Expósito, en Arguineguín: "Los migrantes llegan con el pasaporte renovado y la batería del móvil llena"

Estamos en el muelle de Arguineguín, en Mogán. En la frontera sur del sur de Europa. Acaban de llegar unos 130 marroquíes - o 'marroquinos' como dicen aquí - esta misma mañana. Ahora mismo hay unas 800 personas. Todos marroquíes y menores de 30 años, salvo un par de excepciones.

Los responsables que controlen este lugar tan extraño dicen que llegan con el teléfono móvil completamente cargado - "con todas las rayas" - y con el pasaporte marroquí en vigor expedido en los últimos cuatro o cinco meses. Algo sorprendente para una oleada de inmigración ilegal. En perfecto estado de salud, con teléfonos de contacto aquí y con teléfonos de contacto en Marruecos.

La situación es francamente complicada desde el punto de vista legal. Existe un vacío, porque a esta gente no se le puede tener más de 72 horas en este descontrol. ¿Y luego qué? ¿Sueltos en la isla para que no entren en Europa? Como si esta frontera sur no fuera Europa. Y el de ahí enfrente, al otro lado del Atlántico, con el control del grifo para soltar o para retener.

Pasaportes recién expedidos y la batería del teléfono móvil lleno. ¿Cómoe es posible?