Junts advierte a Sánchez de que nada ha cambiado y puede volver a votar en contra del techo de gasto

Poco o casi nada, ha trascendido de los resultados del último encuentro entre el PSOE y Carles Puigdemont. Una reunión, que ha tenido lugar en Suiza, entre el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y el expresidente catalán huido de la justicia.

La reunión llegaba después de la última derrota parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, al votar Junts junto a PP y Vox, una propuesta para regular los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones.

Desde las filas socialistas hubo reproches a JxCat por alinearse con PP y Vox, a lo que Puigdemont respondió con un mensaje en la red social X en el que instaba al PSOE a "digerir" que gobierna en minoría y le advertía de que "con Junts no funcionan los chantajes".

Tras lo ocurrido en la cámara legislativa, el PSOE volvía a activar el acuerdo de investidura alcanzado con Puigdemont de celebrar encuentros mensuales.

"Son reuniones que comprometimos para hacer un seguimiento de los acuerdos que se tomaron para este mandato. Ha servido para eso, para poner encima de la mesa, por nuestra parte, todos los incumplimientos que se han dado de esos acuerdos y para dejar claro que nosotros no formamos parte de ningún bloque, ni tenemos ningún compromiso de dar estabilidad parlamentaria, sino que hemos de negociar tema por tema y que solo daremos el voto si se corrige el maltrato a Cataluña crónico y los ciudadanos de Cataluña se ven beneficiados de cada medida", le ha recordado al PSOE y al Gobierno en La Mañana de Fin de Semana de COPE, Isidre Gavin, uno de los siete diputados de Junts en el Congreso y de los que depende Pedro Sánchez.

El gobierno debe poner otra propuesta encima de la mesa

¿Y qué va a pasar esta semana cuando se tenga que votar el techo de gasto en el Congreso? "Las cosas están abiertas. Nosotros a este techo de gasto ya votamos que no, en su momento. Este techo de gasto lo que da es cuatro migas, de todo el margen que hay de techo de gasto a las diferentes instituciones, da cuatro migas a ayuntamientos y comunidades, cuando, por ejemplo, en Cataluña no se ha corregido el crónico maltrato financiero y económico", advierte el diputado nacionalista.

Gavin reitera, como siempre destacan los nacionalistas catalanes, el desagravio que sufre Cataluña frente a otras regiones como Madrid, "en julio de este mismo año, en Cataluña se ha ejecutado el 45% del presupuesto, en Madrid el 212%. Y esto pasa cada año, sistemáticamente, desde siempre. Entonces, ellos ya lo saben que o se corrige este maltrato o nosotros no votamos".

Ante la imposibilidad de que el Ministerio de Hacienda corrija o cambie las cifras de aquí al jueves, Gavin deja caer que el sentido de su voto será el mismo que ya emitieron en julio," es muy difícil que lo cambien. Yo creo que será totalmente imposible. Pero entonces, lo que ellos deben hacer es poner encima de la mesa una propuesta que vaya en la línea de lo que nosotros hemos pedido, otra propuesta de techo de gasto. Y si no, que pongan un poquito de esfuerzo e imaginación para hacer lo que nos comprometimos a hacer".

Ante la pregunta de Fernando de Haro de que si se pone en marcha el cupo catalán pactado por Esquerra con el Gobierno, Cataluña dejará de aportar a la Caja Común de la Financiación Autonómica 16.000 millones, la respuesta del diputado de Junts es : "¿a usted le parece poco que Cataluña tiene cada año un déficit de 22.000 millones? Claro que los ricos tienen que pagar más que los pobres, pero no hasta el punto de que tú eres de los que pagas más, de los que recibes menos, y acabas teniendo peores servicios y peores infraestructuras que el resto. Esto no es solidaridad. Esto es abuso. ¿Solidaridad? Claro que sí. Claro que los ricos tienen que pagar más. Siempre hemos estado dispuestos a hacerlo. Naturalmente que sí. Pero no hasta el punto de que se convierte en un abuso y en un maltrato".

Sobre la posibilidad de que se repita que Junts vote junto al PP, Isidre Gavin asegura que "en el Congreso hay muchas votaciones en muchos sentidos y se coinciden de muchas maneras. Nosotros esta semana pasada hemos presentado una medida para luchar contra la multi reincidencia delictiva, para acabar con esta impunidad, y nos ha votado el PSOE y nos ha votado el PP. Por tanto, vuelvo a repetir, nosotros no votamos en función de con quien coincidimos, sino que votamos en función de que las medidas sean positivas".