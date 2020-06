Así "intervino" el Papa en el fichaje de Jon Uriarte por COPE

Jon Uriarte nunca se olvidará del momento en el que se enteró que fichaba por COPE. El periodista vasco ha contado este jueves en un encuentro virtual con sus oyentes la increíble circunstancia que le ocurrió cuando supo que cambiaba de emisora. Fue el 18 de agosto de 2011. Aquel día, el Papa Benedicto XVI aterrizaba en Madrid con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Jon no tenía ni idea de que aquel día el Sumo Pontífice comenzaba su visita a España. "Me extrañó mucho que no hubiera nadie en mi lado de la carretera aquel día pero el otro lado estaba lleno de gente. No sabía por qué", ha comenzado contando Uriarte. "En ese momento, la policía me para y me dice que tienen miedo de que alguien salte la valla. Yo pregunto que por qué y me dicen que es por el Papa. Y justo entonces, pasa Benedicto XVI y su vehículo se detiene. Y de repente me mira, porque era el único tipo que había al otro lado de la calle, y me bendice", ha asegurado.

Pero si ya no es asombroso que el Papa te mire directamente entre una nube de gente y te bendiga, Jon deja la gran sorpresa para el final. "Justo después de que pase eso me suena el teléfono móvil. Era Ramón García y me dijo: 'No te lo vas a creer, me dicen que si queremos ir a trabajar a COPE'. Y yo le contesté: 'El que no te lo vas a creer eres tú, que me acaba de bendecir el Papa'". Como es obvio, Ramón García se quedó sorprendidísimo por esta circunstancia y consideró que era una señal "clarísima" de que ambos debían dar ese paso.