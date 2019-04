Actualidad religiosa de la semana: "Ir a misa es un acto de valentía en muchos países del mundo"

El director editorial de COPE, José Luis Restán, ha comentado en 'La Mañana de Fin de Semana', con Ángel Correas, la actualidad religiosa de la semana, que en los últimos siete días ha pasado por Sri Lanka y los atentados bomba a iglesias cristianas, entre otras localizaciones. Unos ataques con repercusión mundial, y que han dejado más de 200 muertos.

"Ir a misa es un acto de valentía en muchos lugares del mundo. La brutalidad de esta vez obliga a que todos hablemos de esto, pero en los años anteriores, también en la Festividad de la Pascua, ocurrieron acontecimientos similares en Egipto, Nigeria o Pakistán. Aunque es cierto que no con estas dimensiones. Así que quizás debamos ser conscientes de que en nuestra Europa secularizada no tengamos esa empatía con personas comunes que quieren expresar su alegría en una misa, y que se juegan la vida", explicaba José Luis Restán. Asimismo, añadía: "En Sri Lanka , los cristianos nunca habían estado en el objetivo, no sabemos por qué el Estado Islámico ha puesto allí el foco ahora. La realidad es que no tiene un trasfondo de enfrentamiento interreligioso. Quizás haya ocurrido porque se había bajado la guardia".

Por otra parte, ha hablado de las palabras del Papa Francisco a unos jóvenes peregrinos en los últimos días. "Una intervención, la del Papa, breve pero muy enjundiosa. Me ha llamado la atención que el Papa les ha dicho que ser cristiano, y vivir como tal, no es más complicado que en otras épocas, que no se engañen. Son dificultades diferentes. Les ha pedido que tengan una perspectiva larga. La Iglesia para vivir no necesita la cirugía estética. Se rejuvenece por la fe",