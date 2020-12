Correas: “Celebramos la Constitución cuando se ponen en tela de juicio fundamentos constitucionales"

Es eldía de la Constitución. El más atípico en sus 42 años de historia. Y por desgracia, no solo por la situación que ha generado el coronavirus, no sólo por la distancia social y las mascarillas. Es un día muy diferente en la forma y en el fondo.

Este #DíaDeLaConstitución llega con un nuevo estado de alarma y un toque de queda en vigor. Llega en un año en el que, desde dentro del propio Gobierno, se están poniendo en tela de juicio algunos fundamentos constitucionales. Por ejemplo, ese artículo 1.3 en el que se establece que “la forma política del estado español es la monarquía parlamentaria”.

Pues bien, este año y en este Gobierno de coalición hay ya un partido, Unidas Podemos, que abiertamente pone en cuestión la figura del Rey y critica la labor de Felipe VI.

Este día de la Constitución llega precisamente en un año en el que formaciones independentistas se han convertido en socios preferentes de ese Gobierno. Partidos, amparados en el paraguas constitucional, a quienes ese detalle de la indisoluble unidad de la nación española les suena a chiste, mientras repiten como un mantra lo de derribar el sistema.

Este día de la Constitución llega también cuando el Gobierno amenaza con poner en marcha una reforma legal que permita el controlar directamente el nombramiento de la cúpula de los jueces, el CGPJ. Lo que no acaba de encajar tampoco con lo de la separación de poderes.

Un día de la Constitución que llega cuando miles de familias protestan en la calle para hacer valer el artículo 27 de nuestra Carta Magna que estipulala libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos conforme a sus creencias.

Un día de la Constitución que llega mientras se mira con lupa la intención del Gobierno para vigilar las informaciones de los medios. Algo que tampoco cuadra bien con eso de la libertad de información y de opinión recogida en el artículo 20.

Y así, la lista sigue... Así que no, no es un 6 de diciembre cualquiera ni por el coronavirus, ni por muchas otras cosas. Lo seguimos celebrando, y eso da cuenta también de la fortaleza del sistema que algunos quieren derribar con bastantes ganas.

No sé si tranquilizará o no pero el presidente del Gobierno dice en una entrevista en El Periódico que todo está controlado. “Mientras esté al timón, la Constitución regirá del primero al último de sus artículos”, dice.

Son 42 años de paz, de convivencia, de libertad. Y se lo debemos a nuestra Constitución, el mayor éxito de nuestra historia colectiva. En el #DíaDeLaConstitución celebramos el entendimiento que la hizo posible ayer y que hoy debe guiarnos hacia el futuro. pic.twitter.com/fecveayUu9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 6, 2020

Habrá que esperar que esta promesa no tenga el mismo valor que la que hizo Pedro Sánchez cuando dijo que no pactaría con Bildu o cuando decía que no podría dormir con Podemos en el Gobierno.