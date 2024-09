La Junta de Andalucía, sobre la reunión con Sánchez para abordar la financiación: "Solo pretendía una charleta, un paripé"

El consejero de presidencia del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, ha analizado en La Mañana de Fin de Semana de COPE lo ocurrido este viernes en Moncloa en la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

El presidente andaluz era el tercer mandatario autonómico que pisaba Moncloa en el mismo día después del Lehendakari y el presidente de la Xunta.

Ni el presidente gallego ni el andaluz, ambos del PP, salieron satisfechos del encuentro con el jefe del Ejecutivo que tenía como fin analizar y poner en común los puntos sobre el futuro de la financiación de las comunidades autónomas después del acuerdo alcanzado con ERC en Cataluña para que Salvador Illa llegar a la presidencia de la Generalitat.

Sanz: "El "cupo" catalán es inaceptable"

"Si sigue adelante el acuerdo del cupo catalán es inaceptable, eso significaría que imponiendo este sistema pierde toda España, la cohesión se rompe y se deja de tener para el conjunto de los españoles más de 32 mil millones de euros y Andalucía sería la más perjudicada con 6.000 millones de euros menos", asegura el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.

"Sánchez no asumió ningún compromiso con Andalucía. No hubo ninguna propuesta, no había ni orden del día, el presidente solo pretendía una charleta, un paripé que nos hace perder el tiempo a todos", y advierte que "Sánchez tiene cero compromiso con Andalucía, pero Andalucía no tiene un problema de deuda, tiene un problema de financiación. Estamos aún sufriendo los pactos de Zapatero con y ahora esta situación de desequilibrio".

Sanz rechaza la respuesta de Sánchez a la propuesta de Juan Manuel Moreno Bonilla, "fue muy directo y valiente le pidió que retirara el cupo catalán y que convocara la Conferencia de Presidentes, pero su respuesta ha sido convocar la Conferencia del presidentes pero para hablar de vivienda".