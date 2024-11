¿Qué pruebas tiene Aldama contra Pedro Sánchez? La razón que podría salpicar al presidente del Gobierno

El llamado Caso Koldo ha dado otro giro de 180 grados tras la declaración ante el juez esta semana de Víctor de Aldama, el comisionista que, supuestamente, habría colaborado con el Partido Socialista en varios casos de concesión de contratos millonarios y que también habría derivado en una implicación de nombres como José Luis Ábalos o su asesor, Koldo García. En concreto, el empresario ha acusado a cargos del PSOE, como el propio Pedro Sánchez o su mujer, Begoña Gómez, de estos cobros de comisiones ilegales.

Por si fuese poco, el propio Aldama, tras salir en libertad condicional al sopesar los jueces que estaba diciendo la verdad, dejó unas declaraciones contundentes y directas al propio presidente del Gobierno. "Si Pedro Sánchez quiere pruebas, las tendrá", señaló a última hora de este pasado jueves. Toda una declaración de intenciones. Pero, ¿qué pruebas puede tener Aldama? Esa es la pregunta que Fernando de Haro ha hecho a Javier Chicote, jefe de investigación de ABC que ha seguido el caso desde el principio, en La Mañana del Fin de Semana.

LAS PALABRAS DE ALDAMA

Chicote deja claro que el relato de Aldama tiene veracidad, desde el momento en el que la propia Fiscalía da veracidad a su relato. "De momento lo que vemos es que la Fiscalía lo cree, cree que Aldama está colaborando y por ese motivo Anticorrupción ha pedido al juez, al juez Pedraz, que lo pusiera en libertad y así ocurrió. Por lo tanto, la fiscalía y el juez le han dado veracidad a lo que dice Aldama. Yo también le doy veracidad respetando la presunción de inocencia porque no tendría mucho sentido que se pusiera a inventarse delitos Aldama, delitos que él ha cometido", explica el jefe de investigación de ABC.

Aldama, en una foto de archivo

Y obviamente, estas palabras de Víctor de Aldama no llegarían sin al menos algo que pudiese inculpar al resto de personas en la trama. "Parece ser que él debe tener algún tipo de anotación llamada, pantallazo, no sé si quizás grabaciones, porque solo con su testimonio de que 'Koldo pedió 15 mil euros a Santos Cerdán', con que Santos Cerdán diga que es mentira se acabó. Debe de tener algo más", señala Chicote.

POR QUÉ LAS PALABRAS DE ALDAMA PARECEN VEROSÍMILES

Y ahí va más allá: Javier Chicote da la clave por la que esto podría salpicar al presidente del Gobierno. Y es que el comisionista debe de tener algún documento importante: "Yo creo que Aldama debe tener algún tipo de contabilidad, porque ya hemos visto una en las intervenciones que hizo la UCO de la Guardia Civil. Él tenía unas anotaciones, una nota en el móvil donde aparecían nombres en clave y cantidades. De ahí salió que entorno a 10 mil euros mensuales, es lo que le daría... Bueno, no mensuales, pero periódicamente es lo que le daría a Koldo. También anotaciones. A Ábalos. Yo creo que debe tener más anotaciones y seguramente lo que tiene que tener es muchísimo mensaje. Por ejemplo, con Koldo, que no era demasiado prudente. Y sobre Pedro Sánchez, es muy verosimil que conociese a Aldama"

Europa Press El presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a su llegada para comparecer ante la comisión no permanente de investigación en el Parlament balear, a 20 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares

Añade en su argumento que, sobre todo, debe de existir una evidencia clara de que las palabras del pasado jueves no son un farol, por varios motivos. "Es decir, yo creo que él tiene que tener algo que más o menos soporte lo del otro día, porque si no, le estaría tomando el pelo a la Fiscalía y al juez. Y yo no creo que sea el caso. Porque tiene un abogado muy serio, que es magistrado en la exidencia. Entonces, no, no creo que fuera simplemente una pantomina", explicaba Chicote. Un asunto que irá para largo y que puede tener consecuencias serias para el Partido Socialista.