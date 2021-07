Los test de autodiagnóstico llegan a las farmacias: no son infalibles pero ayudan a controlar los brotes

El próximo martes, 20 de julio, llegan por fin a las farmacias españolas los test de autodiagnóstico. Unos test que se podrán comprar libremente sin receta y que son tan sencillos que te los puedes hacer a ti mismo, sin necesidad de que haya un profesional sanitario delante. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que llevará al próximo Consejo de Ministros el Proyecto del Real Decreto sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, una norma que va a regular la venta al público de estos productos de autodiagnóstico.

Los test son muy similares a las PCRs y los test de antígenos que ya conocemos: los hay nasales y los hay de saliva, pero son bastante sencillos de utilizar. Belén Barreiro, directora general de Ingenasa, una de las empresas fabricantes en España ha explicado en COPE que: "llevan una serie de pruebas detrás que garantizan que un usuario normal es capaz de hacérselo".

Estas pruebas tienen sus limitaciones. Solo da positivo cuando la carga viral es muy alta, así que no es 100% fiable. Pero sí que es útil para confirmar un positivo cuando hay sospecha. La prueba debe hacerse en los 5 días siguientes a la aparición de síntomas siguiendo las instrucciones del fabricante.

Las farmacias esperaban esta medida desde hacía meses y piden que haya colaboración entre todas las administraciones para que los positivos que se detecten con estas pruebas se puedan registrar de alguna manera en el Sistema Nacional de Salud.

Antonio Fernández es farmacéutico en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.. Ha explicado en COPE que los clientes llevaban tiempo demandando estos test, y que van a contribuir a controlar el covid más eficazmente. Sus pacientes los están demandando desde hace tiempo.

En muchos países de Europa los venden desde hace meses. En Austria por ejemplo tienen acceso a 5 tests al mes por persona, en Italia o Francia se compran en farmacias y en Alemania los venden también los supermercados desde marzo

Además, allí son algo más baratos, 3 euros -aquí se ha anunciado que costarán entre 3 y 7 euros- pero lo curioso es que no se venden mucho porque allí pueden hacerse un test gratuito al día y que está certificado. Carmen, una española que pasa sus vacaciones en Alemania, nos ha contado cómo funciona este sistema: "Puedes reservar en el momento, es gratis y te dan el resultado en media hora. Luego tienes que mostrar el negativo en los restaurantes".

El gran problema que tienen estas pruebas es que el resultado no está certificado, es decir, que lo puedes usar como información propia para tomar precauciones, pero no como prueba de que has dado negativo antes de viajar, por ejemplo. No son infalibles, pero desde luego son un instrumento más para controlar la pandemia.