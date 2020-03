Actualidad religiosa de la semana: bendición 'Urbi et Orbi' extraordinaria por el coronavirus

El director editorial de COPE, José Luis Restán, ha comentado en 'La Mañana de Fin de Semana', con Ángel Correas, la actualidad religiosa de la semana, que en los últimos siete días ha pasado por la batalla contra el coronavirus.

La tarde del viernes vimos una escena bastante llamativa. Un 'Urbi et Orbi', una bendición extraordinaria del Papa Francisco, en una plaza de San Pedro completamente vacía por la situación que tenemos ahora mismo.

Las palabras del Papa son una homilía, una reflexión, una meditación tras la lectura del Evangelio en el cual los discípulos están viendo cómo la barca se va a hundir y Jesús, sin embargo, pues está allí durmiendo tranquilamente como si no pasará nada. Y ellos, le agitan y le despiertan: “Señor, que nos hundimos y parece que no te importa. Y Él dice '¿por qué tenéis miedo? ¿Es que acaso todavía no tenéis fe?”.

La imagen del Papa, solo en la colina vaticana, en la Plaza de San Pedro, una plaza que abraza a la ciudad, abraza el mundo. Y ese es el abrazo con el cual la bendición del Papa que no es otra cosa que la bendición de Dios. Francisco ha querido regalarnos a todos la caridad y el acompañamiento, que son una sola cosa. Van completamente unidas. No se podrían entender la una sin la otra.

El Papa hizo este viernes referencia a tantos hombres y mujeres que normalmente no aparecen en los grandes titulares de los medios de comunicación y que, en estos días acogiendo el don del Espíritu que es el que nos permite superar el miedo a estas horas difíciles, están dando un testimonio de ese amor sin límites.

Por supuesto menciona a los médicos, a los enfermeros, a los dependientes de los supermercados, a las fuerzas del orden, a las limpiadoras, a los que nos proveen de comida... Es decir, tanta gente... Y luego, hablaba también de padres y abuelos que están simplemente con su responsabilidad en casa mostrando a los pequeños y a las nuevas generaciones un camino. Un camino de sentido. No hay más.