Los pequeños inversores contra Wall Street por Gamestop

El pulso entre las redes sociales, especialmente Reddit, y los fondos de inversión bajistas de Wall Street por las acciones de Gamestop, la empresa de venta de videojuegos que en los últimos años ha ido desapareciendo poco a poco del mapa, han sido el centro de todas las miradas en las últimas dos semanas. Las acciones de la empresa subieron en un mes cerca de un 1000% y desde entonces han perdido un 90% de su valor. Algunos han ganado mucho dinero y otros han visto como los ahorros de su vida desaparecían delante de sus ojos.

Todo empezó hace unos meses en Reddit, una red social que funciona a modo de foro compuesta de muchos subforos divididos por temática En uno de ellos, WallStreetBets, (Apuestas de Wall Street), en el que los usuarios solían publicar apuestas muy arriesgadas en bolsa y después todas las pérdidas que habían tenido, un usuario, con el alias DeepFuckingValue, explicaba por qué creía que las acciones de Gamestop estaban mucho más bajas de lo normal, que varios factores deberían hacerlas subir.

Básicamente descubrió que los fondos bajistas habían apostado a que Gamestop bajaría en Bolsa. Más que apostado, sobreapostado. Porque de media, por cada 10 acciones de la empresa, había 14 apuestas en contra, o en corto, como se llama. Apostar en corto, posicionarse en corto, o shorting, consiste en apostar a que la cotización de una empresa en bolsa bajará, para ganar dinero con ello. Por ejemplo, una acción vale 4 euros y el inversor cree que va a bajar. Pide prestada la acción a un broker y la vende por ese precio. El inversor espera que cuando le toque devolverla, valga 3. La compra, la devuelve, y gana el euro de diferencia. En el caso de Gamestop, había mas apuestas en contra que acciones. Algo que podría suponer una burbuja. Según el analista de bolsa Roberto Moro no se sabe “si había una burbuja bajista en Gamestop. Lo que no se entiende es por qué no se ha hecho énfasis antes en esta práctica que desde hace tanto tiempo está extendida”.

Este usuario de Reddit se da cuenta de la jugada de los fondos de inversión bajista y lo explica en el foro: si todo el mundo compra acciones de Gamestop y no las vende, va a hacer que suba el precio, hasta el punto en el que estos fondos bajistas van a tener muchas perdidas si no se deshacen rápido de sus apuestas a la baja. Los pequeños inversores que se sumaron a la idea esperaban que cuando estos fondos vendieran sus miles y miles de posiciones en corto, el precio se dispararía, lo que se conoce como short squeeze.

Y el miércoles de la semana pasada llega el punto de inflexión. Hasta ese momento las acciones iban disparadas, con mas inversores sumándose al pulso a los fondos bajistas y comprando acciones. Pero ese día, sin previo aviso, muchas de las aplicaciones que usan los pequeños inversores como Robinhood en Estados Unidos o eToro en España, dejan de permitir comprar acciones exclusivamente de Gamestop y de otro par de empresas más que también subían como la espuma, y solo dejaban vender. Un cambio de reglas de estos brokers online que empieza a empujar las acciones para abajo porque solo se podía vender. Ese mismo día muchas de estas aplicaciones tenían demandas de usuarios furiosos. Según Roberto Moro “un broker no puede cambiar las reglas a mitad de partida. Las posibilidades de los que presenten demandas por esa prohibición no sé como serán, pero en mi opinión tienen razón”.

A partir de ese momento, las acciones van cuesta abajo. Al día siguiente algunas de estas apps dejaron volver a comprar, pero con límite, algunas de solo 1 acción por persona. Desde entonces las acciones de Gamestop no han dejado de caer, y mientras que el miércoles pasado llegaron a valer 550 dólares, este viernes estaban cerca de los 60.

Las consecuencias de este episodio en la bolsa, que muchos tildan ya de “histórico”, pueden provocar que se legisle para que no vuelva a ocurrir. “Puede desembocar en la obligatoriedad de comunicar todas las posiciones cortas que se tomen y que no puedan pasar de un porcentaje”, dice Roberto Moro, “y por otro lado limitar el que puedan existir este tipo de conjuras a través de las redes sociales o que cuando sean detectadas se pueda obrar en consecuencia”.