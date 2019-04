Correas: “Como si fuera un fenómeno cosmológico,la cercanía de las elecciones actúa como fuerza gravitacional"

Tiempo de lectura: 2



Oficialmente la campaña electoral arranca el próximo viernes. Es la tradicional la pegada de carteles y a partir de ese día se nos van a poner las calles llenas de banderolas y nos van a bombardear con multitud de mensajes electorales. Más todavía de los que llevamos hasta ahora, y ya es decir.

Como si fuera un fenómeno cosmológico, la cercanía de las elecciones actúa como una fuerza gravitacional que hace que hoy se hayan alineado las cabeceras de prensa para llevar a las portadas diferentes análisis sobre la situación del voto en España, cada una desde una perspectiva diferente. Sin embargo hay puntos comunes y esos análisis permiten sacar algunas conclusiones del escenario que tenemos las puertas de la campaña electoral oficial.

Lo primero es que es un escenario electoral inédito, nunca visto, con fragmentación del voto en la izquierda pero también en la derecha. ABC, por ejemplo, advierte de que esa división puede beneficiar al PSOE.

Lo segundo es que en estas elecciones van a resultar más determinante que nunca los escaños de las provincias con menos habitantes. Según El País, unos 250 escaños están claros pero otros 100 están por decidir.

Lo tercero, la participación puede resultar clave otra vez. La Razón cita que una alta participación beneficiará al PSOE y una abstención del 30% beneficiaría a la hipotética coalición de PP, Cs y Vox.

Estas son las cábalas de los oráculos electorales y la conclusión es que, lo único claro es que no hay nada claro.

Tampoco hay nada claro en Venezuela que en las últimas horas ha vivido otra jornada de marchas contra el régimen de Nicolás Maduro. Casi 400 manifestaciones por todo este país a las que el gobierno chavista ha respondido con otra nueva contra manifestación.

Lo cierto es que nadie sabe cuál puede ser la evolución de la situación. Pasan los días y Venezuela se ha estancado en 2 bloques en pulso permanente. Maduro resiste gracias al control que todavía mantiene sobre la cúpula del ejército pero es incapaz de dar solución a los problemas de abastecimiento del país, desde la electricidad al agua pasando por medicinas o alimentos. En lugar de soluciones solo aporta excusas cada vez más rocambolescas.

Trata de cercar al presidente encargado Juan Guaidó, las instituciones que controla el régimen chavista le han retirado a Guiadó la inmunidad y le ha inhabilitado pero son las mismas autoridades que Guaidó no reconoce. Un círculo vicioso

A pesar de todas las amenazas Maduro no detiene a Guaidó porque no puede. Porque la reacción sería impredecible dentro y fuera de Venezuela. Y, para él, puede resultar peor el remedio que la enfermedad. Da la sensación de que Venezuela está en ese punto en el que nunca pasa nada pero, de repente, puede pasar de todo. Un compás de espera en el que no podemos perder de vista la situación de este país hermano.

Tampoco deberíamos de perder de vista la situación en Grecia. un bulo ha desencadenado una nueva crisis con los refugiados en la frontera con Macedonia. Lo cierto es que ya nos habíamos olvidado de esos campos de refugiados en Grecia. Pero siguen existiendo.

Miles de personas, que desde hace meses y años malviven en esos campos esperando salir en algún momento. El jueves alguien difundió la noticia de que se abría la frontera para que pudieran seguir camino hacia centro Europa. Con esta esperanza miles de personas cogieron los bártulos; hombres, mujeres, niños y hasta bebés emprendieron viaje hacia el norte.