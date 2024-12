Virgilio Zapatero, exministro socialista, tilda de "graves" los ataques del PSOE a los jueces: "Parece lo que hace Meloni en Italia"

Hace ya meses que el Gobierno ha emprendido una persecución contra periodistas y, fundamentalmente, jueces. Algo que también se hizo el pasado fin de semana en el Congreso del PSOE celebrado en Sevilla. Por ese motivo, en 'La Mañana Fin de Semana' hablamos con Virgilio Zapatero, exministro socialista de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España con el expresidente Felipe González.

A su juicio, esta situación "sorprende".

"Un Congreso donde no están presentes los problemas de este país, y parece que los únicos problemas que están presentes son los problemas internos; que mira más hacia adentro que hacia la sociedad y a los problemas de nuestra sociedad, me parece que es un Congreso que no creo que vaya a pasar a la historia como uno de los grandes congresos del Partido Socialista", ha señalado.

Y sobre los ataques permanentes a los jueces "me parece grave que un partido, que es uno de los pilares capitales de la Constitución, se lance a señalar permanentemente la irresponsabilidad de los jueces".

De hecho, ha comparado esta continua dinámica "con lo que hace Meloni en Italia".

SOBRE LOS ACTOS DEL ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN Y LA REFORMA DE LA CARTA MAGNA

Este viernes se celebraba el 46 aniversario de la Constitución española y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía blindar en la Constitución una serie de derechos. Y es que a pesar de esta premisa, Zapatero ha apuntado que "en este 46 aniversario, la Constitución ha resistido un año más pese a las dificultades, que no es poco".

"Creo que en la historia de nuestro país, una Constitución tan resistente, una Constitución inclusiva, que es de una creación democrática y social, que resista 46 años es una auténtica hazaña que podemos celebrar", ha agregado.

Sí que considera, en cualquier caso, que en esta Constitución "hay que estar abiertos a la reforma", y por lo tanto, al "consenso". Dos condiciones que son "inevitables". En primer lugar, saber qué puntos es fundamental reformar y después que haya una cuerdo entre los dos partidos "constituyentes": el PP y el PSOE.

Lamentablemente, ha dicho "no hay entendimiento para encarar los problemas básicos de nuestro país".

También ha aprovechado para hablar de todos aquellos partidos que no celebraron este viernes el aniversario de la Carta Magna. "En algunos casos no es de extrañar, porque unos aplaudieron con entusiasmo a quienes trataron de abortar con las armas el proceso constituyente, y otros hace poco intentaron cancelar la Constitución a través de la secesión. O sea que es de lamentar, pero la verdad que la deslealtad no nos puede sorprender", ha lamentado.