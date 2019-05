¿Quién puede suceder a Theresa May?

La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado hoy su dimisión para el próximo 7 de junio. Entre todos los posibles candidatos para sucederla, éstos son los nombres que más suenan:

El exministro de Asuntos Exteriores es uno de los nombres que con más fuerza suena para suceder a la "premier". Se trata de uno de los políticos con más fama del Reino Unido, conocido por su firme faceta euroescéptica y por no morderse la lengua en sus intervenciones públicas. Johnson fue además alcalde de Londres durante ocho años, antes de sumarse al gabinete de May, del que salió en julio del año pasado por desavenencias con la mandataria "tory" sobre la ruptura del Reino Unido con la Unión Europea (UE).

El político no ha tardado en pronunciarse en las redes. "Un discurso muy digno de Theresa May. Gracias por tu estoico servicio a nuestro país y al Partido Conservador. Ahora es el momento de seguir sus insistencias: unirse y hacer llegar el Brexit".

A very dignified statement from @theresa_may. Thank you for your stoical service to our country and the Conservative Party. It is now time to follow her urgings: to come together and deliver Brexit.