¿Será seguro volar en los aviones? Sí, pero con matices

En primer lugar, las aerolíneas y los ingenieros garantizan que el aire, una de las principales vías de transmisión del COVID-19, estará limpio en el interior de las cabinas de los aviones. En La Mañana de Fin de Semana hablamos con Miguel Ángel González, decano presidente del colegio Oficial de Ingenieros Técnicos aeronáuticos: “Antes de que entre el aire en el sistema de presurización a cabina, lo hacemos pasar también por unos filtros de alta eficiencia que son capaces de atrapar todo tipo de partículas incluso más pequeñas que el coronavirus. Así se asegura la pureza del aire de los pasajeros”.

Y en segundo lugar, y aquí vienen los matices, lo que no pueden controlar ellos es si a ese avión sube alguien infectado: “La pureza del aire se extiende a toda la cabina, también a la cabina de vuelo y servicios. Lo que no podemos garantizar es que los pasajeros que transportamos estén todos sanos y libre del virus. El avión no contamina, pero sí puede ser contaminado por un pasajero irresponsable”. Y es que, aunque el avión elimine las bacterias al 99%, la responsabilidad de los pasajeros será crucial. Lo primordial será que nadie infectado suba a bordo.