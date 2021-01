Hoy celebramos en los Tiempos Modernos celebramos los cumpleaños de David Bowie y Elvis Presley, dos de los más grandes músicos de la historia. Escuchamos los estrenos que nos llegan de Chica Sobresalto con Zahara (Adrenalina), Shinova (Solo Ruido) y AFKAR (Can you hear me). Nos camos de concierto por partida doble, primero con Confeti de Odio en el Teatro Reina Victoria dentro del ciclo Madrid Brillante y por la tarde con ELYELLA de la mano de Vibra Mahou a través de Musihood... ¡A bailar!