Presidente Jugueteros de España: "El mercado español tiene muy buena salud"

¿Cuál ha sido el juguete que más han pedido los niños españoles en sus cartas dirigidas a los Reyes Magos para este 6 de enero de 2019? José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricante de Juguetes, lo desvela, "vuelve a ser un año de muñecas, las coleccionables, las interactivas, las muñecas bebés...¿Cuál será los que más traigan los Reyes? Para eso hay que esperar, pero va a ser un año para muñecas y figuras de acción".

Entre esas muñecas las que más están triunfando este año son las muñecas efecto wow, " se trata de un producto coleccionable y dentro de la colección no sabes cuál te va a tocar porque el embalaje no te lo permite, tiene una forma mágica de abrirlo, se mete en agua y hasta el final no sabes cuál te ha cocado, ese es el efeto wow", aclara el Presidente de los jugueteros españoles.

¿Qué hace que un juguete triunfe por encima de otro? "Lo primero que debe hacer para triunfar es divertir. Tiene que estar diseñado y pensado para las capacidades y habilidades de cada niño porque cada tramo de edad las habilidades cambian y cambian muchísimo. Eso tiene una complejidad y se tiene que traducir en algo que además le divierta y represente el estado de la edad que tienen" detalla José Antonio Pastor.

¿Ganan los juguetes tecnológicos al juguete tradicional? "El último estudio que tenemos del Instituto Tecnológico del Juguete indica que el 40 por ciento de la oferta juguetera, este año, tenía algún componente electrónico que le daba alguna función tecnológica, la más sencilla podrían ser luces de colores, las más complejas conectividad o realidad virtual, pero es el cuarenta por ciento de la oferta, todavía hay un 60 por cierto que el mercado busca productos que no tenga ningún tipo de función más allá que despertar la imaginación espontánea del niño para crearse su historia y tener horas de juego con un producto que despierta esa imaginación" remarca el Presidente de la Asociación Española de Frabricantes de Juguetes que añade que los Reyes Magos siguen dejando en los zapatos de muchos niños juegos de mesa, "llevamos unos cuatro o cinco años en los que todos los años crecen estos regalos, incluso a nivel internacional. Este tipo de juegos para jugar en familia, en sociedad, el juego intergeneracional que fomenta la socialización de la infancia sigue creciendo y está tomando mucha relevancia en el mercado".