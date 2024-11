Juan Lobato (PSOE), en COPE, sobre la declaración de Aldama: "Alguna verdad entre todo dirá, pero muchas mentiras y exageraciones también"

El secretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato se ha referido este domingo en La Mañana Fin de Semana a la declaración del empresario Víctor de Aldama esta semana en la Audiencia Nacional. "Alguna verdad entre todo dirá, pero yo creo que muchas mentiras y exageraciones también".

A su juicio , el 'conseguidor' del caso Koldo, "se agarra a dos cositas que ya ha aprobado la UCO, como es el tema de Koldo y de Ábalos, para luego montar muchas falsedades".

"Yo desde luego no creo la inmensa mayoría de lo que dijo, pero para eso están los procedimientos judiciales y lo que sea verdad judicial al final del proceso, pues es lo que respetaremos", ha zanjado el socialista sobre la declaración del comisionista ante el juez del Caso Koldo.

Lobato ha tachado de "sinvergüenzas" a los que se han lucrado con la corrupción que salpica a su partido y a parte del Gobierno. Señala, directamente, al que fuera mano derecha Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. "En este partido hay decenas de miles de compañeros, concejales de pequeños municipios que no cobran un duro y que se dejan la piel todos los días y ver que hay dos o tres sinvergüenzas que hicieron esto, a la gente le cabrea".

su continuidad en el psoe madrileño

Estos días se habla mucho también sobre la continuidad de Lobato al frente del Partido Socialista en Madrid. Este mismo sábado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, cuyo nombre suena como candidato alternativo, evitaba pronunciarse sobre su posible candidatura a liderar el PSOE madrileño.

El secretario de los socialistas madrileños le ha quitado hierro al asunto y le ha explicado a Fernando de Haro que no tiene "temor alguno". "Yo política con temor no hago, eso lo tengo claro. Lo que tengo es un compromiso con toda la militancia del partido en Madrid, para apostar por un proyecto por primera vez en 30 años que me diera continuidad, seriedad y que fuera identificable por los ciudadanos madrileños".

En este sentido ha afirmado que "la gente lo que quiere es seriedad, líderes que se preocupen, que estén en todos los territorios, hasta el último rincón de la comunidad, y eso es en lo que estamos".

apuesta por la continuidad

Juan Lobato ha insisido en esa "continuidad". "Lo que me traslada la inmensa mayoría de los alcaldes, de los militantes de todo el territorio, es que por una vez intentemos no equivocarnos en el Partido de Madrid".

reforma fiscal y "justicia social"

El socialista también se ha referido a la reforma fiscal aprobaba esta semana en el Congreso con el impuesto a la banca.

¿Serán al final las comunidades autónomas con más PIB las que se vayan a llevar más dinero de la recaudación del impuesto a la banca? En su opinión, "la clave" pasa porque "se sostenga el principio claro de justicia social". Es decir, ha aclarado "que aporten al sistema de financiación cada uno en función de su capacidad económica y que por tanto, quien tenga más riqueza, más renta se le pida un esfuerzo mayor y que cada uno reciba financiación para sus servicios públicos según su necesidad, no según su capacidad o riqueza".

De lo contrario, explica Lobato "se modificaría completamente el sistema de igualdad, de redistribución".

En este punto se ha desmarcado de los socios de Junts. "Por eso somos partidos distintos y tenemos ideologías opuestas en muchas cosas, incluida en esta", ha concluido.