curva es otro capítulo diario más dentro del galimatías en los cálculos del ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Hay que suponer que todos estos cambios se hacen para tener una perspectiva más real de la situación, porque si no, podríamos hacer de la "desescalada" un problema, e incluso retroceder casillas en la partida contra el COVID 19.

Es es la palabra de moda, “desescalada”, aunque no esté reconocida por la Real Academia.

El Gobierno ha mantenido un primera reunión con las comunidades autónomas para ir trazando el plan para levantar poco a poco las restricciones. Se asume que será de forma asimétrica, es decir que se aliviarán antes las medidas en las regiones o provincias con menor incidencia del coronavirus.

Esto ha provocado que varias comunidades, donde el brote de Coronavirus ha sido más suave estén ya proponiendo gestionar esa “desescalada” del confinamiento y hayan anunciado alguna medida.

El Gobierno recuerda que el mando único lo tiene Sanidad y que serán ellos quienes digan, quién, dónde, cuánto, cómo, cuándo y por qué se puede salir a la calle. Es decir, que admiten propuestas pero la decisión la toman desde Moncloa. Esperemos que unos y otros tengan las cosas más claras que con el computo de las cifras porque en este envite de retomar a la normalidad hay poco margen para el error de cálculo. un patinazo y las consecuencias pueden ser graves. Visto los vaivenes que dado el gobierno en este mes de gestión a ver cómo sale lo de la “desescalada”. Vistos los volantazos, agárrense que pueden venir curvas y no sólo la de la gráfica.

Comunidades como Canarias, donde la incidencia del COVID 19 ha sido baja, aspiraban desde este próximo lunes a dejar salir a la población de forma controlada con reapertura de comercios y peluquerías. Otras como Andalucía o Navarra han presentado también su propio plan y Cataluña y País Vasco reclaman ser ellos quienes gestionen directamente las medidas, incluso el Lehenadakari Vasco, Íñigo Urkullu, sopesa la idea de celebrar elecciones autonómicas a finales de julio, no queda tanto.

A todos, el Gobierno les ha dicho que frenen el carro hasta que se perfilen una serie de condiciones que cada región tiene que cumplir para ir relajando el confinamiento. Condiciones que agrupan en 4 bases; asistencia sanitaria que garantice una reacción y capacidad adecuada en el caso de un rebrote, vigilancia epidemiológica por ejemplo que haya suficiente capacidad para realizar pruebas fiables, las PCR. La identificación y contención de fuentes de contagio y las medidas de protección colectiva que puede ser, por ejemplo, que haya suficientes mascarillas.

Sobre estos criterios los que tienen que trabajar las comunidades autónomas y el lunes habrá una nueva reunión con el Gobierno.

Lo cierto es que a falta de certezas, incertidumbre. Hay dudas mires donde mires. Por ejemplo, millones de padres, profesores y alumnos están pendientes de saber cómo va a acabar este curso escolar. Lo último es la orden que ayer publicaba el BOE y que permite a un alumno pasar de curso sin tener en cuenta el número de suspensos. Que la repetición sea una excepción.

Lo llaman aprobado general, pero no lo es, porque ese alumnos pasa de curso pero se lleva los suspensos.

La solución la verdad es que no es fácil porque el confinamiento ha generado muchos problemas y muy diferentes. Sin acudir a clase hay niños que van bien, niños que van regular porque necesitan el entrono del cole, niños que no han podido estudiar por falta de los recursos necesarios desde casa y otros que ni en el colegio ni en casa hubieran hecho nada. Hay de todo pero no hay exámenes, no hay trabajos presenciales o criterios que puedan ayudar a una evaluación más objetiva.

Es decir, en la práctica, abriendo las puertas de los suspensos el ministerio ha tirado por la calle de en medio para poner la pelota en el tejado de los centros educativos, en cada profesor, en cada junta de evaluación.

Se quita ahora el problema pero el año que viene, cuando todo esto esperemos que sea un recuerdo, a ver qué ocurre con ese alumno o esa alumna que ha pasado de curso con una buena mochila de suspensos. Ese problema no quedará para los del ministerio ese problema quedará, al final, para el profesor de turno y para el propio alumno.

SALIDA DE LOS NIÑOS

Hablando de niños, mañana domingo es el gran día... y hablaremos bastante de la oportunidad que tienen ya los menores de 14 años para volver a la calle. Un paseo diario de una hora, con un adulto, y en un radio de un kilómetro. Hasta 3 niños por adulto y respetando la distancia de seguridad con otros menores.

Por ahora, el Gobierno no quiere avanzar ningún otro tipo de medidas de relajación del confinamiento más allá de estas de los niños. A partir del 9 de mayo, cuando empezaría la próxima prórroga, quizás vayan un poco más allá. Si no nos salimos de la curva.