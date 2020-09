Correas: "La fusión entre CaixaBank y Bankia se le ha atragantado a Pablo Iglesias"

"Este no es un programa de cocina pero empezaré diciendo que algo se cuece. Se cuece en estos días una de las mayores operaciones financieras que se han dado en nuestro país, la fusión entre CaixaBank y Bankia.

En global las cifras son mareantes pero en realidad, estos datos, son lo único que sabemos ahora mismo con certeza.

Esta fusión daría lugar a la primera entidad de España con unos activos de 650.000 millones de euros y en conjunto más de 50 Mil empleados. Para hacernos una idea, la entidad que resulte de esta fusión manejará el 28% del mercado hipotecario español y la operación podría cerrarse antes de finalizar este año.

Estos son los ingredientes pero no sabemos cómo se van a cocinar ni el gusto que tendrá la receta final. Todavía no sabemos puede ser el presidente de la nueva entidad, cómo se ajustaría el número de oficinas y empleados o cómo será la relación con los clientes en función de los contratos que hayan firmado en cada entidad. En este sentido, los expertos no prevén grandes cambios.

La fusión cuenta con la bendición del Banco Central Europeo y del ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño. Pero no ha sentado nada bien al socio de Gobierno de Pedro Sánchez, a Unidas Podemos. Y se le ha atragantado la fusión a Pablo iglesias por varios motivos.

En primer lugar porque, prácticamente, se ha enterado por la prensa de la que se está cociendo. Iglesias y sus ministros han sido apartados de esta negociación.

A Sánchez y a Calviño les ha faltado decir aquello de “salte niño que vamos a hablar cosas de mayores”.

No han querido complicarse la vida en el PSOE dando explicaciones a Iglesias quien en su programa electoral de 2019 llevaba como promesa crear una banca pública, a través de Bankia, y cuyo presidente fuera elegido en el Congreso de los Diputados. Luego en el acuerdo de Gobierno de coalición eso quedó al margen, pero esa idea ahí queda, en un programa electoral.

A la vista está que nada más lejos de la realidad de aquella propuesta de Iglesias, más bien todo lo contrario. Así que, para ahorrarse explicaciones, pues eso, han preferido que Unidas Podemos no se haya enterado de nada.

Y en segundo lugar, Iglesias y los suyos han hecho más de una vez bandera con los 24.000 millones públicos invertidos para sanear las cuentas de Bankia y de ese dinero ha vuelto a las arcas del estado un 15%, unos 3.000 millones. Si llegaran a fusionarse el Estado pasaría de tener un 60% de Bankia a tan solo un 14.

Este del préstamo es otra de los aspectos todavía por dilucidar en estas semanas, como puede ser también donde estará la sede de la nueva entidad. Y aquí aparece el gobierno catalán. No hace tanto tiempo que el pulso independentista derivó en que muchas grandes empresas decidieran cambiar su sede desde Cataluña a otras regiones españolas por seguridad jurídica y para proteger sus intereses, clientes y empleados. Una de esas empresas fue CaixaBank que trasladó su sede a Valencia.

Ahora con la previsible fusión, el gobierno catalán, que sigue siendo independentista, ve la oportunidad de apuntarse un tanto antes de unas elecciones en esta comunidad y reclama que la nueva entidad radique de nuevo en Barcelona. Esto pide el gobierno catalán, el Gobierno de la comunidad Valenciana, donde ahora está la sede de CaixaBank defiende que se quede donde está.

Por cierto, que Quim Torra ha sido el único que no ha suscrito la declaración conjunta de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez con quien se han reunido telemáticamente.

En teoría estaban convocados para hablar del reparto de fondos y del inicio del curso en plena pandemia del coronavirus y la reunión ha acabado con pocas certezas más allá de la petición del gobierno para que las Comunidades informen a Sanidad antes de cerrar un colegio. Pero el gobierno mantiene que la última palabra la tienen las comunidades autónomas y estás exigen más implicación del Gobierno. Y así estamos, con el curso a punto de empezar o ya en marcha como es el caso de Navarra y a la espera de tener los primeros casos de coronavirus en las aulas.

No nos vamos a engañar, casos vamos a tener, está pasando en los países de nuestro entorno que ya han empezado las clases y que parten de unos datos más contenidos de la pandemia que los que hemos tenido este verano en España. Ahora bien, asumiendo esto, la clave está en que sean los menos posibles y para eso hay que tener las cosas muy claras y los protocolos nítidos. ¿Está todo claro? No tardaremos en salir de dudas.