Profesores que traspasan pantallas

Desde hace una semana el silencio es el único sonido que se escucha en los colegios, institutos y universidades del país. Con la declaración del estado de alarma, todas las clases presenciales han quedado suspendidas aunque el curso continúa, lo único que ha cambiado es el sistema de enseñanza, ahora online, para algo más de 8 millones de escolares y cerca de un millón y medio de universitarios.



En estos días familias, padres y profesores están afrontando una situación inédita para la que no había previsto ningún protocolo. Es el caso de El Colegio Santa Rita de Madrid, centro en el que reciben clase más de 600 niños. Su director, Miguel Martín recuerda que los profesores están tratando de mantener un mínimo la formación, porque no se trata de desconectar como si hubiera llegado el verano, “no son vacaciones, son días lectivos no presenciales”.