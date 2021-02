Martin Duke, Chlöes Clue, Camellos y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos en La Linterna nos llevan hoy a escuchar a Tina Turner que opta a entrar en el Rock and Roll Hall Of Fame este año... Anunciamos la participación de Bonnie Tyler en el Starlite Catalana Occidente de Marbella. Recordamos el nuevo documental sobre la vida de Britney Spears "Framing Britney Spears". Como novedades musicales escuchamos "Te brindo al cielo" de Chlöes Clue junto a Maximiliano Calvo y también disfrutamos de Martin Duke con su nuevo "Nobody But You". Celebraremos San Valentin con El Pirata en Rock FM y nos iremos de conciertos con Camellos en el Bravo Madrid. Y felicitamos a Joaquín Sabina por su 72 años.