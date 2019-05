Correas: "¿Se reduce la mayoría necesaria para la investidura una vez suspendidos los 4 independentistas?"

Tiempo de lectura: 3



Es una de las imágenes de las últimas horas. La Primera Ministra británica Theresa May compungida en llanto, mientras anuncia su próxima dimisión el 7 de junio por su incapacidad de sacar adelante un Brexit acordado con Bruselas. Quiso ser una nueva “dama hierro” y tanto ha pesado el hierro que se ha hundido políticamente.

Su gestión para sacar adelante el brexit ha sido un caos y no ha podido convencer de los acuerdos con Bruselas, ni a la oposición ni a su propio partido. La primera de las 3 veces que le tumbaron su plan de salida pudo haber cortado por lo sano: haber convocado elecciones o un segundo referéndum pero decidió huir hacia delante y seguir negociando. El tumbaron los planes 2 veces más. No se puede decir que no lo haya intentado pero lo único que ha conseguido ha sido liar todavía más el nudo y acabar renunciando.

Como herencia solo deja dos opciones; la más probable, el brexit duro, a la brava, sin acuerdo o bien que el Reino Unido pegue un volantazo, meta la marcha atrás y acabe por renunciar a la salida de Europa prevista, ahora, para el 31 de octubre. Luego ya veremos.

Y si en el Reino Unido tienen un lío político considerable, no lo es menos el lío que tenemos por aquí.

Tras las elecciones generales fueron elegidos como diputados del congreso 4 políticos independentistas ahora mismo encausados por rebelión en el Supremo. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull.

La semana pasada ya recordamos en este mismo espacio que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es muy clara en su artículo 384 bis. Ahí se establece la suspensión de los derechos y deberes de los diputados que estén sometidos a un procesamiento por hechos relacionados con la rebelión. Exactamente el caso en el que están procesados los diputados presos.

A pesar de la claridad de la norma hemos estado una semana mareando la perdiz entre el Supremo y la mesa del Congreso, con la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet intentando ganar todo el tiempo del mundo hasta que ya no ha podido dilatarlo más.

Los letrados del Congreso han confirmado la evidencia y han recomendado la suspensión inmediata de los diputados independentistas procesados. La suspensión ha sido aprobada con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos y solo el voto en contra de Podemos.

Ahora bien, el escenario que se abre a partir de ahora no es menos complicado y parece sacado de una novela de enredos. Vamos a explicarlo.

El Congreso tiene 350 diputados activos con lo que para una investidura la mayoría se sitúa en la mitad más 1. Es decir se necesita los votos de 176 diputados. Esto es lo normal.

Pero, si, como ha ocurrido, hay 4 diputados suspendidos, la capacidad voto se reduce a 346 diputados y la pregunta es; ¿se reduce también la mayoría necesaria para la investidura? Pues puede ser y de 176 diputados la mayoría pasaría a 174. Si así fuera la investidura de Sánchez puede salir sin depender de los independentistas o los proetarras de Bildu. Le bastaría el apoyo de Podemos, Compromis, Coalición Canaria, del regionalista Revilla y ojo, el apoyo del PNV.

Es decir, el PSOE saldría ganando con una reducción de la mayoría necesaria.

Pero para liar todavía más el tema puede pasar otra cosa. Que esos diputados ya suspendidos renuncien a su acta y que otros sin causas pendientes ocupen su puesto. En este caso, si renuncian, la mayoría se queda como está, 176 diputados, y Sánchez volvería a depender de los secesionistas.

Este es un dilema importante para los independentistas, si renuncian a su acta renuncian a la baza política de tener diputados presos pero a la vez obligan a Sánchez a depender de nuevo de ellos.

Y todo esto ¿de qué depende? Pues depende de lo que digan otra vez los letrados de la Congreso. Ellos deben de aclarar si la suspensión de los diputados independentistas varía o no varía la mayoría necesaria para una investidura.

Hay un antecedente, en 1989 para la investidura de Felipe González se redujo la mayoría necesaria pero en ese caso se trató de un asunto relacionado con la impugnación de una serie de resultados en determinadas circunscripciones y no de un proceso judicial en marcha como ocurre ahora mismo.