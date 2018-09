Entrevista a Roberto Fernández, rector de la Universidad de Lleida

Tiempo de lectura: 1



En su entrevista con Ángel Correas, Roberto Fenández ha asegurado que la opinión pública sabrá discernir "casos puntuales de lo que es el comportamiento habitual de 200.000 trabajadores". "No hay ningún rector, gerente, vicerrector, decano de escuela o director de departamento imputado. Las universidad están sometidas a un control exhaustivo. Pido por favor a todo el mundo que mantengamos a la universidad al margen de la disputa política", ha señalado. Para él rector, "no se puede hacer de la universidad un arma arrojadiza" y recuerda que cada año se leen en España miles de tesis doctorales. "Tenemos un sistema contrastado internacionalmente en el que se salvan todas las cuestiones procedimentales que en cualquier país del mundo se exigen para leer una tesis doctoral. Espero que no se cuestione una práctica habitual, que es la lectura y defensa de una tesis doctoral".