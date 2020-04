Sección Alex Trabajos

Este parón de la actividad y de la vida en general deja unos datos a nivel laboral y económico que no son alagüeños...y ahora lo que hay que hacer es prepararse para la “vuelta” progresiva a la normalidad que se irá dando en un futuro esperemos, no muy lejano.

Uno de esos sectores más afectados es sin duda el del automóvil, el de los vendedores de coches. Pelayo Ruiz tiene un concesionario en Talavera de la Reina, Toledo. Su situación es complicada y la verdad es que no es muy optimista: “La parálisis que tenemos es total. Fuentes de ingresos cero. Y al seguir generando gastos y pagar obligaciones nos vemos en una situación de desamparo total. No tenemos el derecho de ir a trabajar pero tenemos que pagar nuestra cuota de autónomo...lo que me parece totalmente injusto”.