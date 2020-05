Ángel Correas: “El propio ministro Illa ha firmado un BOE en el que se enmienda a sí mismo en apenas 48 horas”

Mañana lunes, independientemente de la Fase, podrán abrir en toda España los comercios con una superficie máxima de 400 metros, sin cita previa, manteniendo el aforo al 30%, con un horario específico para mayores de 65 años y desinfectando la ropa o los probadores cada vez que los usen los clientes.

Y aquí ha llegado el último volantazo del Gobierno porque los comercios, al final, si podrán llevar a cabo acciones comerciales y promociones con la norma de evitar aglomeraciones. Traducción, que al final sí puede haber rebajas pero guardando las distancias de seguridad y procurando que no se desmadre el aforo. Lo ha publicado el BOE, hace unas horas, así de pasada, pero está por escrito.

Fuentes de Moncloa reconocen a COPE que se trata de un cambio de criterio. Primero era que no, esta misma semana se dijo que sí y este mismo jueves, el propio ministro de Sanidad, volvía a negar la posibilidad de rebajas o promociones porque incitan a la aglomeración... Pues 48 horas después el propio Salvador Illa ha firmado una disposición en el BOE en la que se enmienda a sí mismo. Puede haber rebajas, controlando el aforo.

La apertura comercial limitada es común a todo el país, pero 15 millones de españoles están pendientes todavía de entrar en la Fase 1. En Barcelona y su área metropolitana, en las capitales de provincia de Castilla y León y en toda la Comunidad de Madrid se han quedado en un limbo, en una Fase 0,5. A diferencia del resto de España, estas zonas no podrán sacar las terrazas de los bares a la calle. Tampoco se podrán celebrar reuniones de diez personas como máximo, ni trasladarse entre municipios de la misma región salvo por motivos laborales.

En el otro extremo de la “desescalada” están las islas canarias deLa Gomera, El Hierro y La Graciosa y en la balear de Formentera. Estos territorios pasan mañana a la fase 2 que el BOE también ha delimitado.

Se contempla la reapertura limitada de centros comerciales, cines, teatros o salas de conciertos. En esta Fase 2 ya se puede acceder al interior de los bares y no solo a las terrazas. También pueden abrir los centros escolares para actividades de refuerzo y para menores de seis años cuyos padres acrediten que deben trabajar fuera de casa. Otras novedades son que se pueden celebrar banquetes de boda, con número limitado de invitados a 100 al aire libre y 50 en interior, se amplía el número de personas que pueden acudir a un velatorio o se autoriza la caza y la pesca deportivas.

CORREAS HABLA DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

Este es el último capítulo en el libro del estado de alarma y Pedro Sánchezdice que todavía quedan hojas por escribir. Esta semana volverá a pedir su extensión, la quinta extensión de alrededor, dice el presidente, de un mes.

Y la pregunta es, ¿se puede pedir una prórroga más allá de 15 días?

Sí. Puede ir con una propuesta de un mes si quiere pero tiene que dejar clara la fecha de finalización. Lo de “alrededor” que dice Sánchez, no vale.

Otra de las claves es que el estado de alarma no tiene porqué ser de aplicación nacional. Por ejemplo, en este caso del coronavirus, se podría levantar en una parte del estado si la situación es favorable y en esta idea está el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que llaman cogobernanza con las comunidades autónomas.

Pero para todo esto tiene que aprobarse la prórroga y necesita mayoría simple. Necesita más síes que noes.

Si el PP se abstuviera otra vez, Sánchez lo tendría fácil. Pero parece que el PP se inclina esta vez por el no. Asegura Pablo Casado que hay opciones al estado de alarma, como la Ley de Seguridad Nacional y la de Salud Pública. Así que, si el PP vota no la cosa se complica al aumentar los votos negativos y Sánchez necesitaría asegurarse los votos positivos de Ciudadanos, PNV o Esquerra.

Con esta premisa la comparecencia habitual de Sánchez de los sábados ha girado en torno a justificar la necesidad de esta prórroga. Para ello ha tirado de todo tipo de datos sobre la eficiencia del confinamiento para detener la expansión brutal del virus. Dice Sánchez que de no haberse aplicado se podrían haber llegado a los 300 mil muertos en España.

Y claro que había que aplicar el confinamiento, no haberlo hecho hubiera sido una temeridad y una negligencia. Y por eso contó el Gobierno con una mayoría de apoyo social y político cuando se aprobó el pasado 14 de marzo. Hacerse, se tenía que hacer, otra cosa es si se esperó demasiado a la luz de la información que nos llegaba desde Italia.

Se percibe cierta satisfacción en el tono de Sánchez por haber hecho lo que tenía que hacer y por eso lo expone para fundamentar una nueva prórroga del estado de alarma. Pero, con casi 30 mil muertos oficiales (cuya cifra puede ser mucho mayor de manera no oficial) que colocan a España en los puestos más altos del ranking de mortalidad del mundo por coronavirus, con estos datos, no se puede presumir de nada y tampoco caer en la autocomplacencia al mirar el confinamiento porque si la cosa podría haber sido mucho peor, como dice Sánchez, también podía haber sido mejor y ahí tenemos de referencia a países como Portugal, Alemania que han gestionado bastante mejor la pandemia. No estamos para grandes alardes.