El Congreso celebra este domingo un atípico Día de la Constitución marcado por el coronavirus

Los actos institucionales con motivo del Día de la Constitución de este domingo van a ser totalmente diferente a los que recordamos. El coronavirus ha provocado cambios en los principales actos con motivo de este día tan especial para España, y que deja siempre imágenes para comentar, como pueden ser las charlas entre los expresidentes del Gobierno, intercambio de palabras entre rivales políticos o corrillos entre periodistas y representantes públicos.

En esta ocasión, se ha suspendido el acto que solía tener lugar en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, ene el que cada año se reunían en torno a 700 invitados entre miembros del Gobierno, partidos políticos, altos representantes del Estado y otras autoridades.

Ausencias destacadas

Sin embargo, hay cosas que no cambian. Seguirá habiendo bajas habituales, como suelen ser la de los partidos independentistas, a la que este año se suma una más. La de Santiago Abascal. Esquerra Republicana, PNV y EH Bildu, socios preferentes de Sánchez durante esta legislatura y quienes hace escasos días le dieron su voto afirmativo para sacar adelante las cuentas, no asistirán a la recepción oficial alegando que ellos "no tienen nada que celebrar" durante este día.

Lo mismo harán otros grupos soberanistas, como los diputados de Junts, la CUP y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG). Del grupo mixto, tampoco acudirán finalmente Compromís y Más País.

No en vano, una de las ausencias más destacadas durante este domingo va a ser la del líder de Vox, Santiago Abascal. El número uno de esta formación, que es la tercera fuerza con más votos dentro del Hemiciclo, ha contra programado un acto en Barcelona, en favor de la democracia y de la Constitución.

Los que no faltarán previsiblemente a la cita serán todos los miembros del Gobierno, representantes del PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos, así como la presencia de varios representantes del Grupo Mixto, del que, aparte de la CUP, también forman parte Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Regionalista Cántabro, Nueva Canarias, Foro Asturias y Teruel Existe.

Discurso de Batet frente a la Puerta de los Leones

El acto acordado para este domingo, que se celebrará a las 12:00 horas, prevé cambios respecto al anterior. Según ha hecho saber en los últimos días el Congreso de los Diputados, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, pronunciará un discurso a las puertas del Congreso, justo en la escalinata conocida como la Puerta de los Leones.

Batet estará acompañada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Senado, Pilar Llop, la Mesa y portavoces parlamentarios de ambas cámaras, miembros del Gobierno y los presidentes del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Eduardo Parra / Europa Press

Al acto central están invitados además representantes de otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General y el Consejo de Estado, así como los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas y el alcalde de Madrid.

También se ha cursado invitación al presidente del primer partido de la oposición, Pablo Casado, a los representantes de las distintas fuerzas parlamentarias del Congreso y del Senado, expresidentes del Gobierno y del Congreso y el Senado, ponentes constitucionales y una representación de los agentes sociales y de la sociedad civil.

Este año, por ejemplo, será destacado la presencia de representantes de los colectivos sanitarios y de entidades sociales. El acto se podrá seguir por el Canal de Youtube o por el canal propio que tiene el Congreso de los Diputados.

Jornada de puertas abiertas

Las Jornadas de Puertas Abiertas que cada año se organizan en la semana de la Constitución serán este año virtuales, ya que la Puerta de los Leones no puede abrirse a los ciudadanos por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Esta era una de las imágenes más especiales durante estas fechas, ya que la presidenta del Congreso era la encargada de abrir a los ciudadanos las puertas principales, que se abren solo en ocasiones muy concretas.